Организация на УСН освобождена от НДС: можно ли добровольно уплачивать налог

Организации на УСН, выручка которых за 2024 год составила менее 60 млн руб., освобождаются от НДС. Разбираемся, можно ли добровольно перейти на уплату налога с возможностью вычета.

Право на вычет НДС имеют только плательщики этого налога. Организации на УСН с выручкой менее 60 млн руб. за прошлый год и текущий освобождены от НДС. Это не право, а императивная (обязательная норма) ст. 145 НК:

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, при соблюдении одного из следующих условий

Так как организация не будет плательщиком НДС, весь указанный в счетах-фактурах налог необходимо перечислить в бюджет согласно п. 5 ст. 173 НК:

«Сумма налога исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:

лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога; налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению.

При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется в соответствии с указанной в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг)».

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