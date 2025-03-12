Организация на УСН освобождена от НДС: можно ли добровольно уплачивать налог

Право на вычет НДС имеют только плательщики этого налога. Организации на УСН с выручкой менее 60 млн руб. за прошлый год и текущий освобождены от НДС. Это не право, а императивная (обязательная норма) ст. 145 НК:
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, при соблюдении одного из следующих условий
Так как организация не будет плательщиком НДС, весь указанный в счетах-фактурах налог необходимо перечислить в бюджет согласно п. 5 ст. 173 НК:
«Сумма налога исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:
лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;
налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению.
При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется в соответствии с указанной в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг)».
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