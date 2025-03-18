Утренний бухгалтер № 5847. Минфин выпустил разъяснения по туристическому налогу

Особенности и нюансы туристического налога разъяснил Минфин.
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Разборы законов
— Как уволить временного сотрудника с декретной ставки. Мини-курс
На время нахождения работника в декретном больничном с продолжением в виде декретного отпуска работодателям часто приходится приглашать на это место временного сотрудника. Об этом в первую очередь в известность ставят самого временного сотрудника. Потому что увольнение будет происходит по определенным правилам. Подробнее в мини-курсе.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за февраль 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Самые частые ошибки в бухгалтерской отчетности за 2024 год: опыт и советы аудитора. Конспект вебинара с видео и тестированием
Разбираем топ ошибок, которые допускают бухгалтеры в отчетности. Приводим пошаговую инструкцию, что проверить в учете перед составлением годовой отчетности.
— Примеры расчетов выплат работнику из нового МРОТ в 2025 году
С 1 января 2025 года федеральный МРОТ повысили до 22 440 руб. (закон от 29.10.2024 № 365-ФЗ). МРОТ используют для расчета различных выплат. Наиболее популярные — больничный лист, страховые взносы.
— Учет НДС при УСН в 1С: Предприятие 8.3. Конспект вебинара с видео
Разбираем специфику настройки учетной политики на УСН с НДС, обязанности организаций на УСН, как плательщиков НДС, особенности «входящего» и «исходящего» НДС, оформление счетов-фактур на продажу и аванс, заполнение КУДиР, книг покупок и продаж, а также декларации по НДС.
Новости
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10 Недостоверные данные в ЕГРЮЛ грозят исключением компаний и санкциями для руководства
11 С 2025 года при миграции бизнеса перейти на низкую ставку УСН не получится
12 Обновление декларации по НДС затронуло четыре раздела
13 Ассоциация цифровых платформ предложила альтернативы биометрии и «белые реестры» в антимошенническом законе
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15 Минфин подтвердил освобождение трудовых компенсаций от налога и взносов
16 Как отвечать на требование ФНС по отчетности селлерам маркетплейсов
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19 Суд взыскал с компании переплату по больничному из-за отсутствия отметки об инвалидности
20 Минфин выпустил разъяснения по основным аспектам туристического налога
21 👍 Кабмин упростил открытие пяти видов бизнеса
22 При переходе на УСН не всегда надо восстанавливать НДС по основным средствам
Мероприятия
Бухгалтер маркетплейса: ответ на требование ФНС по отчетности
Дата проведения: 18 марта, вторник
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Дата проведения: 19 марта, среда
Дата проведения: 19 марта, среда
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Самые распространенные ошибки в отчетности за 2024 год: опыт и советы аудитора
Дата проведения: 19 марта, среда
Заполняем декларацию по НДС за 1 квартал в 1С: Предприятие 8.3
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Резюме
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2733@ от 12.03.2025
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2814@ от 13.03.2025
: Федеральный закон № 358-ФЗ от 02.07.2021
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2818@ от 13.03.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Отсутствие деятельности освобождает от подачи декларации по туристическому налогу
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-63/2021 от 24.03.2021
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-334/2021 от 09.08.2021
Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС21-27445 от 31.01.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/108679 от 11.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/101539 от 20.11.2020
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