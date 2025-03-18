Утренний бухгалтер № 5847. Минфин выпустил разъяснения по туристическому налогу

— Как уволить временного сотрудника с декретной ставки. Мини-курс

На время нахождения работника в декретном больничном с продолжением в виде декретного отпуска работодателям часто приходится приглашать на это место временного сотрудника. Об этом в первую очередь в известность ставят самого временного сотрудника. Потому что увольнение будет происходит по определенным правилам. Подробнее в мини-курсе.

— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за февраль 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

— Самые частые ошибки в бухгалтерской отчетности за 2024 год: опыт и советы аудитора. Конспект вебинара с видео и тестированием

Разбираем топ ошибок, которые допускают бухгалтеры в отчетности. Приводим пошаговую инструкцию, что проверить в учете перед составлением годовой отчетности.

— Примеры расчетов выплат работнику из нового МРОТ в 2025 году

С 1 января 2025 года федеральный МРОТ повысили до 22 440 руб. (закон от 29.10.2024 № 365-ФЗ). МРОТ используют для расчета различных выплат. Наиболее популярные — больничный лист, страховые взносы.

— Учет НДС при УСН в 1С: Предприятие 8.3. Конспект вебинара с видео

Разбираем специфику настройки учетной политики на УСН с НДС, обязанности организаций на УСН, как плательщиков НДС, особенности «входящего» и «исходящего» НДС, оформление счетов-фактур на продажу и аванс, заполнение КУДиР, книг покупок и продаж, а также декларации по НДС.