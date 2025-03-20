Сдавать ли малому бизнесу пояснительную записку к бухотчетности за 2024 год: мнения разделились. 🐱‍👤«Ночной бухгалтер» № 1895

Малые предприятия, как правило, сдают бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Пояснительную записку если и прикладывают, то в исключительных случаях.

При сдаче отчетности за 2024 год среди бухгалтеров возникли споры — нужно ли дополнять годовую отчетность пояснительной запиской?

Каждый по своему истолковал нормы ФСБУ 4/2023. Большинство бухгалтеров считает, что изменения вступают в силу, начиная с отчетности за 2025 год. Наша редакция придерживается того же мнения. Но есть и те, кто считает, что применять положения стандарта нужно уже сейчас и ссылаются на разъяснения Минфина.

В итоге каждый принимает решение сам — прикладывать пояснительную записку или нет. Вы можете проголосовать за свой вариант в нашем опросе.