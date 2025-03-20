Сдавать ли малому бизнесу пояснительную записку к бухотчетности за 2024 год: мнения разделились. 🐱‍👤«Ночной бухгалтер» № 1895

Сегодня в выпуске:
Прикладывать ли пояснительную записку малым предприятиям к отчету за 2024 год.
Внимательно читайте должностную инструкцию, иначе не получите доплаты за совмещение.
Коммунальщики не знают, что делать со свалившимся на них НДС.
ИП без сотрудников в 2025 году не будет платить налог на УСН пока не заработает миллион.
Как быть, если контрагент не возвращает подписанные УПД?
Экспертные статьи для бухгалтера.
Мем дня.
Применять ли ФСБУ 4/2023 уже сейчас?
Малые предприятия, как правило, сдают бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Пояснительную записку если и прикладывают, то в исключительных случаях.
При сдаче отчетности за 2024 год среди бухгалтеров возникли споры — нужно ли дополнять годовую отчетность пояснительной запиской?
Каждый по своему истолковал нормы ФСБУ 4/2023. Большинство бухгалтеров считает, что изменения вступают в силу, начиная с отчетности за 2025 год. Наша редакция придерживается того же мнения. Но есть и те, кто считает, что применять положения стандарта нужно уже сейчас и ссылаются на разъяснения Минфина.
В итоге каждый принимает решение сам — прикладывать пояснительную записку или нет. Вы можете проголосовать за свой вариант в нашем опросе.
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Положения должностной инструкции стоит внимательно изучить, чтобы не остаться без доплаты
Три судебные инстанции, включая 3-й КСОЮ (определение № 88-2140/2025) признали, что никакой вины за работодателем, который не доплачивал за совмещение, нет.
В суд обратился заместитель директора по административно-хозяйственной работе, которого на время отпуска руководителя назначили временно исполняющим его обязанности.
Обязанность подменять директора была прописана в должностной инструкции зама, как и выполнение роли контрактного управляющего. Сотрудник получал стимулирующие надбавки за выполнение основных обязанностей, включая замещение руководителя, а также доплаты за функции контрактного управляющего. Поэтому причин для привлечения работодателя к ответственности нет.
Управляющие компании на УСН: где брать деньги на НДС?
НДС входит в тариф на коммунальные услуги, но УК на УСН в 2024 году не были плательщиками налога и при утверждении тарифов на 024 год его также не не включали.
Теперь НДС есть, пересматривать тарифы — значит увеличить их для населения, а не пересматривать — значит платить за свой счет.
Минфин их ничем не радует, отвечает стандартно: «НДС находится внутри тарифа» (письмо от 21.01.2025 № 03-07-11/4672).
Налоговики в регионах советуют УК провести новое собрание жильцов и утвердить новые, повышенные тарифы.
⚡Совет от редакции:
А вы соблюдаете безопасность финансовых документов в интернете?
Финансовые отчеты, данные клиентов и сотрудников — главная цель злоумышленников. Фишинг, вирусы, кража данных — риски, ведущие к штрафам и потере репутации. Шифруйте документы правильно!
ИП на УСН, если у него нет работников, в 2025 году может не платить единый налог, пока не заработает 1 млн рублей
ИП без работников может уменьшать налог по УСН «доходы» на взносы вплоть до нуля. Причем и на фиксированные взносы (в 2025 году 56 658 руб.) и на 1% взносов с превышения дохода 300 000 руб.
Если ИП уже использовал взносы 1% за 2024 год и уменьшил на них налог 2024 года, то в 2025, учитывая сумму его взносов за этот год, он может не платить единый налог, пока не заработает 1013160 руб.
Смотрите пример расчета в новости.
Нет подписанных УПД, как быть с реализацией в учете?
Бухгалтеры рассказывают, что при отправке документов вместе с товаром (бумажные документы) не получают обратно бумажные экземпляры. Не лучше обстоит дело и с ЭДО — документы уходят по ТКС, но покупатели и там их не подписывают.
Участники нашего телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» предложили несколько решений. Например:
поставщикам — советуют не отдавать товар без подписи либо использовать транспортные компании, которые предоставляют услугу подписания и возврата документов за дополнительную плату;
для иногородних покупателей — рекомендована предоплата и отправка документов почтой на юридический адрес с фиксацией сроков для возражений.
Как отметила участница обсуждения, ключевым ориентиром остается статья 458 ГК, регулирующая момент передачи товара. Если в договоре не прописаны сроки подписания УПД, по умолчанию применяется 30-дневный период.
Отдельно обсуждают и налоговые аспекты.
Экспертные статьи для бухгалтера
Как ИП учитывать постоплату при УСН + ПСН: примеры — эксперт «Клерка» подготовил для вас пояснения и понятные примеры для сложных ситуаций при совмещении режимов.
Как нормировать расходы для налога на прибыль в 2025 году — ликбез по нормируемым налогам от специалистов учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах».
Как учитывать прямые и косвенные расходы на производство в 2025 году — премьера блога! Эксперты компании Tnext (системная интеграция и автоматизация бизнес-процессов на платформе 1С) подготовили свою первую статью на «Клерке». Если вам понравится их контент — обязательно подпишитесь на блог, чтобы получать еще больше полезных статей.
Мем дня
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Ваша отчиталась и забыла как страшный сон редакция
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