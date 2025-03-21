Фиксированные взносы 2024 года не уменьшают налог по УСН в 2025-м. 👀«Ночной бухгалтер» № 1896

Фиксированные взносы за 2024 года (49 500 рублей) можно использовать для уменьшения налога на УСН «доходы» в 2024 году. В 2025 году учесть их уже нельзя. И не важно когда они были уплачены или учтены на ЕНС. Факт уплаты уже не имеет значение.

Даже если взносы за 2024 год ИП уплатил только в 2025 году, то все равно на них нельзя уменьшать налог за 2025 год.

Сделали вам простую табличку по учету взносов, чтобы вы не запутались. Скоро истекает срок для сдачи годовой декларации по УСН для организаций, будьте внимательны при заполнении.