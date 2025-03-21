Фиксированные взносы 2024 года не уменьшают налог по УСН в 2025-м. 👀«Ночной бухгалтер» № 1896

Сегодня в выпуске:
Распутываем очередное заблуждение по фиксированным взносам.
Какой ОКТМО: старый или новый указывать по обособке в декларации по прибыли.
Новая шкала НДФЛ не распространяется на повышенные коэффициенты к зарплате.
По старым договорам займа действуют старые правила НК в части материальной выгоды.
Экспертные статьи для бухгалтера.
Пятничный «Клерк».
Мем дня.
Фиксированные взносы 2024 года в 2025-м не учитываются
Фиксированные взносы за 2024 года (49 500 рублей) можно использовать для уменьшения налога на УСН «доходы» в 2024 году. В 2025 году учесть их уже нельзя. И не важно когда они были уплачены или учтены на ЕНС. Факт уплаты уже не имеет значение.
Даже если взносы за 2024 год ИП уплатил только в 2025 году, то все равно на них нельзя уменьшать налог за 2025 год.
Сделали вам простую табличку по учету взносов, чтобы вы не запутались. Скоро истекает срок для сдачи годовой декларации по УСН для организаций, будьте внимательны при заполнении.
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Старый или новый ОКТМО?
Бухгалтеры запутались, какое именно ОКТМО указывать при заполнении декларации по налогу на прибыль организаций, если код изменился с 1 января 2025 года.
Налоговики разъяснили — необходимо указывать код по ОКТМО, действующий на дату представления декларации.
Районные коэффициенты все еще не дают покоя бухгалтерам
По двухступенчатой шкале НДФЛ ( 13% и 15%) необходимо облагать суммы, исчисленные по районным коэффициентам, но коэффициенты есть разные, а еще некоторые работодатели применяют повышенные коэффициенты к зарплате.
Минфин в письме от 20.02.2025 № 03-04-05/15967 объяснил, что если работодатель платит коэффициенты к зарплате в размере выше, чем установлено законодательством, то такое превышение облагается НДФЛ в обычном порядке как и зарплата — по пятиступенчатой шкале.
Под двухступенчатую шкалу попадают РК за работу:
в районах Крайнего Севера;
в приравненных к районам Крайнего Севера местностях;
в других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) климатическими условиями;
в других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) экологическими условиями.
Для расчета НДФЛ с матвыгоды по договорам займа, заключенным до 31.12.2024 г. действуют старые правила НК
Хронология изменений по НДФЛ для матвыгоды:
С 01.01.2024 (задним числом, в августе 2024-го) — изменили правила расчета НДФЛ с материальной выгоды по экономии на процентах, в том числе убрали льготу для тех, кто брал заем на покупку жилья.
В октябре 2024-го льготу вернули (задним числом с 01.01.2024).
Таким образом, для договоров по жилищным займам, заключенным до 31.12.2024, остались старые правила (письмо Минфина от 15.11.2024 № 03-04-06/113280).
Экспертные статьи для бухгалтера
Какие ошибки чаще всего допускают в годовой бухгалтерской отчетности: чек-лист для бухгалтера — провести проверку перед сдачей отчетности предлагает Оксана Баркалова, эксперт-практик в сфере налогового и бухгалтерского учета с 24 летним опытом работы.
А если отчетность за год вы уже сдали — начинайте готовиться к квартальной, у нас уже даже вебинар есть на эту тему — Отчетность за 1 квартал компаний и ИП: сроки и новые формы. Пройдет 26 марта!
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Пятничный «Клерк»
Борис Мальцев в своем блоге просит высказаться — какую платформу лучше выбрать для масштабной онлайн-конференции. Именно такую мы хотим провести в июле. Если знаете крутые площадки — обязательно напишите.
А еще Борис и Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка» — обсудили профессию бухгалтера и почему бухгалтеры сейчас много зарабатывают, получился очень живой интересный разговор)) — смотрите видео. Комментарии конечно тоже приветствуются.
Шеф-ред у нас сегодня придалась ностальгии, бухгалтеры вместе с ней вспоминают, какой была бухгалтерия пару десятков лет назад.
И пятница не была бы сама собой, если бы не пятничный мозгонапрягатель — готовьтесь, задачки сегодня не особенно простые.
Мем дня
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