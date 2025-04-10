Как открыть свою кофейню: пошаговый план и нюансы

При открытии кофейни под собственным брендом нужно учесть множество нюансов: подобрать правильное помещение, зарегистрировать ККТ, оформить персонал в соответствии с требованиями. Рассказываем пошагово, как открыть такой бизнес.

Шаг 1. Оцените рынок

Перед открытием бизнеса нужно продумать все детали, чтобы сразу же не обанкротиться. Оценка рынка предполагает анализ конкурентов: то есть будущему предпринимателю нужно изучить кофейни в городе и посмотреть, как они работают и какую концепцию реализуют.

Можно также обратить внимание на общие тенденции в организациях конкретной отрасли.

Шаг 2. Составьте бизнес-план

Бизнес-план часто требуют при выдаче кредита, но этот документ может понадобиться и для других целей. Он помогает структурировать идеи и визуализировать будущий бизнес. В плане стоит указать:

концепцию кофейни ;

результаты исследования рынка (например, в виде сводной таблицы по конкурентам);

финансовый план (планируемые расходы и доходы организации, детальный расчет издержек);

организационный план (порядок закупки оборудования, найму персонала, организации рабочего процесса);

правовую детализацию (выбор организационно-правовой формы, перечисление разрешительных документов для работы).

Шаг 3. Зарегистрируйте бизнес и выберите систему налогообложения

Если кофейней будет владеть один человек, то можно открыть ИП — такой организационно-правовой формы будет достаточно. Причем зарегистрировать ИП можно сделать вместе с открытием расчетного счета в любом банке. В противном случае стоит зарегистрировать ООО.

В качестве режима налогообложения можно выбрать УСН — на этой системе налоговая нагрузка меньше, чем на ОСНО. Но если кофейня станет сетью и захочет открыть филиалы, придется перейти на общий режим.

ИП может выбрать ПСН — на этом режиме налог уплачивается с потенциальной выручки, а не с реальной. Но для этого нужно проверить, можно ли в конкретном регионе взять патент на услуги общепита. Для этого можно использовать сервис ФНС «Расчет стоимости патента». Если в конкретном регионе нельзя реализовывать услуги общепита, то в перечне этого вида деятельности не будет.

Для кофейни можно выбрать и самозанятость, однако ограничений будет много. Например, не получится нанять сотрудников, использовать маркированные товары (сливки, мороженое, и т.д.).

Мы уже разбирали все режимы налогообложения для ИП и ООО в 2025 году. Если не знаете, что выбрать, прочитайте статью: в ней мы разложили все нюансы по полочкам.

Шаг 4. Подберите помещение

К помещению кофейни и других объектов общественного питания предъявляются особые требования:

Назначение помещения — для размещения объектов общественного питания. Это должно быть указано в техническом плане здания. Если помещение не соответствует, его нужно перепрофилировать. Соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Технические особенности не должны противоречить обязательным критериям. То есть кофейня должна располагаться вдали от объектов, оказывающих негативное воздействие на здоровье. Пожарная безопасность помещения. Помещение должно иметь пути эвакуации согласно нормативам из ст. 89 закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Загромождение эвакуационных выходов и путей эвакуации запрещается. Вентиляция и микроклимат. Помещение кофейни должно соответствовать требованиям к вентиляции, обеспечивающей необходимый микроклимат в помещениях общепита согласно СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Требования к отходам. Необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления. За несоблюдение предусмотрены штрафы: для ИП — от 50 до 60 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для организаций — от 250 до 350 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Особые требования предъявляются и к вывеске: их определяют региональные и муниципальные нормативные акты. На размещение нужно получить согласие у собственника здания или собрания жильцов (если вывеска размещается на многоквартирном доме).

Подать заявку можно лично через департамент архитектуры и градостроительства или воспользоваться сервисом Госуслуги.

Шаг 5. Подберите персонал и оформите его

При подборе персонала в кофейню помимо основных требований важно не забыть про личные медицинские книжки. Все сотрудники, в частности, бариста, официанты, повара и продавцы должны пройти медосмотр и получить медкнижку.

Этот документ подтверждает, что ее владелец может работать в организациях, связанных с производством, хранением, транспортировкой и реализацией мясо-молочной и кремово-кондитерской продукции, детского питания, питания дошкольников.

Бумажные личные медкнижки до 1 сентября можно получить в центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора или в частной клинике, и использовать до внесения изменений или окончания срока действия. А электронные можно получить на Госуслугах.

За работу в кофейне без личной медкнижки предусмотрена административная ответственность по ст. 6.3 КоАП:

предупреждение или штраф для физических лиц — о т 100 до 500 руб. ;

для должностных лиц — от 500 до 1 тыс. руб. ;

для ИП — от 500 до 1 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

для юридических лиц — от 10 до 20 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Шаг 6. Зарегистрируйте ККТ

Закон обязует всех продавцов и поставщиков услуг, оказывающих платные услуги гражданам, применять контрольно-кассовую технику. Правило не касается тех, кто подпадает под исключения.

Узнать обо всех исключениях и нюансах применения ККТ можно в статье Онлайн-касса в 2025 году: кому нужна, а кому нет.

Зарегистрировать ККТ можно несколькими способами:

на Госуслугах;

на сайте ФНС в личном кабинете;

лично в ФНС;

через оператора фискальных данных (ОФД), с которым заключен договор.

При подаче онлайн нужно подписывать документ усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Также на ККТ необходимо подключить разрешительный режим: для этого создано специальное программное обеспечение, которое при сканировании товара автоматически отправляет информацию в систему маркировки «Честный знак». Правило будет работать для молочной продукции и упакованной воды.

Шаг 7. Зарегистрируйтесь в системе «Честный знак»

Маркировка продукции предполагает, что на нее наносят уникальный код с информацией о продукте. По нему можно отследить информацию по движению конкретного товара от производителя до потребителя. В кофейне может использоваться следующая продукция, подлежащая маркировке:

молоко и сливки питьевые, пастеризованные и стерилизованные;

йогурты и кисломолочные продукты;

молочные смеси и десерты;

сливочное масло и спреды;

сыры и творог;

любая бутилированная питьевая вода;

минеральная и столовая вода.

Подробнее о том, какие продукты подлежат маркировке в 2025 году можно узнать в статье Маркировка в 2025 году: продление экспериментов и новые инициативы.

Если в кофейне будут продаваться готовые продукты питания и иная пищевая продукция, подлежащая маркировке, то нужно обеспечить предоставление полной и достоверной информации о продукте. Данные должны включать:

Обязательные сведения на этикетке (наименование, состав, пищевая ценность, условия хранения, данные производителя) по ст. 4.1. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Информацию об аллергенах: указание на наличие компонентов, способных вызвать аллергические реакции по ст. 4.4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Обозначение срока годности и даты изготовления: правильное указание сроков хранения продукции по ст. 4.5 и 4.6 ТР ТС 022/2011: «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Чтобы зарегистрироваться в системе, нужно пройти несколько этапов:

Подать заявку на регистрацию в системе маркировки. Получить усиленную квалифицированную электронную подпись. Зарегистрироваться в личном кабинете участника оборота. Получить консультацию «Честного знака» о дальнейшей работе в системе, необходимом оборудовании и ПО.

Шаг 8. Зарегистрируйте товарный знак

Если организация хочет работать под своим брендом, можно зарегистрировать товарный знак. Для открытия бизнеса это необязательно, но по желанию можно сделать. Однако такая процедура будет небыстрой: регистрация занимает в среднем до 1 года.

Также понадобится оформить распоряжение исключительным правом на товарный знак по договору в случае, если организация хочет использовать чужой товарный знак.

Приобрести такое право можно с помощью заключения лицензионного договора или договора коммерческой концессии.

Шаг 9. Сообщите о начале деятельности Роспотребнадзор

До фактического предоставления услуг нужно уведомить Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности. Это можно сделать через портал Госуслуг дистанционно (и подписать уведомления УКЭП). При несдаче уведомления по ст. 19.7.5-1 КоАП предусмотрен штраф:

для ИП от 3 000 до 5 000 рублей ;

для организаций от 10 000 до 20 000 рублей.

Если самому сложно

Можно получить помощь от Корпорации МСП через сервисы «Жизненные ситуации». Об этом мы писали здесь. Будущему предпринимателю помогут определиться с организационно-правовой формой, выбрать налоговый режим и зарегистрировать бизнес.