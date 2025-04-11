Организация на УСН открылась в конце 2024 года: как сдавать налоговую отчетность

Если организация открывается в конце 2024 года, то для сдачи отчетности применяется специальное правило.

Ситуация: организация на УСН открылась в конце декабря 2024 года. Когда нужно сдать первую отчетность?

По налоговой отчетности для организаций, созданных в конце года, действует отдельное правило. По абз. 3 п. 2 ст. 55 НК если организация была создана с 1 по 31 декабря, то первым налоговым периодом для нее будет период времени со дня создания до 31 декабря следующего года. Однако по п. 4 той же нормы это правило не действует для специальных налоговых режимов — УСН и ЕСХН.

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По УСН налоговым периодом является календарный год согласно п. 1 ст. 346.19 НК. А значит, декларацию по УСН за 2024 год организация должна была сдать до 25.03.2025 года.

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