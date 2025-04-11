ИП нужно осторожно выбирать период для патента, иначе можно потерять очень много денег. 💰«Ночной бухгалтер» № 1911

Опасный патент

В Красном уголке бухгалтера — нашем популярном телеграм-канале у бухгалтера возник вопрос, с какого момента пересчитать налоги: ИП потерял право на ПСН в конце года, при этом применял два патента.

Важно сразу усвоить правило: на патенте налоговый период — это срок патента. Выдан он на месяц, значит налоговый период — месяц, на год — значит год.

В вопросе бухгалтер говорит, что один патент выдан с 01.01.2024 по 31.12.2024, а другой с 10.10.2024 по 31.12.2024. Лимит по доходу ИП превысил 29.12.2024 г.

Чтобы понять, с какого момента ИП потерял право применения ПСН, нужно сравнить дату превышения лимита и даты конца патентов. Оба они заканчиваются 31 декабря 2024 года, это значит, что лимит был превышен, когда оба патента действовали.

ИП нужно пересчитать налоги по патентам за весь налоговый период (период действия), т.е. по факту за весь год.

Бухгалтер долго не могла поверить в это и несколько раз переспрашивала и уточняла, в теме даже ответил наш эксперт. Да, все верно — придется пересчитать налоги с начала года. Если у ИП УСН, то все возможно не так страшно, а вот если ОСНО…

А если бы ситуация была другая? Если бы патенты шли один за одним, как тогда?