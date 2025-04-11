ИП нужно осторожно выбирать период для патента, иначе можно потерять очень много денег. 💰«Ночной бухгалтер» № 1911

Сегодня в выпуске:
Почему ИП на ПСН придется платить налоги в полном объеме с начала года.
Даже если есть переплата по налогу на имущество, уведомление на ЕНП подать надо.
В России будут маркировать импортный алкоголь.
На бизнес, применяющий налоговый мониторинг, свалились массовые выездные проверки.
«Тот еще разговор» — задавайте вопросы эксперту по налогам.
Экспертные статьи для бухгалтера.
Пятничный «Клерк».
Мем дня.
Опасный патент
В Красном уголке бухгалтера — нашем популярном телеграм-канале у бухгалтера возник вопрос, с какого момента пересчитать налоги: ИП потерял право на ПСН в конце года, при этом применял два патента.
Важно сразу усвоить правило: на патенте налоговый период — это срок патента. Выдан он на месяц, значит налоговый период — месяц, на год — значит год.
В вопросе бухгалтер говорит, что один патент выдан с 01.01.2024 по 31.12.2024, а другой с 10.10.2024 по 31.12.2024. Лимит по доходу ИП превысил 29.12.2024 г.
Чтобы понять, с какого момента ИП потерял право применения ПСН, нужно сравнить дату превышения лимита и даты конца патентов. Оба они заканчиваются 31 декабря 2024 года, это значит, что лимит был превышен, когда оба патента действовали.
ИП нужно пересчитать налоги по патентам за весь налоговый период (период действия), т.е. по факту за весь год.
Бухгалтер долго не могла поверить в это и несколько раз переспрашивала и уточняла, в теме даже ответил наш эксперт. Да, все верно — придется пересчитать налоги с начала года. Если у ИП УСН, то все возможно не так страшно, а вот если ОСНО…
А если бы ситуация была другая? Если бы патенты шли один за одним, как тогда?
Приведем пример. Допустим у ИП было несколько патентов:
С 01.01.2024 г. по 31.03.2024 г.
С 01.04.2024 г. по 31.10.2024 г.
С 01.11.2024 г. по 31.12.2024 г.
ИП превысил лимит доходов 30 декабря.
В этом случае он должен пересчитать налоги за период с 01.11.2024 по 31.12.2024 г., только по последнему патенту.
Поэтому, если у вас высокие доходы, есть риск «слета» с ПСН, лучше брать патент на срок хотя бы 3 месяца, но не полгода или год.
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Уведомление по налогу на имущество
Налогоплательщики-организации подают уведомление по ЕНП об исчисленных суммах налога на имущество от кадастровой стоимости. За первый квартал это нужно сделать не позднее 25 апреля.
Даже если компания переплатила налог, уведомление подавать нужно. При этом в нем нужно указать код отчетного периода «34» и номер квартала, соответствующие коды ОКТМО объектов налогообложения и КБК.
ФНС поясняет, что уведомление за 2025 год можно подать одно за весь год, но тогда заполнить строки по каждому кварталу отдельно.
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Когда начнут маркировать импортный алкоголь
Маркировка алкоголя федеральными специальными марками на территории РФ, а не на заграничных складах, начнется с 1 марта 2026 года.
Дополнительные требования к местам маркировки установит кабмин. Также он утвердит список иностранных организаций, которые производят алкоголь для ввоза в РФ с федеральными специальными марками, нанесенными в местах изготовления. Объемы ввоза таких партий будут ограничены, а лимиты определит правительство.
Участники налогового мониторинга переживают из-за выездных налоговых проверок
Представители энергетических компаний обратились к главе ФНС Даниилу Егорову с просьбой оценить целесообразность выездных проверок для участников налогового мониторинга.
Директор Совета производителей энергии Дмитрий Вологжанин рассказал, что проверки начали проходить «в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего налоговый мониторинг». Т.е. вроде бы дело тут не в самих налогоплательщиках, а в ИФНС, которые их проверяют, но это как-то компании не успокоило.
Вологжанин добавил, что Центральный аппарат ФНС сейчас массово инициирует подобные проверки. Бизнес, который рассчитывал при налоговом мониторинге работать в более спокойном режиме, опасается, что в рамках проверок будут рассматривать и те периоды, которые не попали в период применения мониторинга
Светлана Беляева в проекте «Тот еще разговор»
Фаундер «Клерка» Борис Мальцев собирается снимать очередной выпуск проекта «Тот еще разговор». На этот раз гостем проекта станет Светлана Беляева — СЕО учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах», которую постоянные пользователи «Клерка» хорошо знают по вебинарам и конференциям.
Вести выпуск вместе с Борисом будет не привычный соведущий — Михаил Лапушинский, а Юрий Мео, предприниматель и бизнес-трекер с 20-летним опытом в бизнесе и управлении, в прошлом — CЕO группы «Астрал».
Съемки пройдут в Москве 15 апреля, у вас есть возможность задать вопросы Светлане под постом. Самые интересные Борис и Юрий зададут эксперту.
Экспертные статьи для бухгалтера
Как на УСН рассчитать НДС с аванса: инструкция для бухгалтера
Как сделать индивидуальный номер рабочего места для СОУТ и ЕФС-1 — мини-курс, доступен в подписке Клерк.Премиум.
Ответы на вопросы бухгалтеров о работе с маркетплейсами от эксперта — Елены Шедис.
Пятничный «Клерк»
Скучать в пятницу категорически нельзя. Порадуйте себя игрой — пятничный мозгонапрягатель к вашим услугам. Не пугайтесь названия, вам всего лишь нужно найти 11 различий между двумя картинками.
А еще можно почитать пост 🤯Бухгалтер, переключи мозги! Как перестать считать во сне и видеть в кошмарах несданные отчеты.
Мем дня
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Ваша ясных солнечных шашлычных выходных вам! редакция
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