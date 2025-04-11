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Как аванс за 1 квартал 2025 года по УСН «доходы» уменьшить на страховые взносы

До 25 апреля надо сдать уведомление по ЕНП на аванс по УСН за 1 квартал 2025 года. До 28 апреля – уплатить аванс.
Как аванс за 1 квартал 2025 года по УСН «доходы» уменьшить на страховые взносы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Но у ИП на «УСН» без работников аванса за 1 квартал может и не быть вовсе, даже если доходы были. Дело в том, что ИП-одиночки могут уменьшать налог по УСН на свои фиксированные взносы вплоть до нуля.

Как уменьшать налог на взносы

ИП на УСН «доходы» без работников уменьшают аванс по УСН за 1 квартал 2025 года без ограничения на такие взносы:

  • фиксированные взносы за 2025 год независимо от факта их уплаты;

  • взносы 1% за 2025 год независимо от факта их уплаты;

  • взносы 1% за 2024 год независимо от факта их уплаты, если на них не уменьшали налог за 2024 год.

ИП на УСН «доходы» с работниками уменьшают аванс по УСН за 1 квартал 2025 года, но не более чем на 50%, на такие взносы:

  • фиксированные взносы за 2025 год независимо от факта их уплаты;

  • взносы 1% за 2025 год независимо от факта их уплаты;

  • взносы 1% за 2024 год независимо от факта их уплаты, если на них не уменьшали налог за 2024 год;

  • начисленные взносы за сотрудников, если они уплачены (списаны с ЕНС).

Организации на УСН «доходы» уменьшают аванс по УСН за 1 квартал 2025 года, но не более чем на 50%, на такие взносы:

  • начисленные взносы за сотрудников, если они уплачены (списаны с ЕНС).

В частности, на уменьшение аванса по УСН за 1 квартал идут такие уплаченные взносы за сотрудников: за декабрь 2024 года, за январь 2025 года, за февраль 2025 года.

Взносы за март не учитываются, потому что срок их уплаты приходится на 2 квартал. Если сумму взносов перечислили на ЕНС в марте, это еще не означает, что они уплачены. Уплата произойдет, когда их спишут с ЕНС. Это будет после сдачи РСВ за 1 квартал, так как уведомление на взносы за 3-ий месяц квартала не предусмотрено.

Смотрите в таблице правила уменьшения налога на взносы.

ИП на УСН «доходы» без работников

ИП на УСН «доходы» с работниками

ООО на УСН «доходы»

Фиксированные взносы за 2025 год

Уменьшают до 100% аванса по УСН независимо от факта уплаты

Уменьшают до 50% аванса по УСН независимо от факта уплаты

Взносы 1% за 2025 год

Уменьшают до 100% аванса по УСН независимо от факта уплаты

Уменьшают до 50% аванса по УСН независимо от факта уплаты

Взносы за работников

Уменьшают до 50% аванса по УСН, если они уплачены

Уменьшают до 50% аванса по УСН, если они уплачены

Взносы 1% за 2024 год

Уменьшают до 100% аванса по УСН независимо от факта уплаты, если их не учитывали для уменьшения налога за 2024 год

Уменьшают до 50% аванса по УСН независимо от факта уплаты, если их не учитывали для уменьшения налога за 2024 год

Фиксированные взносы за 2024 год

Не уменьшают аванс по УСН, даже если они уплачены в 2025 году

Не уменьшают аванс по УСН, даже если они уплачены в 2025 году

Пример 1. ИП без работников

ИП Иванов в 1 квартале 2025 года получил доход 900 000 рублей.

  • Аванс по УСН = 900 000 х 6% = 54 000 руб.

Фиксированные взносы за 2025 год = 53 658 руб.

Взносы 1% за 2025 год = (900 000 – 300 000) х 1% = 6 000 руб.

  • Всего взносы 53 658 + 6 000 = 59 658 руб.

Таким образом, аванс можно уменьшить до 0.

  • Аванс за 1 квартал к уплате = 54 000 – 54 000 = 0.

Иванов не сдает уведомление до 25.04.2025 и не платит аванс по УСН.

Пример 2. ИП с работниками

ИП Петров в 1 квартале 2025 года получил доход 1 500 000 рублей.

  • Аванс по УСН = 1 500 000 х 6% = 90 000 руб.

Фиксированные взносы за 2025 год = 53 658 руб.

Взносы 1% за 2025 год = (1 500 000 – 300 000) х 1% = 12 000 руб.

У Петрова есть наемный работник с зарплатой в размере МРОТ Ежемесячно за него начисляются взносы по единому тарифу 30% и взносы на травматизм по тарифу 0,2%.

Взносы за декабрь 2024 года в сумме 6 157,44 уплачены 15.01.2025 и 28.01.2025, взносы за январь в сумме 7 180,80 уплачены 15.02.2025 и 28.02.2025, взносы за февраль в сумме 7 180,80 уплачены 15.03.2025 и 28.03.2025.

  • Всего взносы 53 658 + 6 000 + 20 519,04 = 80 177,04 руб.

Но аванс можно уменьшить только на 50% (90 000 / 2 = 45 000)

  • Аванс за 1 квартал к уплате = 90 000 – 45 000 = 45 000 руб.

Петров должен сдать уведомление до 25.04.2025 на аванс по УСН с кодом периода 34/01 и суммой 45 000 руб.

Пример 3. Организация

ООО «Ракета» в 1 квартале получило доход 6 000 000 руб.

  • Аванс по УСН = 6 000 000 х 6% = 360 000 руб.

По срокам уплаты 28.01.2025, 28.02 2025, 28.03.2025 с ЕНС списали взносы за работников в сумме 100 000 руб. Также в 1 квартале уплачено в СФР взносов по травматизму в сумме 7 000 руб.

  • Всего взносы 100 000 + 7 000 = 107 000 руб.

50% от аванса = 360 000 / 2 = 180 000 руб. Взносы меньше, чем 50% от аванса.

  • Аванс за 1 квартал к уплате = 360 000 – 107 000 = 253 000 руб.

ООО «Ракета» должно сдать уведомление до 25.04.2025 на аванс по УСН с кодом периода 34/01 и суммой 253 000 руб.

Про КБК, коды, сроки для уведомлений по ЕНП на авансы по УСН читайте тут.

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