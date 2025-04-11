Как аванс за 1 квартал 2025 года по УСН «доходы» уменьшить на страховые взносы

Но у ИП на «УСН» без работников аванса за 1 квартал может и не быть вовсе, даже если доходы были. Дело в том, что ИП-одиночки могут уменьшать налог по УСН на свои фиксированные взносы вплоть до нуля.

Как уменьшать налог на взносы

ИП на УСН «доходы» без работников уменьшают аванс по УСН за 1 квартал 2025 года без ограничения на такие взносы:

фиксированные взносы за 2025 год независимо от факта их уплаты;

взносы 1% за 2025 год независимо от факта их уплаты;

взносы 1% за 2024 год независимо от факта их уплаты, если на них не уменьшали налог за 2024 год.

ИП на УСН «доходы» с работниками уменьшают аванс по УСН за 1 квартал 2025 года, но не более чем на 50%, на такие взносы:

фиксированные взносы за 2025 год независимо от факта их уплаты;

взносы 1% за 2025 год независимо от факта их уплаты;

взносы 1% за 2024 год независимо от факта их уплаты, если на них не уменьшали налог за 2024 год;

начисленные взносы за сотрудников, если они уплачены (списаны с ЕНС).

Организации на УСН «доходы» уменьшают аванс по УСН за 1 квартал 2025 года, но не более чем на 50%, на такие взносы:

начисленные взносы за сотрудников, если они уплачены (списаны с ЕНС).

В частности, на уменьшение аванса по УСН за 1 квартал идут такие уплаченные взносы за сотрудников: за декабрь 2024 года, за январь 2025 года, за февраль 2025 года.

Взносы за март не учитываются, потому что срок их уплаты приходится на 2 квартал. Если сумму взносов перечислили на ЕНС в марте, это еще не означает, что они уплачены. Уплата произойдет, когда их спишут с ЕНС. Это будет после сдачи РСВ за 1 квартал, так как уведомление на взносы за 3-ий месяц квартала не предусмотрено.

Смотрите в таблице правила уменьшения налога на взносы.

ИП на УСН «доходы» без работников ИП на УСН «доходы» с работниками ООО на УСН «доходы» Фиксированные взносы за 2025 год Уменьшают до 100% аванса по УСН независимо от факта уплаты Уменьшают до 50% аванса по УСН независимо от факта уплаты – Взносы 1% за 2025 год Уменьшают до 100% аванса по УСН независимо от факта уплаты Уменьшают до 50% аванса по УСН независимо от факта уплаты – Взносы за работников – Уменьшают до 50% аванса по УСН, если они уплачены Уменьшают до 50% аванса по УСН, если они уплачены Взносы 1% за 2024 год Уменьшают до 100% аванса по УСН независимо от факта уплаты, если их не учитывали для уменьшения налога за 2024 год Уменьшают до 50% аванса по УСН независимо от факта уплаты, если их не учитывали для уменьшения налога за 2024 год – Фиксированные взносы за 2024 год Не уменьшают аванс по УСН, даже если они уплачены в 2025 году Не уменьшают аванс по УСН, даже если они уплачены в 2025 году –