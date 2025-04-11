Как аванс за 1 квартал 2025 года по УСН «доходы» уменьшить на страховые взносы

Но у ИП на «УСН» без работников аванса за 1 квартал может и не быть вовсе, даже если доходы были. Дело в том, что ИП-одиночки могут уменьшать налог по УСН на свои фиксированные взносы вплоть до нуля.
Как уменьшать налог на взносы
ИП на УСН «доходы» без работников уменьшают аванс по УСН за 1 квартал 2025 года без ограничения на такие взносы:
фиксированные взносы за 2025 год независимо от факта их уплаты;
взносы 1% за 2025 год независимо от факта их уплаты;
взносы 1% за 2024 год независимо от факта их уплаты, если на них не уменьшали налог за 2024 год.
ИП на УСН «доходы» с работниками уменьшают аванс по УСН за 1 квартал 2025 года, но не более чем на 50%, на такие взносы:
фиксированные взносы за 2025 год независимо от факта их уплаты;
взносы 1% за 2025 год независимо от факта их уплаты;
взносы 1% за 2024 год независимо от факта их уплаты, если на них не уменьшали налог за 2024 год;
начисленные взносы за сотрудников, если они уплачены (списаны с ЕНС).
Организации на УСН «доходы» уменьшают аванс по УСН за 1 квартал 2025 года, но не более чем на 50%, на такие взносы:
начисленные взносы за сотрудников, если они уплачены (списаны с ЕНС).
В частности, на уменьшение аванса по УСН за 1 квартал идут такие уплаченные взносы за сотрудников: за декабрь 2024 года, за январь 2025 года, за февраль 2025 года.
Взносы за март не учитываются, потому что срок их уплаты приходится на 2 квартал. Если сумму взносов перечислили на ЕНС в марте, это еще не означает, что они уплачены. Уплата произойдет, когда их спишут с ЕНС. Это будет после сдачи РСВ за 1 квартал, так как уведомление на взносы за 3-ий месяц квартала не предусмотрено.
Смотрите в таблице правила уменьшения налога на взносы.
ИП на УСН «доходы» без работников
ИП на УСН «доходы» с работниками
ООО на УСН «доходы»
Фиксированные взносы за 2025 год
Уменьшают до 100% аванса по УСН независимо от факта уплаты
Уменьшают до 50% аванса по УСН независимо от факта уплаты
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Взносы 1% за 2025 год
Уменьшают до 100% аванса по УСН независимо от факта уплаты
Уменьшают до 50% аванса по УСН независимо от факта уплаты
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Взносы за работников
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Уменьшают до 50% аванса по УСН, если они уплачены
Уменьшают до 50% аванса по УСН, если они уплачены
Взносы 1% за 2024 год
Уменьшают до 100% аванса по УСН независимо от факта уплаты, если их не учитывали для уменьшения налога за 2024 год
Уменьшают до 50% аванса по УСН независимо от факта уплаты, если их не учитывали для уменьшения налога за 2024 год
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Фиксированные взносы за 2024 год
Не уменьшают аванс по УСН, даже если они уплачены в 2025 году
Не уменьшают аванс по УСН, даже если они уплачены в 2025 году
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Пример 1. ИП без работников
ИП Иванов в 1 квартале 2025 года получил доход 900 000 рублей.
Аванс по УСН = 900 000 х 6% = 54 000 руб.
Фиксированные взносы за 2025 год = 53 658 руб.
Взносы 1% за 2025 год = (900 000 – 300 000) х 1% = 6 000 руб.
Всего взносы 53 658 + 6 000 = 59 658 руб.
Таким образом, аванс можно уменьшить до 0.
Аванс за 1 квартал к уплате = 54 000 – 54 000 = 0.
Иванов не сдает уведомление до 25.04.2025 и не платит аванс по УСН.
Пример 2. ИП с работниками
ИП Петров в 1 квартале 2025 года получил доход 1 500 000 рублей.
Аванс по УСН = 1 500 000 х 6% = 90 000 руб.
Фиксированные взносы за 2025 год = 53 658 руб.
Взносы 1% за 2025 год = (1 500 000 – 300 000) х 1% = 12 000 руб.
У Петрова есть наемный работник с зарплатой в размере МРОТ Ежемесячно за него начисляются взносы по единому тарифу 30% и взносы на травматизм по тарифу 0,2%.
Взносы за декабрь 2024 года в сумме 6 157,44 уплачены 15.01.2025 и 28.01.2025, взносы за январь в сумме 7 180,80 уплачены 15.02.2025 и 28.02.2025, взносы за февраль в сумме 7 180,80 уплачены 15.03.2025 и 28.03.2025.
Всего взносы 53 658 + 6 000 + 20 519,04 = 80 177,04 руб.
Но аванс можно уменьшить только на 50% (90 000 / 2 = 45 000)
Аванс за 1 квартал к уплате = 90 000 – 45 000 = 45 000 руб.
Петров должен сдать уведомление до 25.04.2025 на аванс по УСН с кодом периода 34/01 и суммой 45 000 руб.
Пример 3. Организация
ООО «Ракета» в 1 квартале получило доход 6 000 000 руб.
Аванс по УСН = 6 000 000 х 6% = 360 000 руб.
По срокам уплаты 28.01.2025, 28.02 2025, 28.03.2025 с ЕНС списали взносы за работников в сумме 100 000 руб. Также в 1 квартале уплачено в СФР взносов по травматизму в сумме 7 000 руб.
Всего взносы 100 000 + 7 000 = 107 000 руб.
50% от аванса = 360 000 / 2 = 180 000 руб. Взносы меньше, чем 50% от аванса.
Аванс за 1 квартал к уплате = 360 000 – 107 000 = 253 000 руб.
ООО «Ракета» должно сдать уведомление до 25.04.2025 на аванс по УСН с кодом периода 34/01 и суммой 253 000 руб.
Про КБК, коды, сроки для уведомлений по ЕНП на авансы по УСН читайте тут.
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