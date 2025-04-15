Что такое UGC-контент или как клиенты помогают продавать

В мире маркетинга постоянно появляются новые термины, но UGC — это не просто модное слово. Это рабочий инструмент, который может стать вашим сильным помощником в продвижении услуг, даже если вы не маркетолог и не ведете соцсети 24/7.

Автор статьи: Екатерина Тимофеева — маркетолог, основатель школы SMM @prof.timof.

Пользовательский контент (UGC) — это как зеркало, в котором бренд может увидеть себя глазами клиента, и одновременно — микрофон, через который клиенты говорят другим: «Этому бизнесу можно доверять».

Разберемся, что такое UGC, зачем он нужен и как его можно использовать в вашем бизнесе — на простых примерах.

Что такое UGC и почему он работает

UGC расшифровывается как User-Generated Content, что переводится как контент, созданный пользователями.

Проще говоря, это любой контент (фото, видео, тексты, отзывы, сторис), который создают ваши клиенты, подписчики, ученики или партнеры про вас, ваш продукт или услугу.

Почему это работает? Потому что люди доверяют другим людям. Когда потенциальный клиент видит, что вашими услугами довольны другие, он быстрее принимает решение обратиться именно к вам. UGC создает эффект сарафанного радио, но в онлайне. Это выглядит естественно, вызывает доверие и при этом — почти бесплатно для вас.

Виды пользовательского контента и какую задачу они решают

Пользовательский контент (UGC) — это не только отзывы и отметки в сторис. Он бывает разным по форме и цели. Одни форматы помогают выстраивать репутацию, другие — вовлекать аудиторию или даже закрывать внутренние задачи бренда. Ниже — ключевые виды UGC и чем они могут быть полезны.

Обзоры и отзывы

Когда клиенты делятся своими впечатлениями о продукте или услуге, это помогает бренду работать с репутацией. Положительные отклики укрепляют доверие, а конструктивная критика позволяет оперативно выявить слабые места и улучшить продукт. Такой контент показывает, что бренд открыт к диалогу и заботится о качестве.

Например, для маркетплейсов и интернет-магазинов публикация отзывов с фото и видео — настоящий инструмент доверия. Он не только помогает потенциальному покупателю принять решение, но и служит способом восстановления репутации, если вдруг возникают ошибки.

Комментарии под публикациями

Комментарии — это не просто реплики, а полноценный канал взаимодействия с аудиторией. В них можно отработать негатив, уточнить детали, получить дополнительные мнения. Активная работа с комментариями помогает поднять вовлеченность и создать ощущение, что бренд слышит и ценит каждого клиента.

Конкурсы на лучший контент

Фотоконкурсы, видео-челленджи и другие творческие активности дают аудитории возможность участвовать в жизни бренда. Иногда клиенты генерируют настолько удачные идеи, что они могут лечь в основу рекламной кампании или визуального стиля. Это мощный способ вовлечения и получения свежего контента со стороны.

Фото, видео и креатив от пользователей

Контент, в котором клиенты используют ваш продукт — это доказательство его реальной пользы. Фото с упаковкой, видео до/после, инструкции, рисунки и даже статьи — все это создает образ бренда и дает потенциальным клиентам понять, что товар работает и востребован.

Челленджи и флешмобы

Массовые акции, в которых пользователи принимают участие и создают контент, могут привести к широкому охвату и даже вирусному эффекту. Особенно хорошо работают идеи с эмоциональной или социальной составляющей. Один удачный флешмоб способен вывести бренд на новый уровень узнаваемости.

Истории клиентов с хэштегами

Истории с личным опытом — особенно в сторис — позволяют рассказать о бренде от первого лица. Обычно компании запускают фирменный хэштег, и пользователи публикуют сторис с упоминанием. Такой контент увеличивает охваты и делает продвижение более органичным.

Несколько примеров как можно использовать UGC в разных сферах:

1. Бухгалтер/консалтинговая компания

Как использовать:

Просить клиентов оставить короткие отзывы (видео или текст) после закрытия отчетности или успешной проверки.

Публиковать скриншоты переписок , где клиент благодарит за работу (с разрешения, конечно).

Делать рубрику «Клиент месяца» и рассказывать, как вы помогли бизнесу с финансами.

2. Онлайн-школа или курсы (например, по финансам или учету)

Как использовать:

Просить учеников делиться фото с дипломами/сертификатами .

Делать репосты отзывов из соцсетей.

Запускать челлендж: «Покажи, как применяешь знания после курса».

Это может быть простое фото в сторис: «Прошла курс 1С с нуля и уже устроилась на работу! Спасибо за знания!». Главное, это нативный контент, который будут воспринимать подписчики клиента легко и без ощущения, что им хотят продать товар/услугу. Им просто искренне что-то рекомендуют или делятся своим опытом.

3. Магазин товаров для офиса/канцелярии

Как использовать:

Поощрять клиентов публиковать фото своих рабочих мест с вашими товарами .

Делать конкурсы на лучший креатив с вашей продукцией.

Собрать подборку «Как наши клиенты используют нашу канцелярию».

Пример UGC:

Фото: уютное рабочее место бухгалтера с подписью: «Люблю свою новую тетрадь и ручку — закупалась в @officeplusplus».

4. Кафе или доставка обедов для офисов

Как использовать:

Просить клиентов отмечать кафе или доставку в сторис.

Репостить «обеденные селфи» или видео распаковки.

Проводить акции: «Опубликуй фото с нашим ланчем — получи десерт бесплатно».

Как мотивировать клиентов создавать UGC

Такой формат контента особенно ценен, потому что его создают настоящие люди на основе собственного опыта. Это делает его более живым, искренним и убедительным — гораздо эффективнее любого рекламного сообщения. Именно поэтому важно не бояться и даже поощрять клиентов делиться таким контентом.

Но здесь есть один нюанс: чаще всего люди охотнее рассказывают о негативном опыте, чем о положительном. Если все прошло хорошо — человек просто доволен, получил результат и пошел дальше. А вот если что-то пошло не так — эмоции поднимаются, и отзыв появляется почти сразу.

В результате складывается ситуация, когда отзывы о компаниях часто представляют собой сплошной негатив — просто потому, что довольные клиенты молчат. Наша задача — мотивировать довольных клиентов говорить, делиться положительным опытом и делать это охотно. Но как этого добиться?

1. Выбирайте клиента недели и награждайте

Запустите традицию: каждую неделю или месяц выбирайте клиента, чья история, отзыв или публикация была самой интересной. Победитель получает подарок или бонус. Люди любят внимание — а заодно это стимулирует других делиться тоже.

2. Сделайте клиента героем Вашего аккаунта

Оформите мини-историю о клиенте: его задача, ваша помощь, результат. С цитатами и фото (по согласованию). Это отличный способ выразить признательность, а клиенту будет приятно и он обязательно поделится этим в своих соцсетях.

3. Создайте фирменный хэштег и челлендж

Придумайте уникальный хэштег и предложите клиентам опубликовать пост или сторис с рассказом о Вашем взаимодействии. Можно даже сделать рубрику для отзывов: «3 вещи, которые изменились после нашей работы». Когда клиенту даешь вектор о чем писать, то получить отзыв – намного проще.

4. Проводите быстрые опросы в сторис

Задайте вопрос в формате сторис: «Как мы были Вам полезны?» или «Что изменилось после консультации?» — и предложите небольшой подарок за лучший ответ. Участвуют охотно, формат — легкий и неформальный.

5. Стикеры/фразы, которые хочется репостить

Создайте фирменные стикеры, фразы, графику (например, для школы по бухгалтерии можно дарить студентам стикеры «Я выжил в отчетный период с @вашеимя»). Люди сами начнут делиться этим в сторис и постах.

6. «Тихий бонус»

Не говорите, что дарите бонус за отзыв. Но когда клиент что-то опубликует — приятно порадуйте его: скидка, подарок, дополнительная услуга. Такой подход вызывает вау-эффект, и клиент обязательно расскажет об этом в следующий раз — уже с еще большим желанием.

7. Внедрите систему лояльности

Поощряйте клиентов за обратную связь — начисляйте бонусные баллы за отзывы, которые затем можно обменять на скидки, подарки или дополнительные услуги. Это сделает процесс приятным и выгодным для обеих сторон.

8. Обращайтесь лично

После оказания услуги или покупки отправляйте персональные сообщения с просьбой поделиться впечатлениями. Подчеркните, что именно мнение клиента помогает Вам расти и становиться лучше.

9. Показывайте примеры

Публикуйте отзывы, фото или истории других клиентов — это вдохновляет и стимулирует новых пользователей тоже рассказать о своем опыте, особенно если они видят, что их контент будет замечен.

10. Фото-зона с брендом или доска благодарности

Создайте стильную или забавную зону в помещении, где клиенты смогут сделать фото. И обязательно на данной зоне должен быть Ваш логотип или название.

Например, в Москве цветочный магазин WhyNot меняет оформление в зависимости от сезона или праздника. И благодаря этому продолжает получать потрясающий UGC-контент от прохожих, гостей магазина и блогеров, кто всегда в поиске интересных локаций для фото. Люди любят визуально привлекательные места и делятся фото, а у бренда растет узнаваемость.

На мировой арене лидером по пользовательскому контенту является, пожалуй, Starbucks. Их персонализация на стаканчиках с именами, зимние красочные иллюстрации — это все создает желание сделать фото и выставить это в социальных сетях.

Еще вариант для UGC контента: поставьте доску в зале (или оформите стену), где можно писать благодарности, делать полароидные фото и прикреплять туда. Люди любят видеть, что их мнение важно и сами захотят быть на такой доске, а для Вас это отличное социальное доказательство для повышения доверия для людей, кто думает стать Вашим клиентом.

Почему UGC — это так важно

Пользовательский контент — это один из самых мощных и универсальных инструментов в современном маркетинге, особенно для малого и среднего бизнеса. Он не требует огромных бюджетов, но дает настоящую отдачу, потому что создается людьми на основе реального опыта. А значит — вызывает доверие, вовлекает и продает.

Подведем итог, чем полезен данный тип контента:

Во-первых, UGC усиливает контент-маркетинг — каждый отзыв, сторис, упоминание в соцсетях создает дополнительную точку контакта с вашей аудиторией. Это значит, что о вас начинают говорить чаще, и даже без рекламы ваш бренд становится заметнее.

Во-вторых, он формирует образ бренда . Люди не просто рассказывают о продукте — они создают вокруг него настроение, стиль, ценности. Один человек скажет: «Здесь приятно работать», другой — «Меня поняли с полуслова». И все эти детали складываются в общее восприятие компании, которое невозможно купить за деньги.

В-третьих — снятие возражений . Фото, видео и обзоры от клиентов показывают товар или результат — без фильтров, рекламы и постановок. Это особенно важно, когда клиент сомневается, подойдет ли ему ваш продукт или стоит ли доверять.

Четвертое — влияние на SEO и соцсети . Пользовательский контент увеличивает уникальность и динамику страниц на сайте, что помогает в поисковом продвижении. А в соцсетях он дает охваты, реакции, комментарии — все то, что алгоритмы любят и активно продвигают.

Пятое — это канал обратной связи . Из отзывов, вопросов и сторис можно узнать, чего на самом деле хотят клиенты, что их радует или раздражает. Такой контент помогает не только продавать, но и улучшать сам продукт или сервис.

И, наконец, UGC делает рекламу более эффективной. Люди устали от баннеров и шаблонных креативов. А вот фото, сделанное обычным человеком, вызывает доверие и привлекает внимание — кликают чаще, читают внимательнее, покупают быстрее.

Представьте, что ваши социальные сети — это сцена. Вы можете сколько угодно говорить в микрофон, рассказывать о себе, убеждать, хвалить продукт. Но как только на сцену выходит довольный клиент и говорит: «Я попробовал — это работает», — внимание зала моментально переключается на него.

Потому что люди верят людям. И именно это делает UGC незаменимым инструментом в коммуникации и продажах.