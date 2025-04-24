Утренний бухгалтер № 5874. НДФЛ для работников с детьми в 2026 году пересчитают по ставке 6%

С 2026 года появится семейная налоговая выплата, по которой родителям двоих и более детей пересчитают НДФЛ по ставке 6%.

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Компания или ИП на доходно-расходной УСН может учесть расходы на аренду парковочных мест для своих клиентов.

120 тысяч россиян платят налоги за детей из своих личных кабинетов.

ФНС: заявление о закрытии ИП может подать только сам ИП.

Обсуждают бухгалтеры: что делать, если у сотрудника больничный в конце отработки перед увольнением.

В каких случаях работодатель несет уголовную ответственность, узнаете из статьи.

С 28 апреля 2025 года начнет действовать новый формат пояснений к декларации по НДС.

Если налогоплательщик потерял свой экземпляр налоговой отчетности, то копию в инспекции ему не выдадут.