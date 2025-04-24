Утренний бухгалтер № 5874. НДФЛ для работников с детьми в 2026 году пересчитают по ставке 6%

С 2026 года появится семейная налоговая выплата, по которой родителям двоих и более детей пересчитают НДФЛ по ставке 6%.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Компания или ИП на доходно-расходной УСН может учесть расходы на аренду парковочных мест для своих клиентов.
120 тысяч россиян платят налоги за детей из своих личных кабинетов.
ФНС: заявление о закрытии ИП может подать только сам ИП.
Обсуждают бухгалтеры: что делать, если у сотрудника больничный в конце отработки перед увольнением.
В каких случаях работодатель несет уголовную ответственность, узнаете из статьи.
С 28 апреля 2025 года начнет действовать новый формат пояснений к декларации по НДС.
Если налогоплательщик потерял свой экземпляр налоговой отчетности, то копию в инспекции ему не выдадут.
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Новости
1 🔫 Будет отдельный ФЗ о детских товарах
2 Россия готовится к взаимной отмене виз с Иорданией
3 Льгота по НДФЛ при продаже квартиры семьей с детьми сохраняется, даже если старший ребенок уже женат
4 🌸 В честь Дня главного бухгалтера! Выгода до 72%: акция на топовые курсы
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7 После отмены моратория ФНС начала проверять ПВЗ маркетплейсов
8 Принят модельный закон СНГ об искусственном интеллекте
9 Алгоритм от эксперта: как правильно учитывать операции с маркетплейсами в 1С. Смотрите видео!
10 В 2024 году НДФЛ принес в бюджет больше денег, чем налог на прибыль
11 ФНС: налоговая не обязана выдавать копию ранее сданной отчетности
12 ❗ Самое важное для бухгалтера каждый день — в подписке Клерк.Премиум
13 Российские IT-специалисты снова популярны за рубежом
14 С 28 апреля 2025 ФНС вводит новый формат пояснений к декларации НДС
15 🙋 Спешите делать бронь на участие в VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия»!
16 Мосбиржа создаст фонды под управлением инвестиционных блогеров
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20 🔮 Госдума хочет запретить рекламу духовных практик и эзотерических услуг
21 Заявление о закрытии ИП может подать только сам ИП
22 ФНС: 120 тысяч родителей платят налоги за детей из своих личных кабинетов
23 Министр труда: НДФЛ для сотрудников с детьми в 2026 году пересчитают по ставке 6%
24 🚙 Налог по УСН можно уменьшить на оплату парковки за клиентов
25 Нейросети помогут узнать самое важное из отзывов о товарах на Wildberries
26 Минфин обещает не менять базовые условия налоговой политики до 2030 года
27 Пострадавшие от недобросовестных подрядчиков ИЖС смогут обратиться за реструктуризаций
28 Банки начали блокировать операции по кредиткам, если не платить проценты
Мероприятия
Мастер-класс. Заполнение 6-НДФЛ за 1 квартал
Дата проведения: 24 апреля, четверг
Всероссийская акция для детей «День подорожника»
Дата проведения: 26 апреля, суббота
Бухгалтер на аутсорсе: услуги, договор, Росфинмониторинг
Дата проведения: 29 апреля, вторник
Статьи
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Резюме
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Документы
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Подробнее о документе мы писали в новости Банковские гарантии по 44-ФЗ: как получить в 2025 году
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/58955 от 22.07.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/100189 от 09.12.2021
Правительство РФ: Постановление № 161 от 11.02.2021
Минтранс России: Приказ № 83 от 11.03.2025
ФАС РФ: Приказ № 1093/24 от 26.12.2024
Правительство РФ: Постановление № 1085 от 30.06.2021
Правительство РФ: Распоряжение № 2563-р от 17.09.2024
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