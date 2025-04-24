Если жена беременна, супруг может взять отпуск независимо от графика и стажа. 🤰«Ночной бухгалтер» № 1920

Как майские праздники влияют на выплату зарплаты и отпускные

Брать отпуск в мае невыгодно, ведь за счет меньшего количества рабочих дней в месяце каждый такой день становится «дороже». Какие еще правила на май надо помнить бухгалтеру и кадровику:

если день выплаты зарплаты приходится на выходной или праздничный день, выплатить ее нужно в ближайший перед этим рабочий день, с отпускными аналогично. Мы сделали удобную таблицу с датами выплат;

праздничные дни не входят в дни отпуска и за них отпускные не начисляются, чтобы правильно предоставить отпуск, нужно обратить внимание на то, как сформулировано заявление (примеры ниже).

Пример формулировки № 1: Прошу предоставить отпуск с 1 по 14 мая. Так как тут зафиксированы конкретные даты, то отдыхать работник будет с 1 по 14 число, оплату получит за 12 дней (1 и 9 мая не оплачиваются).

Пример формулировки № 2: Прошу предоставить мне отпуск 14 дней с 1 мая. Отдыхать сотрудник будет с 1 по 16 мая, так как 1 и 9 мая в число дней отпуска не входят. Оплатят работнику 14 дней.