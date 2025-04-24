Если жена беременна, супруг может взять отпуск независимо от графика и стажа. 🤰«Ночной бухгалтер» № 1920

Сегодня в выпуске:
Отпуск мужу дают в любое время, пока жена в отпуске по БиР.
Праздники в мае: как отдыхаем, почему отпуск в мае невыгоден и когда платить зарплату.
Росреестр создал приложение для управления недвижимостью.
Антирейтинг банков: на какой банк чаще всего жалуются.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Мужа обязаны отпустить в отпуск, если жена в отпуске по БиР
Работодатель не может отказать супругу в отпуске в то время, когда жена отдыхает по беременности. Отпуск предоставляется вне зависимости от графика и даже стажа работы супруга в компании. Об этом говорит статья 123 ТК.
Кроме того, супруг может выбрать: взять сразу все неиспользованные дни ежегодного отпуска или только их часть.
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Как майские праздники влияют на выплату зарплаты и отпускные
Брать отпуск в мае невыгодно, ведь за счет меньшего количества рабочих дней в месяце каждый такой день становится «дороже». Какие еще правила на май надо помнить бухгалтеру и кадровику:
если день выплаты зарплаты приходится на выходной или праздничный день, выплатить ее нужно в ближайший перед этим рабочий день, с отпускными аналогично. Мы сделали удобную таблицу с датами выплат;
праздничные дни не входят в дни отпуска и за них отпускные не начисляются, чтобы правильно предоставить отпуск, нужно обратить внимание на то, как сформулировано заявление (примеры ниже).
Пример формулировки № 1: Прошу предоставить отпуск с 1 по 14 мая. Так как тут зафиксированы конкретные даты, то отдыхать работник будет с 1 по 14 число, оплату получит за 12 дней (1 и 9 мая не оплачиваются).
Пример формулировки № 2: Прошу предоставить мне отпуск 14 дней с 1 мая. Отдыхать сотрудник будет с 1 по 16 мая, так как 1 и 9 мая в число дней отпуска не входят. Оплатят работнику 14 дней.
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Что умеет приложение от Росреестра для управления недвижимостью
Приложение позволяет получить госуслуги, связанные с недвижимостью:
подать заявление о внесении изменений в ЕГРН;
заказать выписку;
посмотреть публичную кадастровую карту и др.
Приложение синхронизировано с личным кабинетом пользователя на сайте Росреестра, его можно скачать на площадках RuStore и Google Play.
Какие банки лидируют по жалобам: антирейтинг
ЦБ выложил ренкинг 8 банков, которые являются лидерами по количеству жалоб.
На первом месте по количеству жалоб Газпромбанк (ГПБ) — 52% жалоб по теме кредитных историй. Второе место занимает Альфа-Банк (также 52% жалоб по кредитным историям). Третье место у Совкомбанка (тема та же 39%).
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Мем дня
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