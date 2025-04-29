Хотят отменить уведомления по ЕНП по имущественным налогам, по НДФЛ и взносам, но не во всех случаях. 📅«Ночной бухгалтер» № 1923

📢 Когда уведомления по ЕНП можно не сдавать и почему это не так как хорошо

Минфин и ФНС решили сделать послабление по сдаче уведомлений по ЕНП. Новый законопроект предусматривает отмену уведомлений по имущественным налогам, а также в части НДФЛ и страховых взносов.

Конечно тут не обошлось без «но». Отмена будет действовать, если плательщик раньше уже представил уведомление и указал в нем планируемые к уплате суммы. То есть если вы сдали ранее уведомление, указав в нем суммы налога к уплате авансом, то второй раз его сдавать не надо.

«Может не надо. А то шаманить придется» — просит бухгалтер в комментариях. А вы как считаете?