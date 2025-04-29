Хотят отменить уведомления по ЕНП по имущественным налогам, по НДФЛ и взносам, но не во всех случаях. 📅«Ночной бухгалтер» № 1923

Сегодня в выпуске:
Когда можно будет не сдавать уведомления по ЕНП.
Минфин собрался переносить сроки уплаты налогов.
Как бухгалтеру встать ан учет в Росфинмониторинге.
Проверьте — не собирается ли кто-то ликвидировать вашу компанию.
Телеграм-интервью — приглашаем задавать вопросы эксперту.
Главред рекомендует.
Мем дня.
📢 Когда уведомления по ЕНП можно не сдавать и почему это не так как хорошо
Минфин и ФНС решили сделать послабление по сдаче уведомлений по ЕНП. Новый законопроект предусматривает отмену уведомлений по имущественным налогам, а также в части НДФЛ и страховых взносов.
Конечно тут не обошлось без «но». Отмена будет действовать, если плательщик раньше уже представил уведомление и указал в нем планируемые к уплате суммы. То есть если вы сдали ранее уведомление, указав в нем суммы налога к уплате авансом, то второй раз его сдавать не надо.
«Может не надо. А то шаманить придется» — просит бухгалтер в комментариях. А вы как считаете?
Как работать с ПБУ 18/02 в 2025 году
Стандарт ПБУ 18/02 регламентирует правила формирования расчетов по налогу на прибыль. На вебинаре ведущий методолог компании “Мое дело” поделится рекомендациями по его применению, которые обезопасят вас от ошибок в учете.
В программе:
Обязанность применения ПБУ 18/02
Постоянные и временные разницы
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства
Вычитаемая временная разница и налогооблагаемая временная разница
Учет налога на прибыль и его отражение в отчетности
Когда? 07 мая в 11:00
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🤷♀️ Минфин решил снова внести изменения в налоговую политику
Мы тут собрали основные изменения, который собирается внедрять министерство. Но хотим акцентироваться на одном немаловажном — собираются изменить сроки уплаты налогов. Сейчас если срок выпал на выходной или праздник, то он переносится на ближайший после них рабочий день. По задумке Минфина по-новому срок будет перенесен на предшествующий рабочий день.
✍ С чего начать аутсорсеру, чтобы встать на учет в Росфинмониторинге
В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают обязанность бухгалтера-аутсорсера встать на учет в РФМ.
Бухгалтер спрашивает — с чего начать? Для начала придется пройти обучение — коллеги подсказывают, что оно совсем недорогое. Что еще нужно обязательно сделать читайте тут.
💻 Все о зарплате, взносах и НДФЛ: расчет, учет, 1С
Все нюансы расчета зарплаты, командировочных, больничных и отпускных в 2025 году разберем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Мы обновили программу и добавили туда информацию по детским выплатам, вычетам по НДФЛ и налоговому кешбэку.
Смотрите видео, читайте и скачивайте конспекты, проходите тесты, встречайтесь онлайн с преподавателями и задавайте вопросы. Теория и практика работы с зарплатой, в том числе в 1С:ЗУП.
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Старт потока 1 мая.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Вашу компанию могут закрыть и без вас
С интересным случаем столкнулся один из подписчиков телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера». Бухгалтер рассказал, что от контрагента они с директором с удивлением узнали, что их организация проходит ликвидацию. В ФНС обратились, узнали, что некое лицо по доверенности подало заявление.
Теперь бухгалтер с руководителем пытаются разобраться, что же произошло — происки конкурентов, мошенническая схема? Пока коллеги высказывали предположения, бухгалтер написала, что их случай не единичный, в налоговой сообщили, что это уже четвертый случай «насильственной» ликвидации за день.
А вы проверяете свою компанию?
🔥 Запустили новый проект: telegram-интервью. Собираем вопросы основателю сайта Audit-it.ru, аттестованному аудитору Виталию Авдееву
Борис Мальцев, основатель «Клерка», запускает новый проект — телеграм-интервью с приглашенными экспертами, бизнесменами, владельцами компаний.
Первым гостем стал Виталий Авдеев, основатель сайта Audit-it.ru. Вы уже можете почитать ответы Виталия в этом канале. А еще можно задавать свои вопросы вот тут. Редакция заберет их, разместит в канале и эксперт лично ответит.
Задавайте вопросы о проекте Audit-it, о том каким был Рунет, когда только зарождался, о карьере, а еще об аудите, ведь Виталий — аттестованный аудитор.
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Ваша заметила как чиновники любят порадовать бухгалтеров перед праздниками редакция
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