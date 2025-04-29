Аренда коммерческой недвижимости у физлица: НДФЛ и отчетность

НДФЛ при аренде коммерческой недвижимости

Арендуя помещение у физлица, вы являетесь налоговым агентом по НДФЛ, а значит, обязаны рассчитать, удержать и уплатить в бюджет налог с уплачиваемых арендодателю сумм (пп. 4 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 224, п. 1 ст. 226 НК):

арендной платы;

компенсации коммунальных расходов, размер которых не зависит от фактического потребления — например, отопление, вывоз ТКО и т.п.

То есть, арендодатель получает оплату по договору аренды уже за вычетом НДФЛ.

При оплате арендатором коммунальных услуг, размер платежей за которые определяется по фактическому потреблению, то есть на основе показаний счетчиков (электроэнергия, водоснабжение и т.п.), у арендодателя не возникает экономической выгоды, поэтому удерживать с них НДФЛ арендатор не должен (письмо Минфина от 23.03.2018 № 03-04-05/18556).

Учтите, что обязанность удержания НДФЛ с арендной платы остается за арендатором, даже если в договоре прописано, что исчислять и уплачивать налог с указанных выплат арендодатель должен самостоятельно — перекладывать эту обязанность на физлицо нельзя, несмотря на его согласие. При этом неважно, куда именно перечисляете арендную плату — на счет самого арендодателя или на счета третьих лиц по его поручению.