Аренда коммерческой недвижимости у физлица: НДФЛ и отчетность

Особенности аренды коммерческой недвижимости у физлиц
Гражданское и налоговое законодательство не содержит никаких запретов на аренду офисных или производственных помещений, гаражей и т.п. коммерческой недвижимости у граждан, не имеющих статуса индивидуальных предпринимателей.
Заключая договор аренды, убедитесь, что физлицо является собственником сдаваемой в аренду недвижимости, либо законом или собственником ему предоставлено право сдавать это имущество в аренду (ст. 608 ГК).
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НДФЛ при аренде коммерческой недвижимости
Арендуя помещение у физлица, вы являетесь налоговым агентом по НДФЛ, а значит, обязаны рассчитать, удержать и уплатить в бюджет налог с уплачиваемых арендодателю сумм (пп. 4 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 224, п. 1 ст. 226 НК):
арендной платы;
компенсации коммунальных расходов, размер которых не зависит от фактического потребления — например, отопление, вывоз ТКО и т.п.
То есть, арендодатель получает оплату по договору аренды уже за вычетом НДФЛ.
При оплате арендатором коммунальных услуг, размер платежей за которые определяется по фактическому потреблению, то есть на основе показаний счетчиков (электроэнергия, водоснабжение и т.п.), у арендодателя не возникает экономической выгоды, поэтому удерживать с них НДФЛ арендатор не должен (письмо Минфина от 23.03.2018 № 03-04-05/18556).
Учтите, что обязанность удержания НДФЛ с арендной платы остается за арендатором, даже если в договоре прописано, что исчислять и уплачивать налог с указанных выплат арендодатель должен самостоятельно — перекладывать эту обязанность на физлицо нельзя, несмотря на его согласие. При этом неважно, куда именно перечисляете арендную плату — на счет самого арендодателя или на счета третьих лиц по его поручению.
Как удерживать НДФЛ с выплат арендодателю-физлицу в 2025 году
Доходы, выплачиваемые арендодателю-физлицу, облагайте НДФЛ, учитывая его статус:
если физлицо налоговый резидент РФ — по прогрессивной шкале ставок от 13% до 22% (п. 1 ст. 224 НК):
Доход с начала года, руб.
Ставка НДФЛ
до 2 400 000 включительно
13%
2 400 001–5 000 000
312 000 руб. + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн руб.
5 000 001–20 000 000
702 000 руб. + 18% с дохода, превышающего 5 млн руб.
20 000 001–50 000 000
3 402 000 руб. + 20% с дохода, превышающего 20 млн руб.
более 50 000 000
9 402 000 руб. + 22% с дохода, превышающего 50 млн руб.
если физлицо налоговый нерезидент — по ставке 30% (п. 3 ст. 224 НК).
Рассчитывайте налог на дату фактического получения дохода арендодателем, нарастающим итогом с начала года. Если арендодатель — нерезидент, рассчитывайте НДФЛ отдельно по каждой начисленной выплате.
Удерживайте НДФЛ из дохода при его выплате арендодателю.
В бюджет налог перечисляйте в общем порядке, включив его сумму в состав ЕНП (единого налогового платежа).
Сроки перечисления обычные (п. 6 ст. 226 НК):
28 число текущего месяца — если НДФЛ удержан в период с 1 по 22 число текущего месяца;
5 число следующего месяца — если НДФЛ удержан с 23 по последнее число текущего месяца;
последний рабочий день года — если НДФЛ удержан в период с 23 по 31 декабря.
Что с НДФЛ, если арендодатель самозанятый
Гражданин, с которым заключили договор аренды, может иметь статус самозанятого — плательщика налога на профессиональный доход (закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
Передача имущественных прав на недвижимое имущество не является объектом обложения налогом на профдоход. Законом предусмотрено только одно исключение — аренда (наем) жилых помещений (пп. 3 п. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ).
Это значит, что не удерживать НДФЛ с выплат по договору аренды с самозанятым физлицом вы можете лишь в одном случае — если арендуете у него жилье. При этом с арендодателем-самозанятым у вас не должно быть трудовых отношений как минимум в течение двух последних лет (п. 8 ст. 2, пп. 8 п. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ).
По договору аренды нежилой недвижимости, заключенному с самозанятым, налоговому агенту придется удерживать и перечислять НДФЛ в обычном порядке.
Отчетность по НДФЛ при аренде недвижимости у физлица
Особых условий по заполнению отчетности по НДФЛ для арендаторов-налоговых агентов не предусмотрено.
На арендодателя заводится налоговый регистр по НДФЛ, как и на всех физлиц — получателей дохода. Показатели из регистра включают в расчет 6-НДФЛ за соответствующий период.
В отчетность по страховым взносам арендные платежи не включайте, так как обязательные страховые взносы на выплаты арендодателю не начисляются (письмо Минфина от 18.06.2018 № 03-15-07/41602).
6-НДФЛ при аренде у физического лица
Налоговые агенты отчитываются о выплатах физлицам, удержанном и перечисленном налоге в ежеквартальном расчете 6-НДФЛ.
В разделе 1 формы 6-НДФЛ налог, удержанный с арендной платы, включите:
в общую строку 020 — налог, подлежащий уплате с начала года;
в строки 021–026 в зависимости от срока перечисления в бюджет — налог к уплате в разбивке за последние 3 месяца отчетного периода.
В разделе 2 отражайте НДФЛ с арендных платежей по соответствующей ставке:
в строке 110 включите арендодателя в общее количество физлиц, получивших доход;
в строке 120 учтите сумму дохода, выплаченную арендодателю;
по строке 140 учтите сумму исчисленного налога;
в строке 160 — НДФЛ, удержанный из выплат арендодателю, включите в общую сумму налога, при этом по строкам 161–166 отразите удержанный налог в разбивке по периодам удержания за последние 3 месяца.
По завершении отчетного года в составе формы 6-НДФЛ заполните по арендодателю приложение № 1 «Справка о доходах и суммах налога физлица».
Суммы арендной платы отражайте в справке в месяцах фактического получения дохода, то есть — когда он был выплачен арендодателю. Таким же образом отражайте уплаченные авансы по аренде.
Код дохода, который следует указывать в Справке при аренде у физлиц коммерческой недвижимости — 1402.
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