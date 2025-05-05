Что Минфин собрался снова менять в НК. 💥«Ночной бухгалтер» № 1925

Какие изменения бухгалтеру сулит донастройка налоговой системы

Про некоторые изменения мы уже рассказывали в предыдущих выпусках «Ночного бухгалтера». Одно из самых важных — смещение сроков уплаты налогов, которые выпадают на выходной или праздничный день. Также хотят частично освободить налогоплательщиков о подачи уведомлений по ЕНП, но там решение довольно спорное, обсуждали тут.

О других изменениях можно почитать в этом дайджесте.

Но если это пока проекты изменений и нужно дождаться, что там у Минфина выйдет в итоге, то есть уже законы, которые вступили или вступают в силу в мае. Например, блогерам добавили новые коды в ОКВЭД, обновится состав кредитной истории и контрольные соотношения для декларации по УСН, появится реестр должников по алиментам, вырастут штрафы за нарушения в области персональных данных и многое другое.