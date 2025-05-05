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Обзоры для бухгалтера

Что Минфин собрался снова менять в НК. 💥«Ночной бухгалтер» № 1925

Если бухгалтер прожил день и не прочитал об изменениях в Налоговом кодексе, то считайте день прожит зря. Ну, наверное, так Минфин думает, потому что собирается менять положения налоговой политики. Собрали обзор изменений.

Сегодня в выпуске:

  • Что изменится в налогах + изменения в законах с мая 2025 г.

  • В День Победы москвичи могут лишиться интернета.

  • Бухгалтеры заняли 2-е место в топе самых скучных профессий, сами бухгалтеры не согласны.

  • Если сотрудник увольняется в выходной, в это день придется работать бухгалтеру и кадровику.

  • Применять льготные ставки по взноса IT-компании смогут с месяца получения аккредитации.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Какие изменения бухгалтеру сулит донастройка налоговой системы

Про некоторые изменения мы уже рассказывали в предыдущих выпусках «Ночного бухгалтера». Одно из самых важных — смещение сроков уплаты налогов, которые выпадают на выходной или праздничный день. Также хотят частично освободить налогоплательщиков о подачи уведомлений по ЕНП, но там решение довольно спорное, обсуждали тут.

О других изменениях можно почитать в этом дайджесте.

Но если это пока проекты изменений и нужно дождаться, что там у Минфина выйдет в итоге, то есть уже законы, которые вступили или вступают в силу в мае. Например, блогерам добавили новые коды в ОКВЭД, обновится состав кредитной истории и контрольные соотношения для декларации по УСН, появится реестр должников по алиментам, вырастут штрафы за нарушения в области персональных данных и многое другое.

Работаем с УСН правильно

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9 мая в Москве могут ограничить доступ к интернету. И сегодня пользователи уже говорят о сбоях

От единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) жителям Москвы поступили смс: «Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий».

Сегодня абоненты разных операторов уже сообщали о сбоях в пользовании мобильным интернетом.

Скучней профессий в мире нет

SuperJob провел опрос и составил рейтинг самых скучных профессий.

1 место — охранники;

2 место — бухгалтеры;

3 место — сторожа.

Забавно, что сами бухгалтеры вовсе не считаю свою работу скучной (хотя чему удивляться —- просто почитайте начало этого выпуска — с Минфином и ФНС скучно не бывает).

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Работник увольняется в выходной — бухгалтер работает

У некоторых работников рабочий день вполне может выпадать на выходной для других. Например, если работник трудится по сменному графику. При увольнении ему нужно выдать трудовую книжку и другие документы, провести расчет.

Роструд говорит, что бухгалтеру и кадровику придется выйти на работу для увольнения сотрудника даже в свой выходной, но работодатель должен заручиться их согласием, естественно работа в выходной должна быть оплачена в повышенном размере.

Сами бухгалтеры отмечают, что чаще всего о таком увольнении известно заранее и человека просто рассчитывают и выдают ему документы в предшествующий выходному рабочий день.

7 мая в 15:00 будем обсуждать изменения в кадровом, воинском учете и персональных данных — обязательно присоединяйтесь к вебинару.

IT-компании смогут применять пониженные страховые взносы с месяца получения аккредитации

Для применения льготных ставок нужно соблюдать несколько условий, в том по доле дохода от льготной деятельности. Минфин опубликовал законопроект с изменениями налоговой политики, который меняет период, с которого наступает право использовать льготу — если организации соблюдают требования по доле от профильных доходов (не меньше 70%), то они смогут применять пониженные тарифы страховых взносов уже с того месяца, в котором получили документ о государственной аккредитации.

Для предприятий, которые ведут деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, точкой отсчета станет месяц включения компании в профильный реестр.

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Мем дня

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