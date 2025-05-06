ИП продает имущество, какой налог платить: по УСН или НДФЛ? 💡«Ночной бухгалтер» № 1926

Сегодня в выпуске:
При продаже авто или недвижимости с ИП требуют уплату бизнес-налога.
Чеки не уходили в налоговую: как правильно исправить ситуацию.
Выпускников-бюджетников медицинских вузов и колледжей хотят обязать отрабатывать учебу в государственной системе здравоохранения.
Отгулы не влияют на размер оплаты.
440 спам-звонков — банк оштрафовали за надоедание должнику.
Главред рекомендует.
Мем дня.
ФНС требует платить УСН-налог с продажи имущества ИП
Если ИП использовал автомобиль или недвижимость в предпринимательской деятельности, а потом перестал, то при продаже ФНС все равно требует платить с продажи налог на УСН, а не НДФЛ.
В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» бухгалтер рассказал, что у ИП требуют заплатить единый налог с продажи авто, которое уже 2 года не использовалось с предпринимательской деятельности.
Большинство коллег подтвердили, что сам факт использования имущества в бизнесе, не важно сейчас это происходит или происходило ранее, лишает по мнению налоговиков права использовать вычеты и платить с продажи НДФЛ. Выбор — соглашаться с мнением ФНС или спорить остается за ИП.
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Обязательно ли отправлять объяснительную в налоговую при отправке чеков коррекции
Из-за проблем с облачной кассой чеки не уходили не только покупателям, но и в ФНС, ошибку обнаружили и теперь придется пробивать чеки коррекции. Надо ли сообщать об этом ФНС и писать объяснительную? За самостоятельно исправленную ошибку штрафа не будет, да и письмо отправлять не нужно — вынесли вердикт бухгалтеры.
Минздрав собирает обязать выпускников-медиков отрабатывать бюджетную учебу в учреждениях системы ОМС
Из-за дефицита врачей и медсестер власти собираются ввести обязательную отработку для тех медиков, которые прошли обучение на бюджете, соответствующий проект Минздрава уже вышел.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
Зарплата не может быть меньше из-за наличия в месяце отгулов
За работу в выходной или праздничный день положена или двойная оплата, или одинарная + отгул. Если работник выбирает отгул, то он исключается из нормы рабочего времени, сообщает Роструд в письме от 02.04.2025 № ПГ/05332-6-1. Поэтому оплата за период с отгулом не может быть ниже из-за него.
Банк заспамил должника и получил штраф
За восемь дней банк побеспокоил клиенту, имеющую задолженность 440 раз. И это при том, что сотрудникам банков и коллекторам запрещено звонить клиентам более одного раза в сутки и свыше двух раз в неделю. Банк оштрафовали на 100 тыс. рублей.
🔥 Совет редакции
Как подготовиться к вступлению в налоговый мониторинг? Разбираем в прямом эфире типовые ошибки при переходе в новый режим.
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Профессиональные жалобщики по 44-ФЗ: кто это и как с ними бороться
Как установить критерии существенности для показателей бухгалтерского учета: шпаргалка для бухгалтера
Заполнение книг покупок и продаж в 1С Бухгалтерия (НДС на УСН) — читаем блог Инны Анисовой, практикующего главного бухгалтера с 20-летним стажем, члена ИПБР, обладателя сертификатов 1С:Профессионал «1С:Бухгалтерия 8» и Главный бухгалтер «1С:БухОбслуживание».
Мем дня
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