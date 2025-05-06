ИП продает имущество, какой налог платить: по УСН или НДФЛ? 💡«Ночной бухгалтер» № 1926

ФНС требует платить УСН-налог с продажи имущества ИП

Если ИП использовал автомобиль или недвижимость в предпринимательской деятельности, а потом перестал, то при продаже ФНС все равно требует платить с продажи налог на УСН, а не НДФЛ.

В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» бухгалтер рассказал, что у ИП требуют заплатить единый налог с продажи авто, которое уже 2 года не использовалось с предпринимательской деятельности.

Большинство коллег подтвердили, что сам факт использования имущества в бизнесе, не важно сейчас это происходит или происходило ранее, лишает по мнению налоговиков права использовать вычеты и платить с продажи НДФЛ. Выбор — соглашаться с мнением ФНС или спорить остается за ИП.