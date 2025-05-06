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Обзоры для бухгалтера

ИП продает имущество, какой налог платить: по УСН или НДФЛ? 💡«Ночной бухгалтер» № 1926

Если ИП продает имущество, которым владеет, то для ФНС не имеет значение используется оно сейчас в бизнесе или уже нет, инспекторы хотят видеть уплаченный налог по УСН, а не НДФЛ.

Сегодня в выпуске:

  • При продаже авто или недвижимости с ИП требуют уплату бизнес-налога.

  • Чеки не уходили в налоговую: как правильно исправить ситуацию.

  • Выпускников-бюджетников медицинских вузов и колледжей хотят обязать отрабатывать учебу в государственной системе здравоохранения.

  • Отгулы не влияют на размер оплаты.

  • 440 спам-звонков — банк оштрафовали за надоедание должнику.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

ФНС требует платить УСН-налог с продажи имущества ИП

Если ИП использовал автомобиль или недвижимость в предпринимательской деятельности, а потом перестал, то при продаже ФНС все равно требует платить с продажи налог на УСН, а не НДФЛ.

В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» бухгалтер рассказал, что у ИП требуют заплатить единый налог с продажи авто, которое уже 2 года не использовалось с предпринимательской деятельности.

Большинство коллег подтвердили, что сам факт использования имущества в бизнесе, не важно сейчас это происходит или происходило ранее, лишает по мнению налоговиков права использовать вычеты и платить с продажи НДФЛ. Выбор — соглашаться с мнением ФНС или спорить остается за ИП.

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Обязательно ли отправлять объяснительную в налоговую при отправке чеков коррекции

Из-за проблем с облачной кассой чеки не уходили не только покупателям, но и в ФНС, ошибку обнаружили и теперь придется пробивать чеки коррекции. Надо ли сообщать об этом ФНС и писать объяснительную? За самостоятельно исправленную ошибку штрафа не будет, да и письмо отправлять не нужно — вынесли вердикт бухгалтеры.

Минздрав собирает обязать выпускников-медиков отрабатывать бюджетную учебу в учреждениях системы ОМС

Из-за дефицита врачей и медсестер власти собираются ввести обязательную отработку для тех медиков, которые прошли обучение на бюджете, соответствующий проект Минздрава уже вышел.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Зарплата не может быть меньше из-за наличия в месяце отгулов

За работу в выходной или праздничный день положена или двойная оплата, или одинарная + отгул. Если работник выбирает отгул, то он исключается из нормы рабочего времени, сообщает Роструд в письме от 02.04.2025 № ПГ/05332-6-1. Поэтому оплата за период с отгулом не может быть ниже из-за него.

Банк заспамил должника и получил штраф

За восемь дней банк побеспокоил клиенту, имеющую задолженность 440 раз. И это при том, что сотрудникам банков и коллекторам запрещено звонить клиентам более одного раза в сутки и свыше двух раз в неделю. Банк оштрафовали на 100 тыс. рублей.

🔥 Совет редакции

Как подготовиться к вступлению в налоговый мониторинг? Разбираем в прямом эфире типовые ошибки при переходе в новый режим. 

Главред рекомендует

Мем дня

Всем держаться, скоро снова длинные выходные)

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Ваша считает, что спор с ФНС — не прихоть, а способ добиться правоты редакция

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