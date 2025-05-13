Утренний бухгалтер № 5881. Что изменилось для бухгалтера с мая 2025: обзор

Полный обзор изменений законодательства с мая 2025 года, собрали для вас в одной новости.

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ФНС: если услуги юрлицу или ИП оказывает самозанятый, он должен написать в чеке их конкретное наименование.

Роструд: работодатель вправе отказаться компенсировать проезд на учебу студенту с «хвостами».

До 2 июня 2025 года физлица-резиденты должны отчитаться о зарубежных счетах и иностранных электронных кошельках.

ФНС: при переходе из одной налоговой в другую не нужно повторно уведомлять о переходе на УСН.

За 1 квартал 2025 года новая шкала НДФЛ уже принесла бюджету почти 38 млрд рублей.

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Роструд: законодательством не установлена обязанность вести журнал учета трудовых договоров.

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