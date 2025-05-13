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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5881. Что изменилось для бухгалтера с мая 2025: обзор

В мае начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые могут отразиться на работе бухгалтера.

Полный обзор изменений законодательства с мая 2025 года, собрали для вас в одной новости.

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Утренний бухгалтер

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

ФНС: если услуги юрлицу или ИП оказывает самозанятый, он должен написать в чеке их конкретное наименование.

Роструд: работодатель вправе отказаться компенсировать проезд на учебу студенту с «хвостами».

До 2 июня 2025 года физлица-резиденты должны отчитаться о зарубежных счетах и иностранных электронных кошельках.

ФНС: при переходе из одной налоговой в другую не нужно повторно уведомлять о переходе на УСН.

За 1 квартал 2025 года новая шкала НДФЛ уже принесла бюджету почти 38 млрд рублей.

Как увеличить доход на 10% с помощью интернет-эквайринга: практическое руководство от экспертов, найдете здесь.

Роструд: законодательством не установлена обязанность вести журнал учета трудовых договоров.

Совет от редакции: разберитесь какие способы налоговой оптимизации сейчас работают, а какие уже использовать нельзя чтобы не попасть в поле зрения ФНС. Приходите на бесплатный вебинар уже сегодня 13 мая в 15:00 мск. Записаться.

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Разборы законов

Поправки в 115-ФЗ: что срочно нужно сделать всем аутсорсерам, аудиторам и юристам до 1 июня 2025 года

С 1 июня 2025 г. начнет действовать обновленная версия антиотмывочного закона, а также новые требования к правилам внутреннего контроля (ПВК).

Как оформить отпуск при сменной работе и рассчитать выплаты. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как оформить отпуск при сменном графике и как рассчитываются отпускные.

Когда налоговики могут осматривать помещения вне рамок проверки

Осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), — это одна из форм налогового контроля (п.1 ст. 82 НК). Осмотры проводятся в строго определенных случаях, в основном при выездных проверках, при камеральной проверке налоговой декларации. Но инспекция может проводить осмотр и вне рамок налоговой проверки.

Учет операций с маркетплейсами в 1С: первичные документы, реализация, НДС. Конспект вебинара с видео

Разобрали тонкости работы бухгалтера с маркетплейсами: какие появились нововведения, как минимизировать риски и не попасть под дробление бизнеса. Много практики и полезной информации.

Как оформить оплату коммунальных услуг при заключении договора аренды. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как оплачиваются коммунальные платежи при договоре аренды.

Новости

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24 Работодатель вправе отказаться компенсировать проезд на учебу студенту с задолженностями — Роструд

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27 Если у предпринимателя работает меньше сотрудников, чем указано в патенте, ему нужно это исправить

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РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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