Утренний бухгалтер № 5881. Что изменилось для бухгалтера с мая 2025: обзор

Полный обзор изменений законодательства с мая 2025 года, собрали для вас в одной новости.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
ФНС: если услуги юрлицу или ИП оказывает самозанятый, он должен написать в чеке их конкретное наименование.
Роструд: работодатель вправе отказаться компенсировать проезд на учебу студенту с «хвостами».
До 2 июня 2025 года физлица-резиденты должны отчитаться о зарубежных счетах и иностранных электронных кошельках.
ФНС: при переходе из одной налоговой в другую не нужно повторно уведомлять о переходе на УСН.
За 1 квартал 2025 года новая шкала НДФЛ уже принесла бюджету почти 38 млрд рублей.
Как увеличить доход на 10% с помощью интернет-эквайринга: практическое руководство от экспертов, найдете здесь.
Роструд: законодательством не установлена обязанность вести журнал учета трудовых договоров.
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Разборы законов
— Поправки в 115-ФЗ: что срочно нужно сделать всем аутсорсерам, аудиторам и юристам до 1 июня 2025 года
С 1 июня 2025 г. начнет действовать обновленная версия антиотмывочного закона, а также новые требования к правилам внутреннего контроля (ПВК).
— Как оформить отпуск при сменной работе и рассчитать выплаты. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как оформить отпуск при сменном графике и как рассчитываются отпускные.
— Когда налоговики могут осматривать помещения вне рамок проверки
Осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), — это одна из форм налогового контроля (п.1 ст. 82 НК). Осмотры проводятся в строго определенных случаях, в основном при выездных проверках, при камеральной проверке налоговой декларации. Но инспекция может проводить осмотр и вне рамок налоговой проверки.
— Учет операций с маркетплейсами в 1С: первичные документы, реализация, НДС. Конспект вебинара с видео
Разобрали тонкости работы бухгалтера с маркетплейсами: какие появились нововведения, как минимизировать риски и не попасть под дробление бизнеса. Много практики и полезной информации.
— Как оформить оплату коммунальных услуг при заключении договора аренды. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как оплачиваются коммунальные платежи при договоре аренды.
Новости
1 Росстат опубликовал статистику о вкладах и сберкассах во время войны и после нее
2 Мошенники стали прикидываться военной прокуратурой
3 Новая шкала НДФЛ уже принесла бюджету почти 38 млрд рублей
4 Инструкция от эксперта: как заполнить электронную трудовую в программе 1С
5 Бизнесу в Курской области продлили отсрочку по уплате налогов
6 🚑 В Госдуме хотят поднять штрафы для водителей, которые не пропускают скорую помощь
7 Банки предложили переложить на мобильных операторов ответственность за ущерб от мошенников
8 ФНС: как зачесть переплату по налогу на прибыль в счет другого налога
9 Эксперты: российская экономика больше, чем другие страны, оказалась защищена от торговых войн США
10 Правительство хочет, чтобы банки и МФО отчитывались перед судебными приставами о возврате задолженности
11 Как упаковать бизнес-аналитику в наглядный дашборд
12 Роструд ответил, обязательно ли вести журнал учета трудовых договоров
13 Исследование: стало в три раза больше россиян, которые отрицают ценность образования
14 До 2 июня 2025 нужно отчитаться о зарубежных счетах и иностранных электронных кошельках
15 Идет прием заявок на XXVI рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»
16 Сбер и ВТБ отменяют комиссии для застройщиков по льготной ипотеке
17 При переходе из одной налоговой в другую не нужно повторно уведомлять о переходе на УСН
18 🚬 Минфин предлагает ввести госпошлины за лицензии на продажу сигарет и вейпов
19 ✅ Все основные изменения с мая 2025 для бухгалтера: обзор
20 Льготный кредит на обучение получат только студенты приоритетных направлений подготовки
21 Кабмин предложил изменить сроки внесения проекта федерального бюджета
22 Получите самую актуальную информацию о налогах, работе на маркетплейсе и бухгалтерском аутсорсе на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции
23 С 17 мая 2025 ФАС будет по-другому проверять документы при направлении сведений в реестр недобросовестных поставщиков
24 Работодатель вправе отказаться компенсировать проезд на учебу студенту с задолженностями — Роструд
25 В чеке от самозанятого должно быть указано основание получения денег. Общая фраза не подойдет
26 🙎 В 68 регионах запустят программу «Мама-предприниматель»
27 Если у предпринимателя работает меньше сотрудников, чем указано в патенте, ему нужно это исправить
28 15 мая стартует новый поток обучения на всех профкурсах «Клерка»! Покупайте курсы со скидками до 83% и приступайте к учебе
29 👩💻 Берем интервью у экс-владельца «Бухсофта». А вы пользуетесь этой программой сейчас? Опрос
30 Производители пива и сидра смогут проходить дистанционную выездную оценку соответствия
31 ФНС: реестры по НДС нужно отправлять в электронном виде
32 Налоговики рассказали, как учитывать операции лизинга в декларации по налогу на прибыль
Мероприятия
Оптимизация налогов – 2025: что еще работает, а что уже нет
Дата проведения: 13 мая, вторник
Новые ФСБУ по учету основных средств, транспорта и НМА в 2025 г.: аренда, лизинг, ремонт
Дата проведения: 14 мая, среда
Быстрый рост прибыльности через повышение операционной эффективности
Дата проведения: 14 мая, среда
Как настраивать системы управленческого финансового учета, бюджетирования и контроля
Дата проведения: 15 мая, четверг
Налоговый мониторинг — новая форма налогового контроля
Дата проведения: 15 мая, четверг
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/1102 от 13.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/81919 от 08.12.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/81930 от 08.12.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/82886 от 12.12.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/83109 от 13.12.2017
Правительство РФ: Постановление № 611 от 08.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/81924 от 08.12.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/29301 от 25.03.2025
Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-1824 от 08.04.2025
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