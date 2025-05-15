Нейросети помогут бухгалтеру с расчетом налогов: а вы доверяете ИИ? 🤖«Ночной бухгалтер» № 1931

Сегодня в выпуске:
В чем нейросеть может помочь бухгалтеру.
От
освобождения от НДС на ОСНО нельзя отказаться в течение года.
План проверок от Роструда: проверяйте, не грозит ли вам выездная проверка.
Бизнес может пересмотреть подход к работе с персданными из-за крупных штрафов.
За неотправку уведомления на ЕНП по НДФЛ штрафа не будет, зато начитают пени.
Главред рекомендует.
Мем дня.
ИИ и бухгалтер — не пара?
Нейросети стали гораздо умнее, они уже не просто отвечают на простые вопросы, но и умеют проверять документы, искать ошибки в отчетах, и даже считать налоги.
Например, можно попросить рассчитать НДФЛ с конкретной суммы дохода или больше узнать о вычетах. ИИ можно дать на проверку файл с таблицами.
Как думаете? Стоит доверять нейросетям, кто-то уже пользуется их возможностями в работе? Поделитесь опытом в комментариях.
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Если бизнес на ОСНО освободили от НДС, то отказаться от освобождения нельзя целый год
Налогоплательщики на ОСНО могут подать заявление на освобождение от уплаты НДС, это возможно, если выручка за последние три месяца была не больше 2 млн рублей.
Получив право на свободу от НДС, компания может передумать и захотеть вернуться к его уплате, но сделать она это сможет только через 12 календарных месяцев. Снова стать плательщиками НДС можно только если выручка бизнеса превысит лимит.
Про освобождение от НДС подробнее тут.
Утвердили план проверок на 2025 год: узнайте, придет ли к вам Трудинспекция
Скачать план проверок и найти свою компанию можно тут. В файле план проверок разбит по регионам.
Инструкция, как найти себя (а лучше не найти):
Ищите в скачанном файле свой регион.
Переходите по указанной в таблице ссылке.
Выбираете список проверок на 2025 год.
Проверяете, если ли в перечне ваша компания (или конкуренты 🙄).
Бизнес может пересмотреть хранение и обработку персональных данных из-за высоких штрафов с 30 мая
Даже государство планирует отказаться от хранения любых данных на Госуслугах, Минцифры не хочет портить репутацию из-за возможных утечек. Что говорить про бизнес, для которого защита персданных может влететь в копеечку — сначала из-за вложений в эту самую защиту, а потом еще и из-за вероятных штрафов, если что-тот пойдет не так.
30 мая 2025 года вступит в силу федеральный закон № 420 от 30 ноября 2024 года, который ужесточает ответственность за нарушения при работе с персональными данными. Отдельные штрафы вырасту в разы, появятся новые основания для применения санкций. Например, под штраф можно попасть, если вовремя не уничтожить персональные данные.
💡 Совет от редакции:
Финансирование в технологический проект можно привлекать за счет грантов. На вебинаре разберем все этапы получения - от заявления до отчетности.
ФНС не оштрафует за неотправку уведомления по НДФЛ, зато начислит пени
Налоговые штрафы по ст. 126 НК за непредставленное уведомление по ЕНП ( п. 9 ст. 58 НК) пока не применяют, но если не подать уведомление и из-за этого налоги вовремя не распределят в бюджет, то будут пени (ст.75 НК).
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Мем дня
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