Нейросети помогут бухгалтеру с расчетом налогов: а вы доверяете ИИ? 🤖«Ночной бухгалтер» № 1931

ИИ и бухгалтер — не пара?

Нейросети стали гораздо умнее, они уже не просто отвечают на простые вопросы, но и умеют проверять документы, искать ошибки в отчетах, и даже считать налоги.

Например, можно попросить рассчитать НДФЛ с конкретной суммы дохода или больше узнать о вычетах. ИИ можно дать на проверку файл с таблицами.

Как думаете? Стоит доверять нейросетям, кто-то уже пользуется их возможностями в работе? Поделитесь опытом в комментариях.