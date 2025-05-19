Утренний бухгалтер № 5885. Хотят ввести дополнительные отпуска для повышения рождаемости

Госудма хочет ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск для повышения рождаемости. Он будет называться «демографическая неделя».

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УФНС: при возврате НДФЛ подойдет не любой счет, а корректировать банковские реквизиты за налогоплательщика инспекция не может.

Если у ИП или компании на УСН есть право на освобождение от НДС по доходу — подавать нулевую декларацию не нужно.

Чтобы сотрудники не брали отгулы и отпуска в промежутках между майскими праздниками, Минтруду предложили сразу сделать длинные выходные с 1 по 9 мая в 2026 году.

Об актуальной практике применения статьи 54.1 НК о необоснованной налоговой выгоде, узнаете здесь.

Роструд: отпуск к свадьбе идет в трудовой стаж для основного оплачиваемого отпуска.

В Свердловске арестовали бывшего начальника УФНС. Он получил 192 млн рублей от компании, которая нелегально вернула из бюджета НДС на 1 млрд рублей.

Какие налоги платит ИП в 2025 году, узнаете из статьи.

Депутаты предложили установить налоговый вычет для россиян, которые ведут здоровый образ жизни. Для подтверждения понадобятся хорошие результаты диспансеризации.

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