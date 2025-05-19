Утренний бухгалтер № 5885. Хотят ввести дополнительные отпуска для повышения рождаемости

Госудма хочет ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск для повышения рождаемости. Он будет называться «демографическая неделя».
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
УФНС: при возврате НДФЛ подойдет не любой счет, а корректировать банковские реквизиты за налогоплательщика инспекция не может.
Если у ИП или компании на УСН есть право на освобождение от НДС по доходу — подавать нулевую декларацию не нужно.
Чтобы сотрудники не брали отгулы и отпуска в промежутках между майскими праздниками, Минтруду предложили сразу сделать длинные выходные с 1 по 9 мая в 2026 году.
Об актуальной практике применения статьи 54.1 НК о необоснованной налоговой выгоде, узнаете здесь.
Роструд: отпуск к свадьбе идет в трудовой стаж для основного оплачиваемого отпуска.
В Свердловске арестовали бывшего начальника УФНС. Он получил 192 млн рублей от компании, которая нелегально вернула из бюджета НДС на 1 млрд рублей.
Какие налоги платит ИП в 2025 году, узнаете из статьи.
Депутаты предложили установить налоговый вычет для россиян, которые ведут здоровый образ жизни. Для подтверждения понадобятся хорошие результаты диспансеризации.
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Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в мае 2025 года
В мае 2025 года бухгалтеры уже сдали одно ЕНП-уведомление на НДФЛ. До 26.05 надо сдать еще одно.
— Какие электронные форматы утверждены для акта рекламации и счета на оплату. Мини-курс
ФНС утвердила единые форматы представления акта рекламации в электронной форме для организаций и ИП (приказ от 11.11.2024 № ЕД-7-26/1016@). В мини-курсе разберем, какие электронные форматы утверждены для акта рекламации и счета на оплату.
— Заполнение электронной трудовой книжки в программе 1С:ЗУП. Конспект вебинара с видео
Разбираем важные вопросы оформления электронных трудовых книжек, как настроить заполнение электронной трудовой книжке в программе, как заполнять данные и формировать ЕФС-1 (подраздел 1.1) при разных мероприятиях.
— Какие транспортные средства подлежат предрейсовому осмотру и как он проходит. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие транспортные средства подлежат техническому осмотру, для чего он проводится и что делать, если транспортное средство не допускают к работе.
— Должны ли организации платить налог с суммы прощенного долга
Если в результате такой операции организация-налогоплательщик не включит во внереализационные доходы долг, прощенный учредителем, будут претензии от ФНС. Как поступить правильно?
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4 🏡 Депутаты хотят распространить налоговые льготы на садовые дома
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6 ФНС: недостоверные сведения в ЕГРЮЛ не мешают гендиру получить КЭП. Но не любые
7 Для богатых предложили установить налоги на роскошь и сверхприбыль для физлиц
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10 💪 Депутаты предложили давать налоговый вычет за здоровый образ жизни
11 Бизнес стал чаще выбирать регистрацию в качестве ИП
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13 🔎 ФАС и ФНС советуют проверять юрлиц и ИП при проведении закупок
14 При возврате НДФЛ подойдет не любой счет, а корректировать банковские реквизиты ИФНС не может
15 Экс-начальника УФНС арестовали за взятку. Он помогал незаконно возмещать НДС
16 Депутаты предложили предоставлять наставникам налоговый вычет и дополнительный отпуск
17 Упрощенцы, освобожденные в 2025 году от НДС, не обязаны отправлять нулевые НДС-декларации
18 📅 У Минтруда просят в 2026 году непрерывных выходных с 1 по 9 мая
19 👶 В Госдуме хотят предоставить дополнительный отпуск для повышения рождаемости
20 6-НДФЛ на северные надбавки можно сдать с южным ОКТМО
21 👰 Отпуск к свадьбе идет в трудовой стаж для основного оплачиваемого отпуска
22 Исследование: по каким причинам, в т. ч. выдуманным, сотрудники берут отгулы чаще всего
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Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги НКО
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Дашборды в управленческом учете: сбор и построение
Дата проведения: 20 мая, вторник
Налоговое планирование и реформа 2025 г. – полный курс изменений. Защита бизнеса
Дата проведения: 21 мая, среда
Обработка персональных данных и основные требования 152-ФЗ
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EmplDocs меняет кадры: персональный ИИ-специалист, кадровый BI и HCM-функционал
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Документы
: Федеральный закон № 60-ФЗ от 05.04.2013
Подробнее о документе мы писали в новости Как грамотно перевести сотрудника на удаленную работу в 2025 году
Минтруд РФ: Письмо № 15-1/В-519 от 25.02.2019
Роструд: Письмо № 395-6-1 от 19.03.2012
Минздравсоцразвития России: Письмо № 22-2-2004 от 02.02.2009
Минздрав РФ: Приказ № 147н от 25.03.2025
Президиум ВАС РФ: Постановление № 13591/04 от 19.04.2005
ФНС РФ: Письмо № 3-6-03/109 от 20.04.2009
Верховный Суд Республики Саха (Якутия): Апелляционное определение № 33-638/2018 от 14.02.2018
Ульяновский областной суд: Апелляционное определение № 33-330/2016 от 09.02.2016
Минтруд РФ: Письмо № 14-2-337 от 25.12.2013
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Комментарии1
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