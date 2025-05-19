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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5885. Хотят ввести дополнительные отпуска для повышения рождаемости

Работодателям, которые предоставляют своим сотрудникам «демографическую неделю» отпуска, возместят затраты через налоговый вычет.

Госудма хочет ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск для повышения рождаемости. Он будет называться «демографическая неделя».

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Утренний бухгалтер

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

УФНС: при возврате НДФЛ подойдет не любой счет, а корректировать банковские реквизиты за налогоплательщика инспекция не может.

Если у ИП или компании на УСН есть право на освобождение от НДС по доходу — подавать нулевую декларацию не нужно.

Чтобы сотрудники не брали отгулы и отпуска в промежутках между майскими праздниками, Минтруду предложили сразу сделать длинные выходные с 1 по 9 мая в 2026 году.

Об актуальной практике применения статьи 54.1 НК о необоснованной налоговой выгоде, узнаете здесь.

Роструд: отпуск к свадьбе идет в трудовой стаж для основного оплачиваемого отпуска.

В Свердловске арестовали бывшего начальника УФНС. Он получил 192 млн рублей от компании, которая нелегально вернула из бюджета НДС на 1 млрд рублей.

Какие налоги платит ИП в 2025 году, узнаете из статьи.

Депутаты предложили установить налоговый вычет для россиян, которые ведут здоровый образ жизни. Для подтверждения понадобятся хорошие результаты диспансеризации.

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Разборы законов

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в мае 2025 года

В мае 2025 года бухгалтеры уже сдали одно ЕНП-уведомление на НДФЛ. До 26.05 надо сдать еще одно.

Какие электронные форматы утверждены для акта рекламации и счета на оплату. Мини-курс

ФНС утвердила единые форматы представления акта рекламации в электронной форме для организаций и ИП (приказ от 11.11.2024 № ЕД-7-26/1016@). В мини-курсе разберем, какие электронные форматы утверждены для акта рекламации и счета на оплату.

Заполнение электронной трудовой книжки в программе 1С:ЗУП. Конспект вебинара с видео

Разбираем важные вопросы оформления электронных трудовых книжек, как настроить заполнение электронной трудовой книжке в программе, как заполнять данные и формировать ЕФС-1 (подраздел 1.1) при разных мероприятиях.

Какие транспортные средства подлежат предрейсовому осмотру и как он проходит. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие транспортные средства подлежат техническому осмотру, для чего он проводится и что делать, если транспортное средство не допускают к работе.

Должны ли организации платить налог с суммы прощенного долга

Если в результате такой операции организация-налогоплательщик не включит во внереализационные доходы долг, прощенный учредителем, будут претензии от ФНС. Как поступить правильно?

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18 📅 У Минтруда просят в 2026 году непрерывных выходных с 1 по 9 мая

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Мероприятия

Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги НКО

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Дашборды в управленческом учете: сбор и построение

Дата проведения: 20 мая, вторник

Налоговое планирование и реформа 2025 г. – полный курс изменений. Защита бизнеса

Дата проведения: 21 мая, среда

Обработка персональных данных и основные требования 152-ФЗ

Дата проведения: 21 мая, среда

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Резюме

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Осмотр имущества – один из основных этапов налогового контроля

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Новые льготы по налогам инвалидам, свошникам, пенсионерам, НДФЛ по карманным деньгам, пени за нарушение сроков проверки в обзоре

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Документы

: Федеральный закон № 60-ФЗ от 05.04.2013

Подробнее о документе мы писали в новости Как грамотно перевести сотрудника на удаленную работу в 2025 году

Минтруд РФ: Письмо № 15-1/В-519 от 25.02.2019

Роструд: Письмо № 395-6-1 от 19.03.2012

Минздравсоцразвития России: Письмо № 22-2-2004 от 02.02.2009

Минздрав РФ: Приказ № 147н от 25.03.2025

Президиум ВАС РФ: Постановление № 13591/04 от 19.04.2005

ФНС РФ: Письмо № 3-6-03/109 от 20.04.2009

Верховный Суд Республики Саха (Якутия): Апелляционное определение № 33-638/2018 от 14.02.2018

Ульяновский областной суд: Апелляционное определение № 33-330/2016 от 09.02.2016

Минтруд РФ: Письмо № 14-2-337 от 25.12.2013

РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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