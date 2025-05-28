Частые требования от ФНС — «звоночек» для бухгалтера. 🔔 «Ночной бухгалтер» № 1940

От любви до ненависти

Налоговики, которые обычно вами не слишком интересовались вдруг начинают закидывать требованиями, запрашивают пояснения по декларациям, КУДИР, требуют предоставить документы, шлют требования по встречке контрагентам? Пора подумать о рисках выездной проверки.

До ВНП ФНС проводит большую работу — старается как можно больше узнать о работе компании или ИП, собирает информацию и сравнивает данные. Если результаты такого мониторинга не в пользу компании и ей могут грозить серьезные доначисления, тогда назначают ВНП.

Да, бывает, что требования стали привычными, например, каждый квартал поясняете почему средняя зарплата по 6-НДФЛ или РСВ ниже МРОТ (потому что половина сотрудников на неполной ставке). Но это другая ситуация.

Большим красным флагом должен стать вызов в инспекцию руководителя, особенно, если это касается вычетов по НДС или вопросов по сотрудникам и их оформлению.