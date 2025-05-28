Частые требования от ФНС — «звоночек» для бухгалтера. 🔔 «Ночной бухгалтер» № 1940

Сегодня в выпуске:
Почему ФНС хочет знать о вас больше. Риски ВНП.
Касса, которая простаивает без работы — это нехорошо по мнению ФНС.
Тема дня: 1С.
Как узнать причину блокировки счета.
Изменится порядок заполнения платежек для уплаты налогов и взносов.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Налоговики, которые обычно вами не слишком интересовались вдруг начинают закидывать требованиями, запрашивают пояснения по декларациям, КУДИР, требуют предоставить документы, шлют требования по встречке контрагентам? Пора подумать о рисках выездной проверки.
До ВНП ФНС проводит большую работу — старается как можно больше узнать о работе компании или ИП, собирает информацию и сравнивает данные. Если результаты такого мониторинга не в пользу компании и ей могут грозить серьезные доначисления, тогда назначают ВНП.
Да, бывает, что требования стали привычными, например, каждый квартал поясняете почему средняя зарплата по 6-НДФЛ или РСВ ниже МРОТ (потому что половина сотрудников на неполной ставке). Но это другая ситуация.
Большим красным флагом должен стать вызов в инспекцию руководителя, особенно, если это касается вычетов по НДС или вопросов по сотрудникам и их оформлению.
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Если ККТ зарегистрирована, но не применяется — это риск
Постепенно для практически всех налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, вводится обязательное применение онлайн-касс. В связи с этим у бизнеса возникают вопросы. Например, ИП на патенте должен применять ККТ с августа, стоит ли ему уже сейчас покупать кассу? И когда начинать ее использовать — с момента регистрации или с 01.08.2025?
ФНС отвечает, что если онлайн-кассу зарегистрировать, но не пользоваться, то ККТ попадет в категорию риска. Во-первых, может возникнуть спор с ФНС — почему ИП не пробивает чек, раз приобрел кассу. Во-вторых, касса, по которой не пробиваются чеки, вызывает подозрение у системы ФНС, это один из критериев рисков нарушений. Налоговики могут прийти с визитом, чтобы проверить соблюдение кассовой дисциплины и соблюдение 54-ФЗ.
Тема дня: 1С
Подборка материалов в помощь пользователю 1С и руководителю.
Налоговая заблокировала счет, почему?
Чтобы узнать причину блокировки счета, можно воспользоваться специальным сервисом — «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов».
Узнать о том, почему заблокирован счет можно внеся реквизиты организации/ИП, включая ИНН и БИК банка, где открыт расчетный счет. Проверить можно и себя и контрагентов.
Минфин опубликовал новый порядок заполнения платежных поручений по налогам и взносам
Применять новые правила нужно будет с 1 апреля 2026 года, утверждены они приказом от 16.05.2025 № 58н.
В частности в документе есть полный перечень реквизитов для переводов средств в бюджет.
Посмотреть и скачать документ можно тут.
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Мем дня
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