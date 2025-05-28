ЦОК ОК Защита ПД 23.05 Мобильный (2)
Обзоры для бухгалтера

Частые требования от ФНС — «звоночек» для бухгалтера. 🔔 «Ночной бухгалтер» № 1940

Если налоговая полюбила отправлять вам требования, просит пояснений, предоставления документов, да и не только у вас, а еще и у контрагентов запрашивает, не говоря уже о вызове в инспекцию руководителя или сотрудников, то это не формальность. Скорее всего, ФНС вами очень заинтересовалась и проводит предпроверочный анализ.

Сегодня в выпуске:

  • Почему ФНС хочет знать о вас больше. Риски ВНП.

  • Касса, которая простаивает без работы — это нехорошо по мнению ФНС.

  • Тема дня: 1С.

  • Как узнать причину блокировки счета.

  • Изменится порядок заполнения платежек для уплаты налогов и взносов.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

От любви до ненависти

Налоговики, которые обычно вами не слишком интересовались вдруг начинают закидывать требованиями, запрашивают пояснения по декларациям, КУДИР, требуют предоставить документы, шлют требования по встречке контрагентам? Пора подумать о рисках выездной проверки.

До ВНП ФНС проводит большую работу — старается как можно больше узнать о работе компании или ИП, собирает информацию и сравнивает данные. Если результаты такого мониторинга не в пользу компании и ей могут грозить серьезные доначисления, тогда назначают ВНП.

Да, бывает, что требования стали привычными, например, каждый квартал поясняете почему средняя зарплата по 6-НДФЛ или РСВ ниже МРОТ (потому что половина сотрудников на неполной ставке). Но это другая ситуация.

Большим красным флагом должен стать вызов в инспекцию руководителя, особенно, если это касается вычетов по НДС или вопросов по сотрудникам и их оформлению.

Защитите бизнес от рисков и возможных проверок.

Приглашаем протестировать тариф «ПРОФИ» на портале «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС» — самый функциональный и полезный для вашего бизнеса.

Вы получите:

  • Доступ к самому информативному сервису РФ

  • Проверку компании по черному списку ЦБ РФ

  • Отчёт с выполнением требований ФНС (ст. 54.1 НК РФ)

  • И много других полезных функций

Оставьте заявку и получите скидку 30 % на подключение до 31 мая!

👉Заявка на демодоступ

 Реклама: ООО «АйБиКонсалт», ИНН 7719418209, erid: 2W5zFJd9ymA

Если ККТ зарегистрирована, но не применяется — это риск

Постепенно для практически всех налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, вводится обязательное применение онлайн-касс. В связи с этим у бизнеса возникают вопросы. Например, ИП на патенте должен применять ККТ с августа, стоит ли ему уже сейчас покупать кассу? И когда начинать ее использовать — с момента регистрации или с 01.08.2025?

ФНС отвечает, что если онлайн-кассу зарегистрировать, но не пользоваться, то ККТ попадет в категорию риска. Во-первых, может возникнуть спор с ФНС — почему ИП не пробивает чек, раз приобрел кассу. Во-вторых, касса, по которой не пробиваются чеки, вызывает подозрение у системы ФНС, это один из критериев рисков нарушений. Налоговики могут прийти с визитом, чтобы проверить соблюдение кассовой дисциплины и соблюдение 54-ФЗ.

Тема дня: 1С

Налоговая заблокировала счет, почему?

Чтобы узнать причину блокировки счета, можно воспользоваться специальным сервисом — «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов».

Узнать о том, почему заблокирован счет можно внеся реквизиты организации/ИП, включая ИНН и БИК банка, где открыт расчетный счет. Проверить можно и себя и контрагентов.

Минфин опубликовал новый порядок заполнения платежных поручений по налогам и взносам

Применять новые правила нужно будет с 1 апреля 2026 года, утверждены они приказом от 16.05.2025 № 58н.

В частности в документе есть полный перечень реквизитов для переводов средств в бюджет.

Посмотреть и скачать документ можно тут.

💡 Совет от редакции

Бухгалтер и продвигаешь свои услуги? Мы знаем, где помогут сделать это правильно.

📈 Карьерный рост для главбуха

Куда можно вырасти, если ты уже — главбух? Можно расширить свои профессиональные навыки и прокачаться в карьеры, выбрав для работы новое, с лучшей оплатой место. Главные бухгалтеры, которые ведут бизнес на ОСНО зарабатывают больше!

Поможем освоить непростой налоговый режим на курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

Вы узнаете, как отражать операции в последней версии 1С, как выбрать законный метод налоговой оптимизации, работать с аналитикой и строить финмодели. Разберетесь, как вести бухгалтерский и налоговый учет, составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность на ОСНО.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт потока уже 1 июня. Поспешите!

Главред рекомендует

Топ материалов дня, которые стоит почитать:

Мем дня

Сотрудники каждый месяц, когда выплатили зарплату))

Спасибо, что дочитали выпуск № 1940 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер». Также читайте эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в телеграм-канале Клерк.Премиум.

Ваша помогает бухгалтерам спокойно спать по ночам редакция

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум