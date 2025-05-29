Как правильно оформить и оплатить командировку на один день

Если сотрудник по договоренности с работодателем выходит на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки, то в табеле учета рабочего времени такие дни отмечаются кодом «К» или «06».

За время нахождения сотрудника в командировке, в том числе за дни нахождения в пути, за ним сохраняется средний заработок (ст. 167 ТК).

При этом средний заработок нужно сохранить за все дни работы по графику, который установлен в командирующей организации (п. 9 положения, утв. постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749. Далее по тексту — положения).

Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки — дата прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы.

При отправлении транспортного средства:

до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки;

с 00 часов и позднее — последующие сутки.

Аналогичным образом определяется день приезда работника в место постоянной работы.

Такой порядок следует из п. 4 положения.