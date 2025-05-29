Как правильно оформить и оплатить командировку на один день

Если сотрудник по договоренности с работодателем выходит на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки, то в табеле учета рабочего времени такие дни отмечаются кодом «К» или «06».
За время нахождения сотрудника в командировке, в том числе за дни нахождения в пути, за ним сохраняется средний заработок (ст. 167 ТК).
При этом средний заработок нужно сохранить за все дни работы по графику, который установлен в командирующей организации (п. 9 положения, утв. постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749. Далее по тексту — положения).
Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки — дата прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы.
При отправлении транспортного средства:
до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки;
с 00 часов и позднее — последующие сутки.
Аналогичным образом определяется день приезда работника в место постоянной работы.
Такой порядок следует из п. 4 положения.
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Вопрос о явке сотрудника на работу в день отъезда в командировку или в день возращения из нее решается по договоренности с администрацией организации.
Аналогичные разъяснения содержит письмо Минтруда от 05.09.2013 № 14-2/3044898-4415.
Если сотрудник приезжает после 00 часов из командировки и в тот же день выходит на работу, то эта дата должна быть отмечена как последний день командировки в приказе о направлении сотрудника в командировку.
То есть именно этот день считается днем приезда из командировки.
Следовательно, зарплату за этот день нужно рассчитать в общем порядке как за день командировки исходя из среднего заработка.
Кроме того, за это день сотруднику полагаются суточные.
Аналогичные разъяснения дает Роструд в письме от 05.02.2007 № 275-6-0. Данный подход следует применять и в случае, когда сотрудник вечером отработанного дня (до 24 часов) уезжает в командировку.
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