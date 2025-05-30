Включайте в уведомление РКН отраслевые и локальные нормативные акты. 🔐«Ночной бухгалтер» № 1942

Сегодня в выпуске:
И снова РКН: в уведомлении неправильно ссылаться только на закон о персданных.
Новые правила определения ОКВЭД.
Пятничный «Клерк».
Главред рекомендует.
Запрещены крупные переводы без открытия счета.
Туристический налог уменьшает доход на УСН.
Мем дня.
И снова на повестке — он!
Роскомнадзор ежедневно выпускает сообщения и разбирает ошибки бизнеса при подаче уведомления. Ну действительно же — квест. Кто заполнял, потвердит.
Вот еще одна частая ошибка: многие компании неправильно заполняют поле «Правовое основание обработки персональных данных». Они не пишут статьи, дату и номер закона или других НПА, регулирующих вид деятельности и обработку персональных данных. А указывают только сам закон 152-ФЗ, который как раз таких оснований не дает. Как правильно заполнить это поле, рассказали здесь.
Кстати, региональные сайты РКН до сих пор работают с перебоями. «Клерк» подготовил все официальные бланки уведомлений, которые нужно отправить в Роскомнадзор. Если не получается это сделать через его сайт, заполняйте на бумаге и отравляйте по почте!
Все три формы, которые могут понадобиться, утверждены приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180:
Бланк уведомления о намерении осуществлять обработку персональных данных.
Уведомление об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных.
Образцы заполнения уведомлений, а также шаблоны положений и других документов по персональным данным (более 20 шаблонов и образцов), вы найдете в курсе «Клерка» о защите персональных данных по правилам 2025 года.
Обратите внимание, бухгалтеры в соцсетях «Клерка» рассказывают, что уже столкнулись с проверками. Об этом рассказывает Елена Ярушкина в новом выпуске БухСтрима.
Про ОКВЭД, СФР и налоговую
С 1 сентября 2025 года наконец-то не нужно будет ежегодно подтверждать основной вид деятельности. Данные о нем будут брать из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Кабмин установил правила, по которым Росстат и СФР будут определять основной и дополнительные коды ОКВЭД отчетного типа и рассчитывать процентные доли видов деятельности ИП и юрлиц. При определении кодов ОКВЭД будут учитывать все виды деятельности за календарный год с детализацией не менее 4 знаков.
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Пятничный «Клерк»
Кто у нас кинологи или просто собачники-любители? Да-да, сегодня в 🧠Пятничном мозгонапрягателе вас ждут не пироги и не котики, а увлекательная задачка по поиску пород собак. А любителей клубники ждет вкусный пост про клубничное настроение.
Главред рекомендует
Крупные переводы без открытия счета — всё!
30 мая 2025 года вступил в силу закон от 29.05.2024 № 122-ФЗ, по которому без открытия банковского счета можно перевести не больше 100 тыс. рублей.
Если нужно отправить больше 100 тыс. рублей, то придется пройти полную идентификацию или сделать перевод со своего банковского счета.
Также закон увеличил с 60 до 100 тыс. рублей размер остатка денег на электронном кошельке, который был открыт по упрощенной идентификации.
Про турналог и доходы
Гостиницы могут вычитать туристический налог из доходов на упрощенке.
Налоговики уточнили в письме, что сумму туристического налога, подлежащую уплате в тот же период, что и УСН-налог, не учитывают в доходах — как упрощенцы с доходно-расходным, так и доходным объектом.
Мем дня
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Ваша уже НЕ надеется, что после 30 мая не услышит об РКН никогда редакция
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