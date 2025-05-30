Включайте в уведомление РКН отраслевые и локальные нормативные акты. 🔐«Ночной бухгалтер» № 1942

И снова на повестке — он!

Роскомнадзор ежедневно выпускает сообщения и разбирает ошибки бизнеса при подаче уведомления. Ну действительно же — квест. Кто заполнял, потвердит.

Вот еще одна частая ошибка: многие компании неправильно заполняют поле «Правовое основание обработки персональных данных». Они не пишут статьи, дату и номер закона или других НПА, регулирующих вид деятельности и обработку персональных данных. А указывают только сам закон 152-ФЗ, который как раз таких оснований не дает. Как правильно заполнить это поле, рассказали здесь.

Кстати, региональные сайты РКН до сих пор работают с перебоями. «Клерк» подготовил все официальные бланки уведомлений, которые нужно отправить в Роскомнадзор. Если не получается это сделать через его сайт, заполняйте на бумаге и отравляйте по почте!

Все три формы, которые могут понадобиться, утверждены приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180:

Образцы заполнения уведомлений, а также шаблоны положений и других документов по персональным данным (более 20 шаблонов и образцов), вы найдете в курсе «Клерка» о защите персональных данных по правилам 2025 года.

Обратите внимание, бухгалтеры в соцсетях «Клерка» рассказывают, что уже столкнулись с проверками. Об этом рассказывает Елена Ярушкина в новом выпуске БухСтрима.