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Утренний бухгалтер № 5899. Опубликован проект нового ФСБУ «Расходы»

Стандарт уточняет понятие и виды расходов для бухгалтерского учета, устанавливает новые правила раскрытия информации.

Минфин подготовил проект ФСБУ «Расходы». Новые правила могут заработать с 2027 года.

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Утренний бухгалтер

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Поправки в НК: ИП, которые параллельно с бизнесом ведут частную практику, не будут платить двойные взносы.

К пенсионным выплатам от НПФ нельзя применить стандартный вычет, хотя они облагаются НДФЛ.

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Минфин: плательщик НДС на УСН может применять освобождение от НДС по отдельным услугам. Например, образовательным.

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Бухгалтерский учет расчетов с дебиторами и кредиторами по счету 76: проводки и примеры

В бухгалтерском учете для отражения операций с различными дебиторами и кредиторами предусмотрен счет 76. Он применяется в тех случаях, когда определенные действия не могут быть учтены на других счетах расчетов с контрагентами, таких как 60, 62, 66 или 67.

Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по счету 73: проводки и примеры

В отличие от счетов 70 и 71, предназначенных для учета расчетов по заработной плате и подотчетным суммам, счет 73 используется для отражения других видов расчетов с персоналом.

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28 Поправки в НК уберегут ИП от двойных фиксированных взносов

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Документы

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 19 от 27.06.2013

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговые преступления в 2025 году: виды и ответственность

Минфин РФ: Письмо № 02-12-06/43510 от 29.04.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/8016 от 09.02.2018

Правительство РФ: Постановление № 826 от 31.05.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Кабмин установил признаки неиспользования земельных участков

Правительство РФ: Распоряжение № 381-р от 21.02.2020

Минэкономразвития России (МЭР): Приказ № 785 от 13.11.2023

Правительство РФ: Постановление № 615 от 08.05.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 2025: подробный гайд для работодателя

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/39799 от 21.04.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/19958 от 29.03.2018

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Подробнее о документе мы писали в новости 📄 С 15 июня 2025 будут новые формы документов для выплаты больничных и детских пособий

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РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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