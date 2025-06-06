Утренний бухгалтер № 5899. Опубликован проект нового ФСБУ «Расходы»

Минфин подготовил проект ФСБУ «Расходы». Новые правила могут заработать с 2027 года.
Утренний бухгалтер
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Рассмотрим все нововведения, касающиеся работы с персональными данными с 30 мая 2025 года. Разберем, как правильно зарегистрироваться в Роскомнадзоре, в какие сроки нужно направлять уведомление, какая ответственность за утечку персональных данных и что нужно делать владельцам сайтов.
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— Бухгалтерский учет расчетов с дебиторами и кредиторами по счету 76: проводки и примеры
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Резюме
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Документы
Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 19 от 27.06.2013
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговые преступления в 2025 году: виды и ответственность
Минфин РФ: Письмо № 02-12-06/43510 от 29.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/8016 от 09.02.2018
Правительство РФ: Постановление № 826 от 31.05.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Кабмин установил признаки неиспользования земельных участков
Правительство РФ: Распоряжение № 381-р от 21.02.2020
Минэкономразвития России (МЭР): Приказ № 785 от 13.11.2023
Правительство РФ: Постановление № 615 от 08.05.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 2025: подробный гайд для работодателя
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/39799 от 21.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/19958 от 29.03.2018
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Приказ № 520 от 28.04.2025
Подробнее о документе мы писали в новости 📄 С 15 июня 2025 будут новые формы документов для выплаты больничных и детских пособий
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