Утренний бухгалтер № 5899. Опубликован проект нового ФСБУ «Расходы»

Минфин подготовил проект ФСБУ «Расходы». Новые правила могут заработать с 2027 года.

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Поправки в НК: ИП, которые параллельно с бизнесом ведут частную практику, не будут платить двойные взносы.

К пенсионным выплатам от НПФ нельзя применить стандартный вычет, хотя они облагаются НДФЛ.

Минцифры: в 2026 году станет проще получить налоговый вычет на недвижимость и транспорт.

Облачная бухгалтерия для бизнеса любого масштаба: консультация и подключение.

Минфин: плательщик НДС на УСН может применять освобождение от НДС по отдельным услугам. Например, образовательным.

СФР утвердил новые формы документов для выплаты больничных и детских пособий. Их будут применять с 15 июня 2025 года.

Маркировка товаров в 2025 году: что меняется для бизнеса, узнаете из статьи.

С 2026 года ИП на УСН и ЕСХН будут по-новому считать взносы 1%.

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