Утренний бухгалтер № 5901. Чаю – бой! Работодатель может запретить пить чай на рабочем месте

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Документы
Торгово-промышленная палата РФ: Приказ № 08 от 24.01.2025
Президиум ВС РФ: Обзор № 1 от 21.04.2020
Торгово-промышленная палата РФ: Письмо № ПР/0323 от 29.04.2022
ФАС РФ: Приказ № 1107/24 от 28.12.2024
Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 8Г-38981/2024 от 21.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/39803 от 21.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/37896 от 16.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/36744 от 14.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-15/37112 от 14.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/23410 от 10.03.2025
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