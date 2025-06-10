Утренний бухгалтер № 5901. Чаю – бой! Работодатель может запретить пить чай на рабочем месте

Запрет на употребление чая во время работы нужно закрепить в локальных актах компании.

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С 1 сентября 2025 года мобильные операторы обязаны уведомлять абонентов о том, кто им звонит. Такой подход может привести к росту цен на услуги.

Президент подписал закон об ограничениях на снижение премий работникам, которые совершили дисциплинарное нарушение.

РКН: в уведомлении об обработке персданных нужно перечислить категории физлиц и отношения с ними, нельзя писать «и т. п.», «и другие».

Самозанятый, который хочет перейти на упрощенку, может заранее приобрести ККТ и начать ее применять при первой же сделке, которая не попадает под НПД.

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Роструд: взять учебный отпуск можно неограниченное количество раз, но его продолжительность ограничена.

ФНС: для получения стандартных налоговых вычетов на детей подавать заявление не нужно.

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