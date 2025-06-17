Утренний бухгалтер № 5903. С 15 июня действуют новые формы документов для выплаты больничных

СФР утвердил новые формы документов и сведений, применяемых для назначения и выплаты больничных и детских пособий.

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Налоговая служба: нельзя заполнить заявление о ввозе товаров из ЕАЭС через личный кабинет на сайте ФНС.

Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, ему полагается пособие по временной нетрудоспособности.

Минфин: доход от продажи нежилого помещения, которое использовалось в бизнесе, облагается НДФЛ независимо от срока владения.

С 1 сентября 2025 года рассчитывать выходные пособия и компенсации за отпуск нужно будет по новым правилам.

Роструд: если работник не согласен с дисциплинарным взысканием, должны выдать копию приказа.

Как бизнесу сэкономить на рассылках клиентам, узнаете из статьи.

Банки урезают лимиты по кредиткам даже действующим клиентам. Выдачи кредиток за год уменьшились в два раза.

При индексации зарплаты в допсоглашении нужно прописать новый размер оклада, а не только коэффициент.

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