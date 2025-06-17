Утренний бухгалтер № 5903. С 15 июня действуют новые формы документов для выплаты больничных

СФР утвердил новые формы документов и сведений, применяемых для назначения и выплаты больничных и детских пособий.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Налоговая служба: нельзя заполнить заявление о ввозе товаров из ЕАЭС через личный кабинет на сайте ФНС.
Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, ему полагается пособие по временной нетрудоспособности.
Минфин: доход от продажи нежилого помещения, которое использовалось в бизнесе, облагается НДФЛ независимо от срока владения.
С 1 сентября 2025 года рассчитывать выходные пособия и компенсации за отпуск нужно будет по новым правилам.
Роструд: если работник не согласен с дисциплинарным взысканием, должны выдать копию приказа.
Как бизнесу сэкономить на рассылках клиентам, узнаете из статьи.
Банки урезают лимиты по кредиткам даже действующим клиентам. Выдачи кредиток за год уменьшились в два раза.
При индексации зарплаты в допсоглашении нужно прописать новый размер оклада, а не только коэффициент.
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Разборы законов
— Когда нужно выплатить отпускные по закону. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда по закону нужно выплатить отпускные и какие штрафные санкции применяются за нарушение срока выплаты.
— Как компании разработать политику обработки персональных данных в 2025 году
Отсутствие политики обработки персональных данных в свободном доступе — очень распространенное нарушение закона № 152-ФЗ. Разбираем, как избежать штрафов от РКН.
— Заполнение электронной трудовой книжки в программе 1С:ЗУП. Конспект вебинара с видео
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— Как определить косвенные расходы для целей налога на прибыль. Мини-курс
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— Новые ФСБУ в 2025 году: ФСБУ 4/2023 Бухотчетность и ФСБУ 28/2023 Инвентаризация
Рассмотрим особенности новых ФСБУ, как проводить инвентаризацию по новым стандартам, чтобы не допустить ошибок. Разберемся, как будем сдавать отчетность за 2025 год.
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Документы
Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ: Апелляционное определение № АПЛ25-22 от 04.03.2025
Конституционный Суд РФ: Определение № 6-О от 16.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 01-06-13/03-23490 от 11.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/76583 от 15.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/76017 от 14.08.2024
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д22и-11484 от 14.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/35054 от 09.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/32169 от 01.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/32330 от 01.04.2025
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