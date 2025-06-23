Ozon направил юрлицу УПД-1, но не прислал его продавцу: что делать
Ситуация: организация работает на Ozon: продает товары юридическим и физическим лицам. Продажи фиксируются на основании отчетов комиссионера. В разделе 8 книги покупок был указан УПД-1, который не был зарегистрирован в налоговой декларации. Возникли расхождения по НДС, и ФНС прислала запрос о предоставлении информации.
Плательщики НДС, торгующие на маркетплейсе, могут активировать в личном кабинете Ozon функцию «Документооборот с юрлицами».
В этом случае Ozon будет формировать от имени продавца УПД со статусом 1 для покупателей-юридических лиц, позволяя им принять НДС к вычету.
Данные УПД направляются Ozon как покупателю, так и продавцу посредством электронного документооборота. Подключение этой опции добровольно. Если продавец не активировал данную опцию, Ozon предоставляет покупателям-юридическим лицам УПД со статусом 2, который служит в качестве передаточного документа.
В данной ситуации получается, что произошла накладка и продавец не получил УПД-1. Возможно стоит настроить роуминг для корректного получения документа.
Безопаснее всего подать уточненную декларацию по НДС, в которой будет отражен незарегистрированный ранее УПД-1. В противном случае ФНС может доначислить организации НДС по этой продаже, так как у покупателя есть УПД от имени продавца.
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