Ozon направил юрлицу УПД-1, но не прислал его продавцу: что делать

При продажах юридическим лицам Ozon может направлять покупателям УПД-1 от имени продавца. По общему правилу этот документ направляют обеим сторонам, что помогает избежать расхождений в учете. Но что делать, если продавец не получил документ?

Ситуация: организация работает на Ozon: продает товары юридическим и физическим лицам. Продажи фиксируются на основании отчетов комиссионера. В разделе 8 книги покупок был указан УПД-1, который не был зарегистрирован в налоговой декларации. Возникли расхождения по НДС, и ФНС прислала запрос о предоставлении информации.

Плательщики НДС, торгующие на маркетплейсе, могут активировать в личном кабинете Ozon функцию «Документооборот с юрлицами».

В этом случае Ozon будет формировать от имени продавца УПД со статусом 1 для покупателей-юридических лиц, позволяя им принять НДС к вычету.

Данные УПД направляются Ozon как покупателю, так и продавцу посредством электронного документооборота. Подключение этой опции добровольно. Если продавец не активировал данную опцию, Ozon предоставляет покупателям-юридическим лицам УПД со статусом 2, который служит в качестве передаточного документа.

В данной ситуации получается, что произошла накладка и продавец не получил УПД-1. Возможно стоит настроить роуминг для корректного получения документа.

Безопаснее всего подать уточненную декларацию по НДС, в которой будет отражен незарегистрированный ранее УПД-1. В противном случае ФНС может доначислить организации НДС по этой продаже, так как у покупателя есть УПД от имени продавца.

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