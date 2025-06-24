Утренний бухгалтер № 5908. В ЛК юрлица нельзя оформить справку с подписью об отсутствии налоговых долгов

Если от юридического лица, например, для участия в тендере заказчик требует справку об отсутствии задолженности со штампом налоговой – в ЛК ЮЛ получить ее не получится.
Утренний бухгалтер
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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Роструд: дополнительный отпуск при вредной или опасной работе положен за сам факт такой работы.
С 2025 года введен упрощенный порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ. Однако его нельзя применять к расходам, понесенным до 2024 года.
ФНС: получить вычет по ДДУ можно только после подписания акта приема-передачи.
Самозанятый сам выбирает дату, когда утратит право на применение НПД. Но исправить ее можно только через налоговый орган.
Как арендовать 1С и получить доступ к лучшему бухгалтерскому и управленческому софту, узнаете здесь.
Минтруд рассчитывает на ежегодное снижение уровня теневой занятости в среднем на 500 тысяч человек.
Все о пилотном проекте по обязательному ЭДО в автоперевозках зерна, узнаете из статьи.
Минпромторг готовит предложение о продлении на 2026 год механизма параллельного импорта.
Изменения в порядке исчисления НДФЛ: практика применения
Онлайн-конгресс от «Такском» и ФНС России раскроет последние новости налогового законодательства, в том числе отчётность в 2025 году и НДС в свете разъяснений контролирующих органов и судебной практики.
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Разборы законов
— Что такое адрес массовой регистрации и как его распознать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как распознать адрес массовой регистрации и что он собой представляет.
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ВС вынес очень полезный вердикт (определение от 12.03.2025 № 305-ЭС24-17676), в котором разъяснил принципиальный вопрос: с какого момента считать три года на возврат — с момента уплаты налогов или со дня представления налоговой декларации?
— Изменения в ТК с 1 сентября 2025 года
Разбираем положения законов от 07.06.2025 № 144-ФЗ, от 07.04.2025 № 63-ФЗ, которые скорректирует ряд положений ТК, касающихся правил премирования, договоров о полной матответственности, рабочего времени и времени отдыха отдельных работников, труда детей.
— Как провести аттестацию сотрудников. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, для чего проводят аттестацию работников и как ее оформить.
— Расчет налога на прибыль: почему нельзя исправить ошибки прошлых лет в 2025 году
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Документы
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-21/1250@ от 23.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/47025 от 14.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/42584 от 28.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/42108 от 25.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-12-13/110369 от 16.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/47703 от 15.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/47229 от 14.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/47614 от 15.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 01-06-13/03-51634 от 27.05.2025
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