Утренний бухгалтер № 5908. В ЛК юрлица нельзя оформить справку с подписью об отсутствии налоговых долгов

Если от юридического лица, например, для участия в тендере заказчик требует справку об отсутствии задолженности со штампом налоговой – в ЛК ЮЛ получить ее не получится.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

Роструд: дополнительный отпуск при вредной или опасной работе положен за сам факт такой работы.

С 2025 года введен упрощенный порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ. Однако его нельзя применять к расходам, понесенным до 2024 года.

ФНС: получить вычет по ДДУ можно только после подписания акта приема-передачи.

Самозанятый сам выбирает дату, когда утратит право на применение НПД. Но исправить ее можно только через налоговый орган.

Как арендовать 1С и получить доступ к лучшему бухгалтерскому и управленческому софту, узнаете здесь.

Минтруд рассчитывает на ежегодное снижение уровня теневой занятости в среднем на 500 тысяч человек.

Все о пилотном проекте по обязательному ЭДО в автоперевозках зерна, узнаете из статьи.

Минпромторг готовит предложение о продлении на 2026 год механизма параллельного импорта.