Роструд: дополнительный отпуск при вредной или опасной работе положен за сам факт такой работы

Даже если сотрудник не отработал рабочий год во вредных или опасных условиях, ему при увольнении полагается компенсация за неиспользованный дополнительный отпуск.

Роструд разъяснил порядок компенсации за неиспользованный ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные или опасные условия труда.

Если работник устроился на работу в январе, а увольняется в июле, при этом по СОУТ (спецоценка) и ПВТР (правила внутр. труд. распорядка) ему положен дополнительный отпуск за вредные условия труда продолжительностью 7 дней, то при увольнении сотруднику нужно выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 3,5 дней. Даже если он еще не отработал рабочий год.

«Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней предоставляется за сам факт того, что условия труда работника являются вредными или опасными», — уточнил Роструд.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск положен работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам СОУТ отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным (ч. 1 ст. 117 ТК). Минимальная продолжительность такого отпуска — 7 календарных дней: ч. 2 ст. 117 ТК.

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