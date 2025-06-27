Утренний бухгалтер № 5911. Если при продаже квартиры второго ребенка еще не было в проекте, льгота по НДФЛ все равно будет

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Мероприятия
Изменения налогового законодательства: новое в бухгалтерском учете и отчетности за 1 полугодие 2025
Дата проведения: 27 июня, пятница
Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги НКО
Дата проведения: 30 июня, понедельник
Новые правила исчисления среднего заработка с 1 сентября 2025 года
Дата проведения: 30 июня, понедельник
Строительство: все изменения 2025-2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков
Дата проведения: 1 июля, вторник
Как стать Аналитиком 1С и начать больше зарабатывать
Дата проведения: 2 июля, среда
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/44520 от 05.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/35593 от 10.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/35752 от 10.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/32047 от 01.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-08-12/27304 от 19.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 24-06-09/58564 от 17.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/41946 от 25.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-12-06/41769 от 24.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/41382 от 23.04.2025
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