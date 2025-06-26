С 1 сентября 2025 года заработают новые правила по ОКВЭД. 📃«Ночной бухгалтер» № 1959

Льгота по НДФЛ при продаже квартиры будет доступна большему числу семей

Семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты НДФЛ, но сейчас льготу предоставляют, если второй ребенок появляется до кона того года, в котором продали квартиру.

Такое разъяснение можно найти в письме № 03-04-05/46105 от 19.05.2022.

Сейчас норму хотят изменить. По новым правилам для использования льготы нужно, чтобы ребенок родился до 30 апреля года, следующего за годом продажи квартиры.

Это значит, что на момент сделки женщина может даже не быть беременной.

Добавят и другие поправки.