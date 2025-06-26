С 1 сентября 2025 года заработают новые правила по ОКВЭД. 📃«Ночной бухгалтер» № 1959

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Сегодня в выпуске:
Что будет с кодами ОКВЭД с 1 сентября.
В закон об ООО внесут изменения.
Льготы для семей с детьми по НДФЛ с продажи квартир сделают гибче.
Получение процентов по займу не попадает под НПД.
Алкомаркеты хотят запретить размещать ближе 100 м от жилых домов и школ.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Коды ОКВЭД поделят на два типа – заявительные и расчетные
С 1 сентября 2025 года заработают изменения, введенные законом от 28.12.2024 № 529-ФЗ и постановлением Правительства от 27.05.2025 № 728.
Коды ОКВЭД будут двух типов: заявительного и отчетного.
Сделали табличку, чтобы было понятно как применяется каждый тип кодов.
🎙️ Онлайн-конгресс «Такском» с представителями ЦА ФНС России
Эксперты по налогам и сборам будут обсуждать последние изменения в законодательстве с разъяснениями от представителей ЦА ФНС России, в том числе особенности применения налоговых вычетов в 2025 г, новых налоговых ставок к различным доходам и др.
Записи не будет!
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Для ООО с 1 сентября 2025 года изменят правила продажи долей
Госдума приняла в третьем чтении изменения в закон об ООО. Они необходимы для снижения количества конфликтов при выходе участников из общества и продаже долей.
Отказ от преимущественного права выкупа доли. ООО сможет прописать его в уставе, будет необязательно предлагать другим участникам в первоочередном порядке выкупить долю выходящего.
Рыночная стоимость доли при выходе из ООО. Доля будет оцениваться по новому, не на основе данных баланса, а с помощью независимого оценщика.
Льгота по НДФЛ при продаже квартиры будет доступна большему числу семей
Семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты НДФЛ, но сейчас льготу предоставляют, если второй ребенок появляется до кона того года, в котором продали квартиру.
Такое разъяснение можно найти в письме № 03-04-05/46105 от 19.05.2022.
Сейчас норму хотят изменить. По новым правилам для использования льготы нужно, чтобы ребенок родился до 30 апреля года, следующего за годом продажи квартиры.
Это значит, что на момент сделки женщина может даже не быть беременной.
Добавят и другие поправки.
Как перестать бояться документов, содержащих персональные данные?
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Уже даже ВС подтвердил, что под налог по самозанятости не подпадают проценты по займу
Налоговый спор возник у организации с ФНС. Директор компании выдал ей заем, он получал проценты по нему, а компания не удерживала НДФЛ и не перечисляла налог в бюджет.
Спор был рассмотрен Верховным судом (см. определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 24.10.2024 № 305-ЭС24-14436 по делу № А40-147367/2023).
Выиграли налоговики. Это соответствует и позиции Минфина. Проценты по займу — пассивный доход, их получение не связано с активными действиями физлица.
Алкомаркетам придется переезжать?
Магазинам, специализирующимся на продаже спиртного (доля выручки от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет более 50% от общей выручки за квартал) могут запретить размещать на расстоянии ближе 100 м от жилых домов, дошкольных, общеобразовательных, профессиональных и высших образовательных организаций, спортивных объектов и медицинских организаций.
Такой проект внесли в Госдуму.
В комментариях к новости пишут, что закон носит весьма сомнительный характер. Ведь если известные алкомаркеты (которые зачастую расположены на первых этажах жилых домов) заставят переехать, то в таких домах смогут спокойно продолжить торговлю алкоголем крупные сетевые магазины. У них выручка от спиртного вряд ли превысит показатель в 50%.
Т.е. практической пользы для населения тут нет, скорее недобросовестная конкуренция. Тема оказалась очень дискуссионной.
А вы как считаете?
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Мем дня
Ваша всегда за ЗОЖ, но иногда то можно? редакция
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