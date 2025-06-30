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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5912. Поправки в НК: одно ЕНП-уведомление на НДФЛ и взносы заменит собой 32 штуки

Такая норма заложена в проекте грядущих поправок в НК, который размещен на федеральном портале.

Вместо ежемесячных уведомлений на НДФЛ и страховые взносы можно будет сдать одно-единственное сразу за весь год с разбивкой по периодам (срокам уплаты).

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Утренний бухгалтер

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

Минфин: компании и ИП не платят НДС в том месяце, когда превысили лимит 60 млн.

Роструд: выходить на работу по совместительству можно сразу же после основной работы.

Эксперт: после уточненки из-за неверного ОКТМО в УСН-декларации доначислят налог.

26 июня 2025 года в Госдуму внесен законопроект о повышенных штрафах для мигрантов — водителей такси.

Сотруднику, который обязан, но не состоит на воинском учете, нужно дать памятку и сообщить в его военкомат.

С 1 сентября 2025 года в Трудовом кодексе будут установлены правила назначения и выплаты премий. Подробности здесь.

ФНС: ИП на ОСНО могут вычитать страховые взносы за работников из дохода, облагаемого 1% взносами.

Как вернуть незаконно взысканные налоги и штрафы, узнаете из статьи.

Совет от редакции: введение нового рекламного сбора 3% и порядок учета рекламных расходов в 2025 году, разберем на вебинаре 10 июля в 11:00 мск. Записаться.

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Разборы законов

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Как ИП или самозанятому выставлять чеки за посуточную аренду

На рынке посуточной аренды жилья много ИП и самозанятых. И у сервисов, и у арендодателей возникает много вопросов по корректному оформлению чеков для арендаторов. Разберем нюансы.

Что будет, если продать имущество по цене ниже кадастровой или рыночной

Теоретически компания вправе продать свое имущество по любой цене — цена по договору предполагается рыночной — правда, если нет подозрений в том, что она и покупатель взаимозависимы (п. 1 ст. 105.3 НК). Если так и есть, то придется уплатить недоимку, пени и штраф.

Что такое реэкспорт и когда его можно применять. Мини-курс

В этом мини-курсе разберем, что такое реэкспорт и какие условия нужны для применения процедуры реэкспорта.

Можно ли выплачивать зарплату наличными. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как получать зарплату наличными, и в каких случаях это невозможно.

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Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги НКО

Дата проведения: 30 июня, понедельник

Новые правила исчисления среднего заработка с 1 сентября 2025 года

Дата проведения: 30 июня, понедельник

Строительство: все изменения 2025-2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков

Дата проведения: 1 июля, вторник

Как стать Аналитиком 1С и начать больше зарабатывать

Дата проведения: 2 июля, среда

Персональные налоговые стратегии для международных инвесторов (ОАЭ, Кипр, Испания, Сингапур)

Дата проведения: 3 июля, четверг

Статьи

Утренний бухгалтер № 5911. Если при продаже квартиры второго ребенка еще не было в проекте, льгота по НДФЛ все равно будет

Минфин подготовил поправки в НК, которые уточняют вопрос количества детей в семье, претендующей на льготу по НДФЛ с продажи квартиры.

НДС на УСН: налоговая нагрузка выросла у 10,4% упрощенцев

С 2025 года бизнес на УСН с годовым доходом более 60 млн рублей должен работать с НДС. Предприниматели традиционно переходят на упрощенку, чтобы снизить налоговую нагрузку и сдавать меньше отчетности, и новая норма вызывала беспокойство, что теперь применять УСН будет не так выгодно.

Банк ошибся и перечислил деньги дважды: можно ли их не возвращать

Что делать, если банк ошибся и перечислил вам лишние деньги? Нужно ли их возвращать сразу или можно оставить себе? А может ли банк сам списать сумму без вашего согласия? Эти вопросы волнуют многих бухгалтеров и предпринимателей. Разбираемся, что говорит закон, какие права есть у банка и какие последствия будут, если не вернуть излишне полученные средства.

Нужно ли уплачивать налог на УСН с обеспечительного платежа

Обеспечительный платеж не указан в перечне доходов, которые можно не учитывать на УСН. Нужно ли уплачивать с него единый налог?

В какой срок нужно предоставлять пояснения налоговой

Сложно правильно ответить на требования ФНС, чтоб не вызвать лишних вопросов. А не пропустить срок предоставления пояснений — еще сложнее. Рассказываем, сколько дней дается на ответ налоговой.

Продажа на маркетплейсе через субкомиссионера: кто платит УСН 6%

Статья родилась из обсуждения на форуме Клерка: пользователь Виктория рассказала о своей ситуации с продажами на маркетплейсе через комиссионера и субкомиссионера. Разбираемся, кто и как должен начислять УСН 6% в такой схеме.

Организация подбирает персонал для компании из ЕАЭС: что с налогами

При работе с контрагентами из ЕАЭС нужно учитывать множество аспектов: нормативное регулирование, место реализации, вид оказываемых услуг. Разбираемся, какие налоги нужно уплачивать российской организации при подборе персонала для компании из ЕАЭС.

Сотрудника признали банкротом: как платить зарплату

Когда сотрудника признают банкротом, работодатель сталкивается с несколькими вопросами: как правильно оформить документы, чтобы не нарушить интересы работника и конкурсного управляющего? Какие выплаты подлежат включению в конкурсную массу, а какие должны быть выплачены сотруднику в полном объеме?

Когда нужно открывать казначейский счет: разбираем цепочку поставщиков по госзаказу (с примерами проводок)

С 2024 года в России расширены требования к казначейскому сопровождению госзаказов, и в 2025 году многие поставщики сталкиваются с вопросом: нужно ли открывать казначейский счет (КС), если вы участвуете в цепочке исполнения госзаказа? Разберёмся на примере — и добавим типовые проводки для бухучёта.

Почему даже внутри 1С бухгалтерия, склад и производство не работают как единое целое?

Редакция «Клерка» прочла материал IT-World о вечной эпопее вокруг 1С и подготовила краткое саммари для всех, кто считает, что если бухгалтерия, ERP и склад на одной платформе, жизнь должна быть как в сказке. Спойлер: в реальности всё больше похоже на хоррор с элементами комедии.

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Как подключить онлайн-кассу за 5 шагов: от выбора провайдера до приема платежей

Как вернуть незаконно взысканные налоги и штрафы

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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