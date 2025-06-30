Утренний бухгалтер № 5912. Поправки в НК: одно ЕНП-уведомление на НДФЛ и взносы заменит собой 32 штуки

Вместо ежемесячных уведомлений на НДФЛ и страховые взносы можно будет сдать одно-единственное сразу за весь год с разбивкой по периодам (срокам уплаты).
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Минфин: компании и ИП не платят НДС в том месяце, когда превысили лимит 60 млн.
Роструд: выходить на работу по совместительству можно сразу же после основной работы.
Эксперт: после уточненки из-за неверного ОКТМО в УСН-декларации доначислят налог.
26 июня 2025 года в Госдуму внесен законопроект о повышенных штрафах для мигрантов — водителей такси.
Сотруднику, который обязан, но не состоит на воинском учете, нужно дать памятку и сообщить в его военкомат.
С 1 сентября 2025 года в Трудовом кодексе будут установлены правила назначения и выплаты премий. Подробности здесь.
ФНС: ИП на ОСНО могут вычитать страховые взносы за работников из дохода, облагаемого 1% взносами.
Как вернуть незаконно взысканные налоги и штрафы, узнаете из статьи.
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Разборы законов
— Как скорректировать персонифицированные сведения о физлицах. Мини-курс
Работодатели должны ежемесячно подавать персонифицированные сведения о физлицах. Если в отчет попали неверные данные, его нужно скорректировать. В мини-курсе расскажем, как это сделать.
— Как ИП или самозанятому выставлять чеки за посуточную аренду
На рынке посуточной аренды жилья много ИП и самозанятых. И у сервисов, и у арендодателей возникает много вопросов по корректному оформлению чеков для арендаторов. Разберем нюансы.
— Что будет, если продать имущество по цене ниже кадастровой или рыночной
Теоретически компания вправе продать свое имущество по любой цене — цена по договору предполагается рыночной — правда, если нет подозрений в том, что она и покупатель взаимозависимы (п. 1 ст. 105.3 НК). Если так и есть, то придется уплатить недоимку, пени и штраф.
— Что такое реэкспорт и когда его можно применять. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, что такое реэкспорт и какие условия нужны для применения процедуры реэкспорта.
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Новости
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15 Роструд: в 2025 году выявили более 6 тысяч случаев неформальной занятости иностранцев
16 Работнику, который обязан, но не состоит на воинском учете, нужно дать памятку + сообщить в его военкомат
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27 Транспортно-экспедиторские услуги для компаний из ЕАЭС в международной перевозке не дают права на НДС 0%
28 💥 Новые разъяснения по районным коэффициентам, отмена УСН для торговли, взлетели штрафы за несообщение в военкомат, новые правила для ООО и др. Топ новостей за неделю
29 Налоговая база для взносов 1% зависит от налогового режима ИП: что включать в годовой доход для расчета
Мероприятия
Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги НКО
Дата проведения: 30 июня, понедельник
Новые правила исчисления среднего заработка с 1 сентября 2025 года
Дата проведения: 30 июня, понедельник
Строительство: все изменения 2025-2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков
Дата проведения: 1 июля, вторник
Как стать Аналитиком 1С и начать больше зарабатывать
Дата проведения: 2 июля, среда
Персональные налоговые стратегии для международных инвесторов (ОАЭ, Кипр, Испания, Сингапур)
Дата проведения: 3 июля, четверг
Статьи
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— НДС на УСН: налоговая нагрузка выросла у 10,4% упрощенцев
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Статья родилась из обсуждения на форуме Клерка: пользователь Виктория рассказала о своей ситуации с продажами на маркетплейсе через комиссионера и субкомиссионера. Разбираемся, кто и как должен начислять УСН 6% в такой схеме.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/53628 от 30.05.2025
Правительство РФ: Постановление № 725 от 27.05.2025
Минфин РФ: Приказ № 7н от 28.01.2025
Казначейство России: Письмо № 07-04-05/04-12993 от 12.05.2025
Казначейство России: Приказ № 4н от 09.04.2025
Казначейство России: Письмо № 07-04-05/04-14236 от 23.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/44520 от 05.05.2025
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-21/167@ от 26.03.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/35593 от 10.04.2025
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