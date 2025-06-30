Утренний бухгалтер № 5912. Поправки в НК: одно ЕНП-уведомление на НДФЛ и взносы заменит собой 32 штуки

Вместо ежемесячных уведомлений на НДФЛ и страховые взносы можно будет сдать одно-единственное сразу за весь год с разбивкой по периодам (срокам уплаты).

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

Минфин: компании и ИП не платят НДС в том месяце, когда превысили лимит 60 млн.

Роструд: выходить на работу по совместительству можно сразу же после основной работы.

Эксперт: после уточненки из-за неверного ОКТМО в УСН-декларации доначислят налог.

26 июня 2025 года в Госдуму внесен законопроект о повышенных штрафах для мигрантов — водителей такси.

Сотруднику, который обязан, но не состоит на воинском учете, нужно дать памятку и сообщить в его военкомат.

С 1 сентября 2025 года в Трудовом кодексе будут установлены правила назначения и выплаты премий. Подробности здесь.

ФНС: ИП на ОСНО могут вычитать страховые взносы за работников из дохода, облагаемого 1% взносами.

Как вернуть незаконно взысканные налоги и штрафы, узнаете из статьи.