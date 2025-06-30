Может ли организация на УСН с доходом менее 60 млн продавать товары с НДС 20%

С 2025 года многие упрощенцы стали плательщиками НДС. Однако при доходе менее 60 млн рублей действует освобождение. Что делать, если нужно проводить реализацию товаров с НДС?

Освобожденные от НДС упрощенцы не сдают декларацию и не выставляют счета-фактуры «без НДС». При этом освобождение действует автоматически, для него не нужно отправлять в ФНС заявления и подтверждающие документы.

Но вот официально отказаться от такой «льготы» нельзя. По п. 1 ст. 145 НК применение освобождения — не право, а обязанность упрощенцев согласно письму Минфина от 02.10.2024 № 03-07-11/95245.

Но фактически можно отказаться от освобождения. Для этого достаточно просто выставлять контрагентам счета-фактуры с выделенным налогом. Такие документы будут подпадать под действие п. 5 ст. 173 НК. В этом пункте речь идет не только о лицах, не являющихся налогоплательщиками, но и о тех, у кого есть освобождение.

Выставить счет-фактуру с 20% НДС, имея освобождение — это не нарушение. Нужно лишь заплатить в бюджет сумму НДС, указанную в счете-фактуре, а также подать декларацию. Контрагент сможет принять налог к вычету.

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