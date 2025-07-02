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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5914. Изменят форматы корректировочного счета-фактуры и УКД

Проект приказа ФНС опубликован на портале проектов НПА 30 июня 2025 года.

ФНС разработала новые электронные форматы корректировочного счета-фактуры и универсального корректировочного документа.

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Утренний бухгалтер

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С 1 июля 2025 иностранцам, не сдавшим биометрию, отключат мобильную связь.

Налоговая служба: начали действовать изменения в книги покупок и продаж для НДС + в доплисты к ним.

Роструд: если сотруднику в день увольнения бумажная трудовая книжка отправлена почтой, нужно внести запись об этом в книге движения трудовых книжек и вкладышей.

10 июля 2025 года состоится ежегодное обновление реестра МСП. Налоговики рекомендуют сверить сведения.

Незаконное предпринимательство в 2025 году: про риски и последствия узнаете из статьи.

Минфин: в перечне продуктов питания, облагаемых по ставке НДС 10%, есть яйца. Но омлет – это другое.

С 1 июля 2025 года все манипуляции с персданными — от сбора до уничтожения — разрешены только на территории России.

Совет от редакции: С 1 сентября 2025 года в Трудовом кодексе будут установлены правила назначения и выплаты премий. На вебинаре обсуждаем, как адаптироваться бизнесу. 

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-17/6153@ от 26.06.2025

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-17/18379@ от 29.12.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/46192 от 12.05.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/46281 от 12.05.2025

Минфин РФ: Письмо № 02-12-12/44770 от 05.05.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/45619 от 07.05.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/42114 от 25.04.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/40138 от 21.04.2025

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/5962@ от 19.06.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/46543 от 12.05.2025

РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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