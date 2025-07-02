Утренний бухгалтер № 5914. Изменят форматы корректировочного счета-фактуры и УКД

ФНС разработала новые электронные форматы корректировочного счета-фактуры и универсального корректировочного документа.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
С 1 июля 2025 иностранцам, не сдавшим биометрию, отключат мобильную связь.
Налоговая служба: начали действовать изменения в книги покупок и продаж для НДС + в доплисты к ним.
Роструд: если сотруднику в день увольнения бумажная трудовая книжка отправлена почтой, нужно внести запись об этом в книге движения трудовых книжек и вкладышей.
10 июля 2025 года состоится ежегодное обновление реестра МСП. Налоговики рекомендуют сверить сведения.
Незаконное предпринимательство в 2025 году: про риски и последствия узнаете из статьи.
Минфин: в перечне продуктов питания, облагаемых по ставке НДС 10%, есть яйца. Но омлет – это другое.
С 1 июля 2025 года все манипуляции с персданными — от сбора до уничтожения — разрешены только на территории России.
⭐ Совет от редакции: С 1 сентября 2025 года в Трудовом кодексе будут установлены правила назначения и выплаты премий. На вебинаре обсуждаем, как адаптироваться бизнесу.
🛍️Как выбрать товар и рассчитать юнит-экономику на маркетплейсах — бесплатный вебинар
Как на маркетплейсах продавать больше без увеличения затрат на сотрудников — узнаете на бесплатном вебинаре сервиса МойСклад 03 июля в 11.00.
В программе:
Как находить стабильно продающиеся товары на перегретом рынке.
Разбор бесплатной таблицы для расчета юнит‑экономики.
Реклама: ООО «Логнекс», ИНН 7736570901, erid 2W5zFG9E8zt
Разборы законов
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за июнь 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений июня по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Бланки строгой отчетности: какие бывают и зачем нужны. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие бывают бланки строгой отчетности и что обязательно должно в них отражаться.
— Когда сведения о страховом стаже в СФР нужно подать в течение 2025 года
Обычно периоды работы, которые учитываются для начисления пенсии, представляются раз в год в отчете ЕФС-1 до 25 января следующего года. Однако в некоторых случаях работодатель должен сдать подраздел 1.2 формы ЕФС-1 в течение календарного года. Когда это требуется?
— Прием на работу иностранного студента: какие документы запрашивать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие документы нужно запросить при трудоустройстве иностранного студента и какую отчетность нужно при этом подавать.
— Что изменится в расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 года: полный обзор
Вводят новый показатель для расчет среднего заработка – среднее количество дней в месяце.
🛒 🔥 Научим вести учет в торговле на новом курсе повышения квалификации «Главбух в торговле»
На новом курсе повышения квалификации «Главный бухгалтер в торговле» вы изучите все особенности учета в торговле.
Вы научитесь работать с ЭДО и онлайн-кассами, проводить инвентаризацию, учитывать поступление, реализацию и возврат товаров, проводить операции в 1С, составлять отчетность и рассчитывать налоги.
Мы открываем предпродажу курса по специальной цене только для учеников первого потока за 12 900 руб. вместо
24 900 руб. Старт обучения 1 августа.
Новости
1 🙊 «Союзмультфильм» подал заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу»
2 👛 Участники пилотного проекта-2025 открыли 2,5 тысячи кошельков на платформе цифрового рубля
3 «Опора России» предложила подход к оценке производительности компаний
4 Депутат опроверг слухи об обязательной биометрии
5 Роструд: во время отпуска работать на полную ставку в другой организации не получится
6 🔔 Бухгалтерам надо сдать уточненный 6-НДФЛ из-за РК. Но ФНС обещает, что штрафа и пеней не будет
7 На сайте ФНС можно рассчитать НДФЛ: запустили новый сервис
8 Что меняется для бизнеса с 1 июля 2025
9 Бухгалтер может больше зарабатывать как аналитик 1С
10 ФАС проконтролирует ситуацию с тарифами на ЖКУ
11 Отрицательную комиссию маркетплейса учитывают как прочий и внереализационный доход
12 🏢 Продажа недостроенной квартиры облагается НДФЛ до 22%: пример
13 📅 Минтруд определился с переносом выходных в 2026 году. Будет 12 дней отдыха подряд!
14 Сергей Миронов предлагает отменить возврат НДС для экспортеров сырья вместо повышения пошлин для автомобилистов
15 ⏰ 1 июля 2025 года — последний день уплаты страховых взносов ИП
16 Анатолий Аксаков: к концу 2025 года ключевая ставка может упасть до 13-15%
17 😵 Бухгалтеры пересчитывают НДФЛ за I квартал 2025 из-за новых вводных по РК из отпускных. Уточненку подают не все. Опрос
18 🍳 Омлет – это не яйца, поэтому ставка НДС будет 20%, а не 10%
19 Начали действовать изменения в книги покупок и продаж для НДС + в доплисты к ним
20 ФНС: для УСН нет исключений по форме годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пояснения к ней нужны
21 С 1 июля 2025 — новое важное требование при работе с персональными данными
22 Реальная зарплата сотрудников стала расти в два раза медленнее
23 Роструд: об отправке документов почтой нужно написать в книге движения трудовых книжек
24 📞 Минцифры: с 1 июля 2025 иностранцам, не сдавшим биометрию, отключат мобильную связь
25 Предприниматели хотят на 50% снизить штрафы за навязывание дополнительных услуг
26 Для россиян с невысокими доходами с 1 июля 2025 начнут открывать социальные счета и вклады
27 Дата вручения решения по камеральной проверке не всегда имеет значение
28 ⏳ Налоговики рекомендуют сверить сведения в реестре МСП о себе. Осталось 9 дней
29 Майнеры будут отчитываться в ФНС по-новому
30 ❗ ФНС поменяет форматы корректировочного счета-фактуры и универсального корректировочного документа
Мероприятия
Как стать Аналитиком 1С и начать больше зарабатывать
Дата проведения: 2 июля, среда
Персональные налоговые стратегии для международных инвесторов (ОАЭ, Кипр, Испания, Сингапур)
Дата проведения: 3 июля, четверг
Главный бухгалтер в торговле: от специфики торговли до настройки 1С
Дата проведения: 4 июля, пятница
Якутия: Отчетность за первое полугодие 2025 г. Все изменения в НК, ФСБУ и налоговом контроле '25-26
Дата проведения: 7 июля, понедельник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5913. С 5 июля будет уголовная ответственность за незаконную регистрацию ИП
Наказания за регистрацию ИП на подставных лиц будут такими же, как для юрлиц.
— 📚 💻 Мастер-классы по отчетам, новые правила расчета среднего заработка, налоговые проверки: новинки и обновления бухгалтерской подписки Клерк.Премиум в июле 2025 года
Очередной сезон отчетности 2025 скоро будет открыт. Пора готовиться к изменениям в расчете среднего заработка, заработал электронный реестр воинского учета, бухгалтеры учатся использовать искусственный интеллект в работе. Разобраться в изменениях и успешно сдать отчетность поможет подписка Клерк.Премиум. Рассказываем обо всех обновлениях.
— Уголовная ответственность за невыплату зарплаты: тенденции и анализ правоприменительной практики по ст. 145.1 УК
Обязанность работодателя по своевременной и полной выплате заработной платы закреплена в Конституции, Трудовом кодексе и ряде иных нормативных правовых актов. Нарушение данной обязанности приводит не только к трудовому спору, но и влечет административную ответственность, а в исключительных случаях — и уголовную.
— Как выбрать надежного авиаэкспедитора: риски, ловушки и инструкция для бизнеса
Доставка товаров из-за рубежа в условиях сегодняшней геополитической нестабильности — настоящее испытание для компаний. Страны Запада и Россию теперь соединяют сложные маршруты с транзитами через несколько государств и постоянным контролем за соблюдением санкционных требований.
— Как отразить в 1С отчет о декомпенсациях от Ozon
Декомпенсация — это удержание суммы, уплаченной продавцу ранее за потерянный товар. Если происходит такая ситуация, то товар возвращается в продажу, а всю информацию о нем маркетплейс отражает в отчете.
— Освобождение от НДС для стоматологических лабораторий на УСН с 2025 года: что важно знать
С 1 января 2025 года стоматологические лаборатории на УСН могут столкнуться с обязанностью по НДС, но при соблюдении ряда условий они сохранят право на освобождение: разберём, кто и в каких случаях сможет продолжить работать без налога и избежать новых бюрократических требований.
— Когда организация на УСН теряет право на освобождение от НДС
Освобождение от НДС доступно упрощенцам при доходах меньше 60 млн рублей. Но даже после превышения лимита возникают вопросы: с какого момента начислять НДС, сдавать отчетность, принимать налог к вычету?
— Организация получила ОС в качестве доли в уставной капитал: как отразить в учете
Организация получила основное средство в качестве вклада в УК. По какой стоимости учитывать вложение и какие проводки использовать?
— Новая реальность для иностранцев на патенте: НДФЛ с северных надбавок теперь в общей базе
С 17 июня 2025 года ФНС подтвердила: северные и районные надбавки иностранцев на патенте облагаются вместе с зарплатой по прогрессивной шкале НДФЛ. Это увеличивает налоговую нагрузку и требует пересмотра расчётов.
Блоги компаний
Как исправить ошибку в счете-фактуре за 1 квартал 2025 года
ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для дизайна
Плюсы и минусы эквайринга для бизнеса: что важно знать о безналичной оплате
Календарь бухгалтера на июль 2025
Как вернуть переплату с Единого налогового счета (ЕНС)
Кто и как заполняет ЭТрН при разных сценариях грузоперевозки
Как организовать согласование документов в дистанционных командах
Субсидии для развития туристической отрасли
МВД получило новые полномочия по выдворению мигрантов: что изменилось
Открываем онлайн-школу: какую платформу для курсов выбрать
Незаконное предпринимательство в 2025 году: риски и последствия
Что изменится в работе на УСН с 1 июля 2025 года
Консультации
Корректировочная декларация по УСН
Кассовый аппарат в организации
Продажа самоходного комбайна ИП на ЕСХН
Реализация товаров в интернет-магазине: оплата через интернет в 1С
по налоговой оговорке в договоре
Добрый день, сотрудники привлекались к работе в праздник-12.06 ,день будет рассчитываться по двойной ставке. Аванс уже начисляется с учетом двойной ставки за 12.06 ?
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Главный бухгалтер Зарплата от 110000 до 150000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер на первичную документацию Зарплата от 85000 до 105000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Бухгалтер на первичку Зарплата от 85000 до 105000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Бухгалтер (ввод в эксплуатацию капитальных вложений) Зарплата от 60000 до 60000 ₽, Краснодар, Полный день
— Бухгалтер на первичную документацию Зарплата от 80000 до 130000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Перечень должностей и работ, с которыми работодатель может заключить договоры о материальной ответственности
Под прицелом ФНС: как дробление бизнеса стало риском для продавцов на маркетплейсах
💰Дивиденды июля. Кто, сколько и когда?
Как борьба с мошенниками может обернуться кошмаром для россиян
ФНС раскрыла критерии отбора для выездной налоговой проверки
💥Обзор новостей: зарубежные поставки собираются передать Почте России, 15 июля — последний день для уплаты НДФЛ за 2024 год, тарифы на ЖКХ выросли
🌳 Сегежа — долги, провал экспорта в Китай и вера в допэмиссию. Что это за бизнес, который работает «в плюс», но умирает с каждым кварталом?
Чек-лист: как запустить личный PR для бухгалтера
💼 Итоги 4 лет инвестиций. Портфель 7,109 млн рублей. Рост за июнь 167 тысяч
❗️Минтруд: в 2026 году на Новый год будем отдыхать 12 дней
Малый бизнес и повышение МРОТ: как адаптироваться
Праздники 1 июля 2025 года: официальный выходной, международные события и культурные даты
ТОП-3 судебных акта по налогам за июнь 2025
Какие документы ООО являются учредительными?
Скрытое владение компанией: как защитить контроль над бизнесом, чтобы не лишиться его
Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-17/6153@ от 26.06.2025
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-17/18379@ от 29.12.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/46192 от 12.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/46281 от 12.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-12-12/44770 от 05.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/45619 от 07.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/42114 от 25.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/40138 от 21.04.2025
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/5962@ от 19.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/46543 от 12.05.2025
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Начать дискуссию