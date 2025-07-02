Утренний бухгалтер № 5914. Изменят форматы корректировочного счета-фактуры и УКД

ФНС разработала новые электронные форматы корректировочного счета-фактуры и универсального корректировочного документа.

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С 1 июля 2025 иностранцам, не сдавшим биометрию, отключат мобильную связь.

Налоговая служба: начали действовать изменения в книги покупок и продаж для НДС + в доплисты к ним.

Роструд: если сотруднику в день увольнения бумажная трудовая книжка отправлена почтой, нужно внести запись об этом в книге движения трудовых книжек и вкладышей.

10 июля 2025 года состоится ежегодное обновление реестра МСП. Налоговики рекомендуют сверить сведения.

Незаконное предпринимательство в 2025 году: про риски и последствия узнаете из статьи.

Минфин: в перечне продуктов питания, облагаемых по ставке НДС 10%, есть яйца. Но омлет – это другое.

С 1 июля 2025 года все манипуляции с персданными — от сбора до уничтожения — разрешены только на территории России.