Как удерживать НДФЛ с зарплаты удаленного сотрудника-нерезидента

При трудоустройстве нерезидентов сотрудников нужно учитывать, что НДФЛ по ним уплачивают не всегда. Когда налог нужно удержать, а когда нет — рассказали в статье.

Ситуация: организация хочет принять на работу удаленного сотрудника-нерезидента. Работа будет выполняться через интернет. Как удерживать НДФЛ по трудовому договору и договору ГПХ?

По ст. 209 НК налоговые нерезиденты уплачивают НДФЛ только в случае, если их доход получен от источников РФ.

Если сотрудника оформляют по трудовому договору и он не будет работать в зарубежном подразделении компании, то доход от работодателя будет считаться доходом от источника РФ. Он будет облагаться НДФЛ по ставкам, как у резидентов — от 13 до 22%. Единственное отличие — работник не сможет получить вычет.

При договоре ГПХ налогообложение зависит от того, как будет выполняться работа. В п. 6.3 ст. 208 НК сказано, что к доходам от источников в РФ относится:

6.3) вознаграждение, полученное за выполненные работы, оказанные услуги, предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в случае, если выполнение работ, оказание услуг, предоставление прав использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации осуществлены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне, и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории РФ, и (или) комплексов программно-аппаратных средств, размещенных на территории РФ, при соблюдении одного из следующих условий: физлицо — резидент РФ.

доходы получены на счет, открытый в банке на территории РФ;

источники выплаты — российские организации, ИП, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в РФ.

Также при заключении договора ГПХ нужно обратить внимание на соглашение об избежании двойного налогообложения со страной, резидентом которой является физлицо. Здесь могут быть дополнительные нюансы.

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