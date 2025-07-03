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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5915. Предпринимателям начали капать пени за неуплату взносов 1% за 2024 год

Вчера, 1 июля 2025, был последний день срока уплаты 1% страховых взносов за 2024 год с дохода свыше 300 тыс. рублей без последствий.

Налоговая начислит пени тем ИП, которые не уплатили взносы в установленный срок.

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Утренний бухгалтер

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

3 июля – крайний срок для отправки уведомления по НДФЛ, удержанному с доходов, выплаченных в период с 23 по 30 июня.

Роструд: в справке о зарплате должен быть ее размер. Прикрыться законом о персданных не выйдет.

Минтруд: средства материнского капитала можно направить на оплату дополнительного образования детей — кружки, секции, курсы, занятия с репетиторами.

Работника можно не предупреждать о сокращении, если он не будет уволен.

Как правильно составить ответ на претензию — образец 2025 найдете в статье.

Минфин: чтобы применять взносы 7,6%, надо заниматься одной льготной деятельностью.

Эксперт: проценты по депозиту учитывают на конец месяца.

Совет от редакции: В какой юрисдикции выгоднее становиться налоговым резидентом и в каких случаях? На вебинаре разберем примеры ОАЭ, Кипра, Сингапура и Испании. 

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Разборы законов

Сколько платить за патент для мигрантов в 2025 году

Работодатели часто привлекают к труду иностранных работников. Но не все приезжие оформляют разрешение на въезд. Для законной работы лицам без визы необходим специальный документ — патент. Рассмотрим стоимость получения патента для иностранных работников в 2025 году, а также сроки его оплаты.

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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем особенности начисления отпускных работникам.

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Подготовили для вас обзор разъяснений июня по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Бланки строгой отчетности: какие бывают и зачем нужны. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие бывают бланки строгой отчетности и что обязательно должно в них отражаться.

Когда сведения о страховом стаже в СФР нужно подать в течение 2025 года

Обычно периоды работы, которые учитываются для начисления пенсии, представляются раз в год в отчете ЕФС-1 до 25 января следующего года. Однако в некоторых случаях работодатель должен сдать подраздел 1.2 формы ЕФС-1 в течение календарного года. Когда это требуется?

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Дата проведения: 7 июля, понедельник

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РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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