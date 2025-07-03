Утренний бухгалтер № 5915. Предпринимателям начали капать пени за неуплату взносов 1% за 2024 год

Налоговая начислит пени тем ИП, которые не уплатили взносы в установленный срок.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
3 июля – крайний срок для отправки уведомления по НДФЛ, удержанному с доходов, выплаченных в период с 23 по 30 июня.
Роструд: в справке о зарплате должен быть ее размер. Прикрыться законом о персданных не выйдет.
Минтруд: средства материнского капитала можно направить на оплату дополнительного образования детей — кружки, секции, курсы, занятия с репетиторами.
Работника можно не предупреждать о сокращении, если он не будет уволен.
Как правильно составить ответ на претензию — образец 2025 найдете в статье.
Минфин: чтобы применять взносы 7,6%, надо заниматься одной льготной деятельностью.
Эксперт: проценты по депозиту учитывают на конец месяца.
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Разборы законов
— Сколько платить за патент для мигрантов в 2025 году
Работодатели часто привлекают к труду иностранных работников. Но не все приезжие оформляют разрешение на въезд. Для законной работы лицам без визы необходим специальный документ — патент. Рассмотрим стоимость получения патента для иностранных работников в 2025 году, а также сроки его оплаты.
— Отпуск начинается с первого числа: как рассчитать отпускные. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем особенности начисления отпускных работникам.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за июнь 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений июня по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Бланки строгой отчетности: какие бывают и зачем нужны. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие бывают бланки строгой отчетности и что обязательно должно в них отражаться.
— Когда сведения о страховом стаже в СФР нужно подать в течение 2025 года
Обычно периоды работы, которые учитываются для начисления пенсии, представляются раз в год в отчете ЕФС-1 до 25 января следующего года. Однако в некоторых случаях работодатель должен сдать подраздел 1.2 формы ЕФС-1 в течение календарного года. Когда это требуется?
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Новости
1 Власти вспомнили про необходимость господдержки малого и среднего бизнеса в моногородах
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4 В справке о зарплате должен быть ее размер. Прикрыться законом о персданных не выйдет – Роструд
5 Средняя ставка по вкладам на полгода упала ниже 18%
6 Минтруд: маткапитал можно использовать для оплаты кружков и секций
7 Путин подписал указ о дополнительных гарантиях для иностранных инвесторов
8 ❔ В форуме «Клерка» обсуждают: кто такой финансовый директор на самом деле
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13 Из авансового платежа по УСН за второй квартал 2025 нужно вычесть то, что уплатили в первом квартале
14 Селлеры маркетплейсов просят защиты от «патентных троллей»
15 Компенсация расходов за оплату теплоснабжения на УСН идет в доход
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18 Производителям и заказчикам промышленных роботов предоставят субсидии до 2,5 млрд рублей
19 Работодатели в сфере маркетплейсов готовы платить сотрудникам на 22% больше
20 Минтранс: на АЗС и других объектах дорожного сервиса предлагают добавить детскую инфраструктуру
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23 🚕 Таксисты предложили создать адаптированный для них автомобиль
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27 💬 Водители создали на Госуслугах больше 500 тысяч чатов
28 ⏳ До 3 июля нужно отправить уведомление по НДФЛ
29 Проценты по депозиту учитывают на конец месяца
30 Совфед одобрил упрощение правил продажи долей в ООО
31 С 01.07.2025 справки по счетам и вкладам несовершеннолетних от 14 до 18 лет выдают их законным представителям
32 Алиханов: за продажу подделок на маркетплейсах нужно повысить ответственность
33 ФНС уточнила порядок заполнения НДС-декларации
34 🍺 Росалкогольтабакконтроль: с 1 июля 2025 года началась декларационная кампания на второй квартал
Мероприятия
Персональные налоговые стратегии для международных инвесторов (ОАЭ, Кипр, Испания, Сингапур)
Дата проведения: 3 июля, четверг
Главный бухгалтер в торговле: от специфики торговли до настройки 1С
Дата проведения: 4 июля, пятница
Якутия: Отчетность за первое полугодие 2025 г. Все изменения в НК, ФСБУ и налоговом контроле '25-26
Дата проведения: 7 июля, понедельник
НДС: что проверить при подготовке декларации за 2 квартал
Дата проведения: 8 июля, вторник
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Резюме
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Документы
Роструд: Письмо № ПГ/08381-6-1 от 07.05.2025
Роструд: Письмо № ПГ/08578-6-1 от 06.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/51970 от 27.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/52806 от 29.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/41309 от 24.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/39104 от 18.04.2025
Роструд: Письмо № ПГ/08382-6-1 от 07.05.2025
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-26/28@ от 20.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/79779 от 23.08.2024
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