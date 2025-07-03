Утренний бухгалтер № 5915. Предпринимателям начали капать пени за неуплату взносов 1% за 2024 год

Налоговая начислит пени тем ИП, которые не уплатили взносы в установленный срок.

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3 июля – крайний срок для отправки уведомления по НДФЛ, удержанному с доходов, выплаченных в период с 23 по 30 июня.

Роструд: в справке о зарплате должен быть ее размер. Прикрыться законом о персданных не выйдет.

Минтруд: средства материнского капитала можно направить на оплату дополнительного образования детей — кружки, секции, курсы, занятия с репетиторами.

Работника можно не предупреждать о сокращении, если он не будет уволен.

Как правильно составить ответ на претензию — образец 2025 найдете в статье.

Минфин: чтобы применять взносы 7,6%, надо заниматься одной льготной деятельностью.

Эксперт: проценты по депозиту учитывают на конец месяца.