НДС в 2025 году: сложные вопросы применения на УСН и ОСНО. Конспект вебинара с видео

Спикер: Марина Климова, кандидат экономических наук, преподаватель ИПБ России и Палаты налоговых консультантов, независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения со стажем работы более 20 лет.
Этот материал был подготовлен спикером специально для выступления на VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия». Вы можете купить полную запись всех выступлений! Оформляйте покупку и получите: запись выступлений более 20 спикеров, их презентации, шаблоны, сертификат о прохождении обучения. Запись бесплатна для всех подписчиков Клерк.Премиум.
Новые форматы электронного счета-фактуры и УПД
С 1 апреля 2025 года окончательно в бухгалтерскую жизнь вошел новый формат документов, утвержденный приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@. Сам ЭДО в рамках НДС не является обязательным, есть только 2 случая, когда вы обязаны обмениваться электронными счетами-фактурами (ЭСФ):
Когда товар, который является предметом сделки подлежит обязательной маркировке.
Когда товар подлежит прослеживаемости.
В остальных случаях порядок оформления документов зависит от желания сторон и заключенных соглашений. Такое может продолжаться еще многие годы, потому что налоговые органы не форсируют переход исключительно на ЭДО.
Тем не менее, переход на электронный документооборот совершила уже большая часть бизнеса, около 65% налогоплательщиков, среди которых есть и небольшие предприятия, которые считают, что ЭДО облегчит им работу.
Важно, при работе с электронным документооборотом знать правила работы и не допускать ошибок, которые могут повлечь за собой негативные последствия.
1. При составлении ЭСФ и ЭУПД автоматически формируются, в частности, такие показатели как дата и время формирования файла. Очень важно обратить внимание на данный пункт, потому что случаются ситуации, когда документы выставляют слишком рано или слишком поздно. Если вы датируете документ не тем днем, когда на самом деле происходила продажа, то в мета-данных программы будет видна дата его создания, даже если вы выставите нужное вам число в самом документе.
При налоговом контроле такое нарушение очень легко выявить и повлиять на сумму вашего вычета. Счета-фактуры должны выставляться в течение 5 дней с момента отгрузки или получения предоплаты.
2. Дата выставления ЭСФ, ЭУПД — дата поступления счета-фактуры в электронной форме, исходящего от продавца, его оператору ЭДО. Это еще один маркер, который позволяет налоговым органам увидеть, что что-то пошло не так. Есть приказ Минфина № 14н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи», слабое знание которого всегда приводит к негативным последствиям. Если вы выставили документ одной датой, а направили его другой, то все это станет видимым.
3. Метка доверенного времени. Достоверная информация в электронной форме о дате и времени подписания электронного документа электронной подписью, создаваемая с использованием программных и (или) аппаратных средств (п.19 ст.2 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Такая метка может быть в виде реквизита файла подписи, если она отсоединенная и находится в отдельном файле или реквизит, который виден в самом документе.
Таким образом есть 3 маркера объективной информации, которые показывают, когда ЭСФ и ЭУПД были созданы, подписаны и направлены и скрыть это совершенно невозможно.
Всему свое время
Большинство бухгалтеров следят за тем, чтобы документ не был сформирован позже, чем надо. Однако, не стоит забывать, что для вычета по НДС есть свой период — 3 года, предъявить его можно в том периоде, когда вы реально получили документы. Позднее поступление счета-фактуры — это не трагедия, в течение многих лет Минфин выпускает письма, в которых разъясняет, что нет ничего страшного в получении документа после положенного срока.
Сложнее обратная ситуация, когда выставление счета-фактуры оказалось раньше, чем сама операция. Это противоречит п. 3. ст. 168 НК, которая определяет сроки выставления счета-фактуры и п. 3 ст. 9 закона от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», посвященной первичной документации, а УПД выполняет функцию первичного документа.
А первичный документ должен быть сформирован в момент факта хозяйственной жизни или после его окончания, но никак не до.
В случае бумажного документооборота никто бы не узнал, что вы сформировали документы заранее, а в случае с электронным документооборотом, так делать нельзя. Будьте очень внимательны именно с выставлением документов заранее. Если вы получили документ, подготовленный заранее, то обязательно сообщите об этом контрагенту, потому что нужного эффекта от него вы не получите.
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ЭУПД: обратная связь от покупателя
Говоря о счет-фактуре, то обратная связь от покупателя может полностью отсутствовать, так как документ односторонний и не требует подписей со стороны покупателя, а вот ЭУПД обязательно должны подписать обе стороны. Случаются ситуации, когда покупатель не дает обратной связи и бухгалтер не понимает завершена ли операция, состоялась ли приемка товаров, работ, услуг и имущественных прав.
Файл информации покупателя может отсутствовать в случае, если составление двустороннего документа, удостоверяющего приемку, не требуется.
Двухсторонние закрывающие документы обязательны:
Передача предприятия как имущественного комплекса при его продаже (п. 2 ст. 563 ГК).
Сдача результата строительных работ подрядчиком (п. 4 ст. 753 ГК).
Больше нигде в Гражданском кодексе о двусторонних актах, как единственно допустимом закрытии соответствующей операции, не говорится. Во всех остальных случаях, не поименованных в ГК можно было бы рассуждать так — отгрузку провели, документы передали, в том числе по ЭДО, претензий никаких нет, а значит можно трактовать это как согласие контрагента с теми работами или товарами, которые мы ему отгрузили.
Основополагающий момент — выставить претензию, если покупатель чем-то недоволен, иначе об этом никто не догадается. Получается, что молчание — это не отказ, а одобрение сделки со стороны контрагента.
Чтобы обезопасить себя, можно прописать в договоре, что если в течение определенного периода обратной связи от покупателя нет, значит — операция считается успешно завершенной.
Доверенность
Еще одним признаком нового формата является тот факт, что теперь при заполнении документа в обязательном порядке поднимается вопрос о доверенности, кто будет подписывать документы.
Реквизит «Доверенность» обязателен при подписании уполномоченным лицом. Есть несколько вариантов:
МЧД, включаемая в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем;
МЧД, предоставляемая из ИС. Информация для запроса МЧД размещена в ЭД (идентификатор МЧД, URL ИС — места хранения МЧД);
МЧД, предоставляемая из ИС. Информация для запроса МЧД предоставляется способом, отличным от указания в электронном документе;
бумажная доверенность.
Идеальный вариант, когда отправляя документы по ЭДО, система автоматически подкрепляет доверенность, а контрагент по идентификатору сможет проверить ее подлинность через свою систему ЭДО, полностью без вашего участия.
Отмена форматов электронных документов
С 1 января 2026 года ФНС отменяет ранее разработанные ею форматы (приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@):
документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме;
документа о передаче результатов работ (документа об оказании услуг) в электронной форме.
После отмены необходимо будет использовать форматы ЭУПД, в любом случае важно прописать в договоре, какие именно документы вы договорились считать закрывающими по данной сделке.
Вычеты по НДС
Теория, связанная с вычетами по НДС, давно не менялась — важно иметь право на вычет, надлежащие документы, уложиться во временной интервал для вычета.
Рассмотрим несколько судебных дел по вычетам НДС.
1. У спорных контрагентов нет управленческого и технического персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств для исполнения сделки. Это маркер недобросовестного контрагента, ведь важно проверить, есть ли у него необходимые ресурсы для качественного оказания услуг.
Эти признаки сами по себе не являются подтверждением невозможности ведения предпринимательской деятельности. Доказательств неисполнения сделки налоговый орган не привел. Решение инспекции об отказе в вычете незаконно.
Постановление АС МО от 21.03.2025 № Ф05-24979/2023 по делу № А40-239916/2022.
Постановление АС ПО от 21.02.2025 № Ф06-646/2025 по делу № А55-3174/2023.
2. У контрагента налогоплательщика присутствуют все признаки технической организации, однако это само по себе не может автоматически влечь вывода о формальности документооборота, либо неисполнения им обязательств по соответствующим сделкам.
В силу принципа презумпции добросовестности налогоплательщика на налоговом органе лежит бремя доказывания того, что приобретение товаров налогоплательщиком не имело места в действительности, либо спорный товар был фактически поставлен иными лицами. Налоговый орган не привел доказательств. Отказ в вычете неправомерен.
Постановление АС УО от 30.01.2025 № Ф09-7618/24 по делу № А76-1418/2024
Постановление АС ПО от 21.03.2025 № Ф06-6473/2024 по делу № А65-24270/2023.
3. Налогоплательщику отказали в возмещении НДС на том основании, что сделки фиктивны, движение денежных средств у контрагентов имело транзитный характер, товарные и денежные потоки по цепочке контрагентов имеют признаки несоответствия.
При этом налоговый орган не приложил к акту проверки и к решению полных выписок по операциям на счетах контрагентов и полных сведений их налоговых деклараций за соответствующие периоды. Таким образом налогоплательщик был лишен права ознакомиться с указанными материалами налоговой проверки. Было нарушено требование п. 3.1. ст. 100 НК. Налогоплательщик был лишен возможности защищать свои интересы. Отказ в возмещении незаконен.
Постановление АС УО от 16.04.2025 № Ф09-1302/25 по делу № А76-15416/2024.
4. Покупатель произвел оплату стоимости приобретаемого имущества, в том числе НДС не продавцу, а третьему лицу, указанному в договоре. Налоговый орган счел, что это признак сговора, направленного на получение сторонами сделки необоснованной налоговой экономии.
Покупателю было отказано в вычете НДС. Суд указал, что оплата третьему лицу возможна с учетом положений ст. 312, 313 ГК и не свидетельствует о злоупотреблениях. Все условия для вычета на стороне покупателя выполнены.
Постановление АС ПО от 11.03.2025 № Ф06-1066/2025 по делу № А12-25981/2023.
5. В ходе налоговой проверки выявлен фиктивный документооборот с целью подмены реального контрагента, завышения расходов и вычета НДС. В расходах и вычете по соответствующим сделкам было отказано полностью.
Суды учли, что представленными доказательствами подтверждается получение необоснованной налоговой выгоды, однако должна быть проведена налоговая реконструкция, поскольку установлен реальный исполнитель и реальная цена приобретенного товара. В этой части налогоплательщик имеет право на признание расходов и вычет НДС.
Постановление АС МО от 21.01.2025 № Ф05-28475/2024 по делу № А40-203249/2023
Восстановление НДС
Суммы НДС, ранее принятые к вычету, подлежат восстановлению исключительно в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 170 НК. Нормы этого пункта расширительному толкованию не подлежат.
1. Выбытие имущества вне реализации. При определении налоговых последствий выбытия (списания) имущества в результате наступления событий, не зависящих от воли налогоплательщика (утрата имущества по причине порчи, боя, хищения, стихийного бедствия и тому подобных событий) суммы НДС, ранее принятого к вычету, восстановлению не подлежат.
При этом налогоплательщик обязан доказать факт и обстоятельства выбытия имущества. Если таких доказательств нет, выбытие рассматривается для целей НДС как безвозмездная реализация.
П. 10 постановления пленума ВАС от 30.05.2014 № 33, Письмо Минфина от 09.10.2024 № 03-03-06/1/97745.
2. Ликвидация ОС. Сам по себе факт ликвидации объектов ОС не является основанием для корректировки ранее принятых при приобретении этих объектов вычетов НДС посредством восстановления налога к уплате в бюджет, поскольку приводит к прекращению физического существования этих объектов, а не к их дальнейшему использованию в необлагаемой деятельности.
П. 31 обзора судебной практики ВС № 2 (2019) утв. Президиумом ВАС 17.07.2019, п. 8 письма ФНС от 29.12.2018 № СА-4-7/26060.
3. Восстановление авансового вычета. НК не установлена зависимость налогового периода, в котором у покупателя возникает обязанность восстановить суммы НДС, принятые к вычету в отношении предоплаты, с налоговым периодом, в котором продавцом произведена отгрузка и в котором у него возникает право на вычет сумм НДС, исчисленного им предоплаты.
Письмо Минфина от 02.10.2024 № 03-07-11/95240.
4. Восстановление НДС на УСН. Актуально при смене в рамках применения УСН ставки НДС 20 (10)% на освобождение по ст. 145 НК или ставки 5%, 7%. В данном случае придется восстанавливать налог, потому что при ставке 20% право на вычет имеется, а при ставке 5% или 7% или при освобождении — нет.
Подп. 2 п. 3 ст. 170 с учетом подп. 3 и 8 п. 2 ст.170 НК.
Производится в том налоговом периоде, в котором товары (работы, услуги), в том числе ОС и НМА и имущественные права начинают использоваться налогоплательщиком для осуществления вышеназванных позиций.
Абз. 4 подп.2. п. 3. ст. 170 НК.
Это то, что находится на складе в части ТМЦ, то что находится в эксплуатации в части амортизируемого имущества на момент смены отношений с НДС. По товаром восстановление производится по налогу, принятому к вычету, по ОС и НМА в размере,пропорционально остаточной стоимости объекта. Сделать это нужно в 1 квартале года, после перехода на новые ставки НДС.
Восстановленный налог уплачивается в бюджет и включается в расходы. В стоимость активов сумма восстановленного налога не включается.
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НДС для УСН
1. Мораторий на штраф.
К «упрощенцам» не применяется ответственность за непредставление в установленный срок налоговой декларации по НДС, предусмотренная п.1 ст. 119 НК, дата начала которого приходится на период с 1 января по 31 декабря 2025 года и в котором такое лицо впервые стало исполнять обязанности по исчислению и уплате НДС.
Постановление Правительства от 23.04.2025 № 530.
Освобождения от штрафа за неверно уплаченный налог нет, только за неподачу декларации можно избежать штрафных санкций.
2. Добровольный отказ от освобождения по НДС.
Освобождение является обязательным, отказ налогоплательщика от освобождения не предусмотрен. При выставлении покупателю счета-фактуры с налогом продавец должен:
представить за соответствующий налоговый период налоговую декларацию по НДС в электронной форме не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5, п. 5.1. ст. 174 НК)
уплатить НДС в бюджет (подп.1., абз.4., п. 5, ст. 173 НК). Уплатить налог нужно до 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, равными долями уплачивать в данном случае нельзя.
Если вы добровольно отказались от освобождения по НДС, выставляете счета-фактуры с налогом, вовремя сдаете декларации и платите налог в бюджет, то штрафные санкции вам не грозят.
3. Вычет у покупателя.
Покупатель товаров (работ, услуг), имущественных прав имеет право на вычеты НДС, указанного в счете-фактуре продавца, который добровольно отказался от освобождения по НДС, в общем порядке.
П. 14 письма ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@.
4. Вычет на ставках 5%, 7%.
Вычет входящего налога при применении специальных налоговых ставок исключен (подп. 8 п. 2. ст. 170, подп. 1. п. 2. ст. 171 НК)
Возможен вычет у продавца своего собственного НДС в следующих случаях:
Налог был уплачен при реализации, но затем покупатель вернул товар или отказался от работы (услуги).
Налог был уплачен с суммы предоплаты, после чего договор был расторгнут и аванс возвращен покупателю.
Налог с суммы предоплаты принимается продавцом к вычету после отгрузки.
Стоимость отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав уменьшилась в виду изменений условий сделки сторонами.
Абз. 1, 2 п. 5, п. 8, п. 13 ст. 171, п. 4, п. 6, п. 10 ст. 172 НК.
5. НДС в цене сделки.
Возможна ситуация, что вы заключили контракт еще в 2024 году, когда работали без НДС, теперь у вас налог 5%, позже вы перешли на 7%, потом на 20% или на освобождение, а в контракте указана цена без НДС или с другой ставкой, то как правильно работать с покупателем?
По общему правилу НДС накручивается к цене сделки сверху (п. 1 ст. 168 НК). При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав налогоплательщик дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав соответствующую сумму налога.
Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом, либо в установленном законом порядке (ст. 424 ГК).
Если вы в момент заключения договора были «упрощенцем», а теперь у вас появился НДС и его нужно предъявить покупателю, то в этом случае он предъявляется сверх той цены, которая определена договором.
В подобных ситуациях очень часто возникают споры между налогоплательщиками. По подобным спорам уже были суды, можно ознакомиться с их решениями.
Допредъявление налога покупателю, при введении налогообложения операций продавца:
Определение СКЭС ВС от 04.04.2024 № 305-ЭС23-26201 по делу № А40-236292/2022.
Определение СКЭС ВС от 22.07.2024 № 305-ЭС23-27635 по делу № А40-221261/2022.
Определение СКЭС ВС от 06.09.2024 № 303-ЭС24-9472 по делу № А04-6134/2021.
Продавец окажется прав с точки зрения закона, если он накрутит НДС сверх цены и предложит его заплатить покупателю. Нередки случаи, когда продавец в такой ситуации берет уплату налога на себя.
6. Продавец взял НДС на себя.
В случае если налогоплательщик уплачивает НДС, который должен быть предъявлен покупателю, за счет собственных средств, расходы по уплате такого НДС не учитываются в целях налогообложения прибыли (УСН).
Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-03-06/1/121461.
7. Уплата цены сделки.
Если цена в договоре с НДС, покупатель обязан ее уплатить, даже если знает, что продавец к этому моменту уже освобожден от обязанностей налогоплательщика или у него снизилась ставка. Покупатель не вправе снизить размер оплаты на сумму «лишнего» НДС в одностороннем порядке.
Счет-фактура покупателю не выставляется (выставляется с актуальной ставкой).
Определение СКЭС ВС от 06.09.2024 № 306-ЭС24-7343 по делу № А57-10006/2023.
Налоговый контроль
Рекомендован новый формат пояснений к декларации по НДС. Он применяется с 28.04.2025 по письму ФНС от 02.04.2025 № ЕА-4-15/3520@.
Вся проблема оказалась в п. 3 ст. 88 НК. которая предполагает, что налогоплательщик, получивший в ходе камеральной налоговой проверки по НДС требование, должен ответить на него в электронной форме только по ТКС через оператора ЭДО по формату, установленному ФНС.
При предоставлении указанных пояснений не по формату или на бумажном носителе, такие пояснения считаются не представленными.
Штраф — 5 000 руб. (п. 1. ст .129.1 НК).
Важно, если пояснения будут поданы в неформатном виде, то налогоплательщик не получит те вычеты и преференции, на которые он рассчитывал. Неформатные пояснения налоговые органы рассматривать не будут и при составлении актов и вынесении решения не учтут. Формат нужно соблюдать.
Если уже что-то пошло не так, то можно почитать несколько судебных решений, в которых рассматривается следующая ситуация. Налогоплательщик представил пояснения не по утвержденному формату. Инспекция посчитала их не представленными и оштрафовала его.
Суд штраф отменил, т.к. установлено, что пояснения использовали при камеральной проверке. Это подтверждает не только факт получения пояснений, но и их принятие и учет при вынесении решения:
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