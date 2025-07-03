НДС в 2025 году: сложные вопросы применения на УСН и ОСНО. Конспект вебинара с видео

Новые форматы электронного счета-фактуры и УПД

С 1 апреля 2025 года окончательно в бухгалтерскую жизнь вошел новый формат документов, утвержденный приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@. Сам ЭДО в рамках НДС не является обязательным, есть только 2 случая, когда вы обязаны обмениваться электронными счетами-фактурами (ЭСФ):

Когда товар, который является предметом сделки подлежит обязательной маркировке. Когда товар подлежит прослеживаемости.

В остальных случаях порядок оформления документов зависит от желания сторон и заключенных соглашений. Такое может продолжаться еще многие годы, потому что налоговые органы не форсируют переход исключительно на ЭДО.

Тем не менее, переход на электронный документооборот совершила уже большая часть бизнеса, около 65% налогоплательщиков, среди которых есть и небольшие предприятия, которые считают, что ЭДО облегчит им работу.

Важно, при работе с электронным документооборотом знать правила работы и не допускать ошибок, которые могут повлечь за собой негативные последствия.

1. При составлении ЭСФ и ЭУПД автоматически формируются, в частности, такие показатели как дата и время формирования файла. Очень важно обратить внимание на данный пункт, потому что случаются ситуации, когда документы выставляют слишком рано или слишком поздно. Если вы датируете документ не тем днем, когда на самом деле происходила продажа, то в мета-данных программы будет видна дата его создания, даже если вы выставите нужное вам число в самом документе.

При налоговом контроле такое нарушение очень легко выявить и повлиять на сумму вашего вычета. Счета-фактуры должны выставляться в течение 5 дней с момента отгрузки или получения предоплаты.

2. Дата выставления ЭСФ, ЭУПД — дата поступления счета-фактуры в электронной форме, исходящего от продавца, его оператору ЭДО. Это еще один маркер, который позволяет налоговым органам увидеть, что что-то пошло не так. Есть приказ Минфина № 14н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи», слабое знание которого всегда приводит к негативным последствиям. Если вы выставили документ одной датой, а направили его другой, то все это станет видимым.

3. Метка доверенного времени. Достоверная информация в электронной форме о дате и времени подписания электронного документа электронной подписью, создаваемая с использованием программных и (или) аппаратных средств (п.19 ст.2 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Такая метка может быть в виде реквизита файла подписи, если она отсоединенная и находится в отдельном файле или реквизит, который виден в самом документе.