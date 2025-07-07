ЦОК КПП ОСНО 07.07 Мобильный
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5917. Депутаты хотят внести правки в ТК и сократить рабочий день в пятницу

Сейчас сокращение рабочего дня не запрещено, но и не закреплено законодательно.

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается сократить на один час продолжительность рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

УФНС: налогоплательщик может распорядиться сальдо ЕНС двумя способами.

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, который разрешает вывески только на русском языке. Предпринимателям рекомендуют заменить таблички заранее.

Изменят порядок взыскания с работодателей долгов по зарплате.

Если военкомат уже выписал протокол или акт, сумму штрафа можно уменьшить в два раза.

Роструд: нельзя уведомить работодателя о приостановке работы по электронной почте или мессенджеру.

Как зарегистрироваться в Роскомнадзоре для обработки персональных данных без усилий в день обращения, узнаете здесь.

Как заполнить ЕФС-1 по взносам на травматизм за полугодие 2025: рекомендации для бухгалтера найдете в статье.

МВД подготовило поправки в форму уведомления о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранцами.

Совет от редакции: Что проверить при подготовке декларации по НДС за 2 квартал 2025 года? Получите ответы на типичные вопросы, чтобы не допустить ошибок. Приходите на вебинар 8 июля в 15:00 мск. Записаться.

Разборы законов

Как изменится зачет налогов с сальдо ЕНС

Зачесть свои деньги на чужой ЕНС будет сложнее. Еще в НК будут новые сроки зачета по новым предварительным уведомлениям.

Пояснения по НДС в электронной форме: когда предоставлять и в какие сроки. Мини-курс

ИФНС может запросить у налогоплательщика пояснения по НДС и их нужно будет предоставить в электронной форме. За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда и в какие сроки их нужно предоставлять.

ПБУ 18/02: порядок его применения на примерах. Инструкция для бухгалтера

Компании на ОСНО обязаны вести учет операций по налогу на прибыль и отражать информацию о нем в финансовой отчетности. Правила учета регулирует ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Счет 58 бухгалтерского учета: как с ним работать и какие проводки делать. Мини-курс

Для обобщения данных по всем денежным вкладам компании используется счет 58. В этом мини-курсе разберем, как с ним работать и какие делать проводки.

Сколько платить за патент для мигрантов в 2025 году

Работодатели часто привлекают к труду иностранных работников. Но не все приезжие оформляют разрешение на въезд. Для законной работы лицам без визы необходим специальный документ — патент. Рассмотрим стоимость получения патента для иностранных работников в 2025 году, а также сроки его оплаты.

Новости

1 До конца 2025 года власти разработают новые отраслевые программы повышения производительности труда

2 Возраст продажи алкоголя могут пересмотреть

3 😮 Депутаты предлагают сократить рабочий день в пятницу на уровне закона (ТК РФ)

4 Мишустин: инвесторам дадут налоговые льготы в размере фактических вложений в производственные здания и оборудование

5 Кабмин разработал законопроект о поддержке матерей-героинь

6 Долги по страховым взносам выросли в два раза — до 325 млрд рублей

7 💡 Майнеров вычислят по оборудованию: Минэнерго составило реестр

8 С 4 июля 2025 года брокер Альфа-Банка приостановил сделки с ценными бумагами «Южуралзолото»

9 📄 Налоговики напомнили, как самозанятым быстро получить справки. Но о сумме уплаченного НПД справку не дадут

10 Максимальное возмещение по европротоколу вырастет до 200 тысяч рублей с 5 июля 2025

11 ФНС подсказала ИП на ПСН без ККТ, как провести разовую сделку с кассой

12 Что делать с положительным сальдо на ЕНС: есть два способа, напомнили налоговики

13 Законопроекты-2025 о платформенной экономике внесли в Госдуму

14 📄 Работодатели будут подавать уведомления об иностранных сотрудниках по новой форме

15 Учитесь на курсах «Клерка» — получайте официальные дипломы и сертификаты ИПБР

16 Мишустин: с 2026 года страховые пенсии будут индексировать два раза в год

17 Арбитражный управляющий через ЛК может запросить у налогового органа 29 видов сведений о должнике

18 📧 Роструд: уведомить о приостановке работы по электронной почте или мессенджеру нельзя

19 💳 Центробанк планирует ограничить использование банковских карт с истекшим сроком

20 О продлении срочного трудового договора нужно уведомить СФР. Но не всегда

21 Минтруд: маткапиталом на младшего ребенка можно оплатить обучение старшего в колледже

22 Штраф от военкомата можно снизить в два раза

23 Исследование: повышение НДФЛ сократит прирост доходов россиян на 0,4%

24 💲 Порядок взыскания с работодателей долгов по зарплате поменяют: законопроект-2025

25 Сергей Миронов настаивает на кредитных каникулах для пострадавших заемщиков ИЖС

26 До 28 июля нужно уплатить авансы по налогам на имущество. Но не всем, а в двух регионах — отсрочка

27 🛃 Володин рекомендует бизнесу уже сейчас заменить иностранные вывески на русскоязычные

28 Мосбиржа приостановила торговлю акциями компании «Южуралзолото»

29 На УСН не надо платить НДС и при полной, и при частичной передаче исключительных прав

30 МСП подали больше 35 тысяч заявок на получение региональной поддержки

31 💥 Пересдавать ли 6-НДФЛ, шок от переноса выходных дней-2026, важнейшие (!) изменения по ЕНС и ЕНП, пятница как короткий день всегда и др. Топ новостей за неделю

32 Ретейлеры объединились против скидок на Wildberries и Ozon

33 Доля безналичных платежей превысила 86%

34 Цель субсидии определяет разный налоговый учет по НДС

Мероприятия

Якутия: Отчетность за первое полугодие 2025 г. Все изменения в НК, ФСБУ и налоговом контроле '25-26

Дата проведения: 7 июля, понедельник

НДС: что проверить при подготовке декларации за 2 квартал

Дата проведения: 8 июля, вторник

Якутия: Глобальные изменения 2025-2026гг. в учете и налогах строительных организаций! Новая отче-ть

Дата проведения: 9 июля, среда

В Трудовой кодекс РФ внесли правила премирования

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Дата проведения: 10 июля, четверг

Работа с НДС на маркетплейсе и ответ на требование ФНС

Дата проведения: 10 июля, четверг

Статьи

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Ведомство перечислило правила работы с НДС и отметило, что это косвенный налог. В конечном счете его платят потребители.

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Как создать МЧД для любых систем онлайн за 5 минут

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Резюме

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О периоде начисления пеней

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Документы

Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-19242/2021 от 24.11.2021

Шестой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-3202/2024 от 15.02.2024

Правительство РФ: Постановление № 817 от 31.05.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/51864 от 27.05.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/53454 от 30.05.2025

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/5838@ от 17.06.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-06-05-01/109056 от 14.12.2020

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/801@ от 26.01.2021

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-7923/2024 от 02.02.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговые риски при сотрудничестве организаций с ИП

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/109187 от 14.12.2020

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РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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