Утренний бухгалтер № 5917. Депутаты хотят внести правки в ТК и сократить рабочий день в пятницу

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается сократить на один час продолжительность рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе.

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УФНС: налогоплательщик может распорядиться сальдо ЕНС двумя способами.

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, который разрешает вывески только на русском языке. Предпринимателям рекомендуют заменить таблички заранее.

Изменят порядок взыскания с работодателей долгов по зарплате.

Если военкомат уже выписал протокол или акт, сумму штрафа можно уменьшить в два раза.

Роструд: нельзя уведомить работодателя о приостановке работы по электронной почте или мессенджеру.

Как зарегистрироваться в Роскомнадзоре для обработки персональных данных без усилий в день обращения, узнаете здесь.

Как заполнить ЕФС-1 по взносам на травматизм за полугодие 2025: рекомендации для бухгалтера найдете в статье.

МВД подготовило поправки в форму уведомления о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранцами.

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