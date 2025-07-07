Утренний бухгалтер № 5917. Депутаты хотят внести правки в ТК и сократить рабочий день в пятницу

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается сократить на один час продолжительность рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе.
Утренний бухгалтер
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УФНС: налогоплательщик может распорядиться сальдо ЕНС двумя способами.
С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, который разрешает вывески только на русском языке. Предпринимателям рекомендуют заменить таблички заранее.
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Если военкомат уже выписал протокол или акт, сумму штрафа можно уменьшить в два раза.
Роструд: нельзя уведомить работодателя о приостановке работы по электронной почте или мессенджеру.
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⭐ Совет от редакции: Что проверить при подготовке декларации по НДС за 2 квартал 2025 года? Получите ответы на типичные вопросы, чтобы не допустить ошибок. Приходите на вебинар 8 июля в 15:00 мск. Записаться.
Разборы законов
— Как изменится зачет налогов с сальдо ЕНС
Зачесть свои деньги на чужой ЕНС будет сложнее. Еще в НК будут новые сроки зачета по новым предварительным уведомлениям.
— Пояснения по НДС в электронной форме: когда предоставлять и в какие сроки. Мини-курс
ИФНС может запросить у налогоплательщика пояснения по НДС и их нужно будет предоставить в электронной форме. За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда и в какие сроки их нужно предоставлять.
— ПБУ 18/02: порядок его применения на примерах. Инструкция для бухгалтера
Компании на ОСНО обязаны вести учет операций по налогу на прибыль и отражать информацию о нем в финансовой отчетности. Правила учета регулирует ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
— Счет 58 бухгалтерского учета: как с ним работать и какие проводки делать. Мини-курс
Для обобщения данных по всем денежным вкладам компании используется счет 58. В этом мини-курсе разберем, как с ним работать и какие делать проводки.
— Сколько платить за патент для мигрантов в 2025 году
Работодатели часто привлекают к труду иностранных работников. Но не все приезжие оформляют разрешение на въезд. Для законной работы лицам без визы необходим специальный документ — патент. Рассмотрим стоимость получения патента для иностранных работников в 2025 году, а также сроки его оплаты.
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Резюме
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Документы
Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-19242/2021 от 24.11.2021
Шестой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-3202/2024 от 15.02.2024
Правительство РФ: Постановление № 817 от 31.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/51864 от 27.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/53454 от 30.05.2025
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/5838@ от 17.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-06-05-01/109056 от 14.12.2020
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/801@ от 26.01.2021
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-7923/2024 от 02.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговые риски при сотрудничестве организаций с ИП
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