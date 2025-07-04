Сокращенная пятница: депутаты предложили сделать работу короче на час. 😮«Ночной бухгалтер» № 1965

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Сегодня в выпуске:
Короткая пятница.
Если постараться, штраф от военкомата можно уменьшить вдвое.
Есть два варианта. что сделать с положительным сальдо ЕНС.
Налоговики подсказали, что делать, если нужно провести разовую сделку с физлицом. а кассы нет.
Главред рекомендует + Пятничный «Клерк»
Мем дня.
Сократить рабочий день в пятницу: как вам идея?
Работодатель может на свое усмотрение установить сокращенный рабочий день в пятницу. Но депутаты хотят закрепить сокращение в ТК. При этом норма рабочего времени сохранится.
По мнению депутатов такая норма повлияет на удовлетворенность работников, они будут замотивированы выполнить больше задач за более короткое время.
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По КоАП можно снизить штраф от военкомата в два раза
Если не отправить сведения при приеме работника организацию можно получить штраф 40–50 тыс. рублей (ст. 21.4 КоАП). При этом выписанный военкоматом штраф можно снизить.
Чтобы уменьшать штраф нужно подать ходатайство о смягчении наказания: ст. 4.2 КоАП, указать смягчающие обстоятельства, например, добровольное устранение нарушения до вынесения решения о штрафе, отсутствие негативных последствий нарушения. Также можно указать, что нарушение совершено впервые.
Также в течение 10 дней можно подать жалобу в районной суд: ст. 30.3 КоАП. Ходатайство о смягчающих обстоятельствах можно заявлять каждый раз, когда будет рассматриваться материал.
Два варианта распорядится остатком денег на ЕНС
Первый способ – зачесть сальдо на ЕНС в счет уплаты конкретного налога или взноса, в счет исполнения исполнения решений налоговых органов. Можно также направить сумму остатка на ЕНС полностью или частично на погашение долгов другого налогоплательщика. Кстати, скоро запретят переводить средства на чужой ЕНС, если на нем нет долгов.
Второй вариант — вернуть деньги на счет. Подробнее.
Как ИП продать машину без кассу?
ИП на ПСН хочет продать машину, используемую в предпринимательской деятельности в рамках патента. Для продажи не по безналу юрлицу предпринимателю придется использовать онлайн-кассу. Т.е., если ИП продает авто физлицу ему нужно выбить чек.
ФНС подсказала, что в такой ситуации можно использовать агентский договор с посредником.
Главред рекомендует + Пятничный «Клерк»
Уже заждались мозгонапрягатель? А вот и он) Внимательно ищем предметы на картинке. Как всегда можно устроить соревнование с семьей или коллегами.
И, конечно, традиционные рекомендации дня от главреда:
Маркировка товарных групп в мае–июле: ключевые даты, контроль и статистика нарушений
Генераторы презентаций — ТОП-10 нейросетей для создания презентаций по готовому тексту и по теме
НДС: что проверить при подготовке декларации за 2 квартал - вебинар 8 июля в 15:00 по мск
Мем дня
Ваша согласна на сокращение пятницы как таковой редакция
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