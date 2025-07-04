Сокращенная пятница: депутаты предложили сделать работу короче на час. 😮«Ночной бухгалтер» № 1965

Сократить рабочий день в пятницу: как вам идея?

Работодатель может на свое усмотрение установить сокращенный рабочий день в пятницу. Но депутаты хотят закрепить сокращение в ТК. При этом норма рабочего времени сохранится.

По мнению депутатов такая норма повлияет на удовлетворенность работников, они будут замотивированы выполнить больше задач за более короткое время.

А вы бы хотели короткий рабочий день перед выходными?