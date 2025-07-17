Пошли требования по декларации УСН: чего хочет ФНС? 🚩«Ночной бухгалтер» № 1974

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Сегодня в выпуске:
Налоговая просит сдать уточненку по УСН.
Когда вам придется заплатить налоги за контрагента.
Россияне оценивают цифровой рубль: 40% не понимают в чем его плюсы.
Надо ли открывать карту «Мир» для получения выплат по больничному.
Просто пакета документов недостаточно, чтобы доказать право на вычет НДС и расходы по налогу на прибыль.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Почему ФНС требует сдать корректировку по УСН
Бухгалтеры получают требования от налоговой по декларации на УСН. ФНС часто находит расхождения между данными в отчете и теми, что есть у службы. Чаще всего:
ФНС сравнивает сумму поступлений на счет, выручку по кассе и доходы в декларации и видит несоответствие.
Не видит оплаты всех указанных расходов через счет и запрашивает КУДиР.
Сомневается в реальности произведенных расходов, запрашивает книгу учета доходов и расходов и первичку.
Но всегда ли налоговая служба права?
В телеграм-канале КУБ бухгалтер интересуется — стоит ли ИП идти в налоговую по вопросам декларации на УСН, если ФНС не выслал письменного требования. Ему объясняют, что без требования, направленного по почте или ТКС, приглашение можно игнорировать. А вот если и правда есть ошибки то их стоит поправить.
Налоговики увидели расхождения в доходах, бухгалтер предполагает, что причины две — было поступление на счет возврата займа (не является доходом, но ФНС могла посчитать эту сумму в доходе) и аванс от покупателя в 2024, но его вернули в 2025 (а вот тут действительно ошибка, в доходах 2024 года эту сумму нужно показать, а вот в 2025 году откорректировать на нее доход после возврата).
Если вам прислали требования в рамках камералки и ссылаются на статью 88.3 НК, то предоставлять пояснения вы должны, а вот документы — можете по своему желанию, требовать их (даже КУДиР) ФНС не вправе.
Но вот если камералку проводят при других обстоятельствах то документы представить придется.
Если налогоплательщик подал декларацию, в которой применены налоговые льготы (например, указана пониженная ставка налога по УСН), то ФНС вправе требовать документы, подтверждающие применение льготы.
Если по истечении двухлетнего срока со дня, установленного для подачи налоговой декларации, подана уточненная декларация, в которой показана сумма налога меньше, чем в первичной или большая по сравнению с первичной декларацией сумма убытка, то ФНС также вправе потребовать у налогоплательщика представить подтверждающие документы.
🙅♀️ На какие требования ФНС можно НЕ отвечать, узнаете на новом курсе
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Вам придется заплатить налоги за своего кредитора
Компания может столкнуться с требованием налоговиков оплатить долг своего контрагента, если тот является должником в бюджет по исполнительному производству.
ФНС вправе обратить взыскание на имущественные права должника, в т.ч. и на дебиторскую задолженность.
Суды показывают разный подход к этому вопросу. Компании могут оспаривать такие требования, если доказано отсутствие долга или истек срок давности.
Подробнее в новости.
40% россиян не понимают чем так хорошо цифровой рубль
Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян скептически относятся к введению цифрового рубля, считая его недостаточно удобным и безопасным. Многие респонденты выражают сомнения относительно анонимности и надежности цифровых активов. Только 35% респондентов готовы пользоваться новым инструментом расчета.
Это при том, что почти 45% участников опроса имеют только общее представление, что такое цифровой рубль, 43% слышали о цифровом рубле, но не представляют. что это и только 7% владеют информацией.
Обязательно ли заводить карту «Мир» для перечисления больничного
Сотрудники имеют полное право выбрать любую банковскую карту для зачисления заработной платы, больничных, матпомощи от работодателя и компенсаций от него.
Ограничения на использование для получения некоторых пособий только на карту «Мир» действительно есть, но к больничным это не относится.
Важнее первички реальный смысл сделок
Суд (в апелляции и кассации) подтвердил правомерность налоговых претензий, основанных на признаках подозрительности сделок даже при полном комплекте формально правильных документов. Компания включила в расходы и показала вычеты по НДС на основании по закупке ГСМ.
Налоговики нашли массу нарушений и несоответствий: от отсутствия в документах подписей до установления схем обналичивания через взаимозависимых лиц.
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Мем дня
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