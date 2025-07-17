Пошли требования по декларации УСН: чего хочет ФНС? 🚩«Ночной бухгалтер» № 1974

Почему ФНС требует сдать корректировку по УСН

Бухгалтеры получают требования от налоговой по декларации на УСН. ФНС часто находит расхождения между данными в отчете и теми, что есть у службы. Чаще всего:

ФНС сравнивает сумму поступлений на счет, выручку по кассе и доходы в декларации и видит несоответствие.

Не видит оплаты всех указанных расходов через счет и запрашивает КУДиР.

Сомневается в реальности произведенных расходов, запрашивает книгу учета доходов и расходов и первичку.

Но всегда ли налоговая служба права?

В телеграм-канале КУБ бухгалтер интересуется — стоит ли ИП идти в налоговую по вопросам декларации на УСН, если ФНС не выслал письменного требования. Ему объясняют, что без требования, направленного по почте или ТКС, приглашение можно игнорировать. А вот если и правда есть ошибки то их стоит поправить.

Налоговики увидели расхождения в доходах, бухгалтер предполагает, что причины две — было поступление на счет возврата займа (не является доходом, но ФНС могла посчитать эту сумму в доходе) и аванс от покупателя в 2024, но его вернули в 2025 (а вот тут действительно ошибка, в доходах 2024 года эту сумму нужно показать, а вот в 2025 году откорректировать на нее доход после возврата).

Если вам прислали требования в рамках камералки и ссылаются на статью 88.3 НК, то предоставлять пояснения вы должны, а вот документы — можете по своему желанию, требовать их (даже КУДиР) ФНС не вправе.

Но вот если камералку проводят при других обстоятельствах то документы представить придется.

Если налогоплательщик подал декларацию, в которой применены налоговые льготы (например, указана пониженная ставка налога по УСН), то ФНС вправе требовать документы, подтверждающие применение льготы.

Если по истечении двухлетнего срока со дня, установленного для подачи налоговой декларации, подана уточненная декларация, в которой показана сумма налога меньше, чем в первичной или большая по сравнению с первичной декларацией сумма убытка, то ФНС также вправе потребовать у налогоплательщика представить подтверждающие документы.