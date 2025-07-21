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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5927. Юрлица и ИП могут получить сертификат КЭП через мобильное приложение «Моя подпись»

Сертификат в приложении не влияет на возможность получить его на токене. Сертификатов может быть несколько.

УФНС: через мобильное приложение ФНС «Моя подпись» можно получить сертификат УКЭП и сохранить его на телефоне.

РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

Проект приказа: у заявлений для зачета и возврата налогов через ЕНС будут новые формы.

Минтруд: время сверхурочной работы нельзя зачесть в счет времени, когда работники отпрашивались по своим делам.

Утверждены перечни КБК. Они будут действовать в 2026 году и в плановый период 2027 и 2028 годов.

Налоговая рассказала, в каких случаях упрощенцу можно совмещать применение общей и пониженной ставок.

Как подготовиться к внедрению 1С:ERP, чтобы избежать возможных финансовых потерь, узнаете здесь.

Сегодня — последний день, чтобы сдать отчетность и заплатить косвенные налоги за импорт.

Принят закон с новыми размерами госпошлины за регистрацию прав на недвижимость. Новые размеры госпошлины — в таблице.

Чтобы победить инфляцию, аналитики предлагают заморозить цены на значимые продукты сроком на три или четыре месяца.

Совет от редакции: Заполните декларацию по НДС за полугодие вместе с аудитором, чтобы не сделать ошибок и не получить претензий налоговиков. Приходите на мастер-класс «Заполняем декларацию по НДС за полугодие в 1С: Предприятие 8.3». Он пройдет 23 июля в 11:00 мск. Записаться.

Разборы законов

Патентная система налогообложения для ИП в 2025 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы

Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2025 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.

Можно ли предоставить работнику отпуск с завтрашнего дня. Мини-курс

Нередко работники просят изменить даты отпуска, указанные в графике. Однако иногда они требуют экстренный отпуск, и вот тут появляются проблемы.

Новые требования к кассовым чекам с 1 сентября 2025 года

Закон предусматривает для кассовых чеков множество реквизитов. Обязательные определяют налоговики, и с 1 сентября в их списке прибавится позиций. Кроме того, будут установлены специальные реквизиты для интернет-расчетов.

ИП сменил фамилию: как внести изменения в ФНС. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как внести изменения в ФНС при смене фамилии ИП.

Какие документы нужны для вычетов по НДС в 2025 году

При заявлении вычетов по НДС многие налогоплательщики сталкиваются с неправомерным запросом документов, которые никоим образом не подтверждают корректность расчета и своевременность уплаты налога. Разберем, какие документы вправе запрашивать ФНС, а какие — нет. И что говорят суды.

Совет от редакции: Не пропустите марафон отчетности 22-24 июля! В режиме реального времени опытные практики помогут вам пошагово заполнить все отчеты — проговорят каждую строчку, ее назначение — что и как там прописывать. Во время эфира вы сможете задавать вопросы и сразу получать ответы.

Вас ждут три мастер-класса:

  • 22 июля в 11:00 мск — Заполнение 6-НДФЛ за 2 квартал;

  • 23 июля в 11:00 мск — Заполняем декларацию по НДС за полугодие в 1С: Предприятие 8.3;

  • 24 июля в 15:00 мск — Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С: ЗУП.

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Мероприятия

Учет импортного товара: от документов, ФТС и 1С до отчетности

Дата проведения: 21 июля, понедельник

Мастер-класс. Заполнение 6-НДФЛ за 2 квартал

Дата проведения: 22 июля, вторник

Актуальные тенденции налоговых проверок и претензий

Дата проведения: 23 июля, среда

Мастер-класс. Заполняем декларацию по НДС за полугодие в 1С: Предприятие 8.3

Дата проведения: 23 июля, среда

Продажа товаров через интернет-магазин (E-commerce): от организации до учета

Дата проведения: 24 июля, четверг

Фундамент успешного внедрения «1С:ERP»:Как подготовиться к началу проекта

Дата проведения: 24 июля, четверг

Мастер класс. Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С: ЗУП

Дата проведения: 24 июля, четверг

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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