Утренний бухгалтер № 5927. Юрлица и ИП могут получить сертификат КЭП через мобильное приложение «Моя подпись»

УФНС: через мобильное приложение ФНС «Моя подпись» можно получить сертификат УКЭП и сохранить его на телефоне.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Проект приказа: у заявлений для зачета и возврата налогов через ЕНС будут новые формы.
Минтруд: время сверхурочной работы нельзя зачесть в счет времени, когда работники отпрашивались по своим делам.
Утверждены перечни КБК. Они будут действовать в 2026 году и в плановый период 2027 и 2028 годов.
Налоговая рассказала, в каких случаях упрощенцу можно совмещать применение общей и пониженной ставок.
Как подготовиться к внедрению 1С:ERP, чтобы избежать возможных финансовых потерь, узнаете здесь.
Сегодня — последний день, чтобы сдать отчетность и заплатить косвенные налоги за импорт.
Принят закон с новыми размерами госпошлины за регистрацию прав на недвижимость. Новые размеры госпошлины — в таблице.
Чтобы победить инфляцию, аналитики предлагают заморозить цены на значимые продукты сроком на три или четыре месяца.
⭐ Совет от редакции: Заполните декларацию по НДС за полугодие вместе с аудитором, чтобы не сделать ошибок и не получить претензий налоговиков. Приходите на мастер-класс «Заполняем декларацию по НДС за полугодие в 1С: Предприятие 8.3». Он пройдет 23 июля в 11:00 мск. Записаться.
Разборы законов
— Патентная система налогообложения для ИП в 2025 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы
Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2025 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.
— Можно ли предоставить работнику отпуск с завтрашнего дня. Мини-курс
Нередко работники просят изменить даты отпуска, указанные в графике. Однако иногда они требуют экстренный отпуск, и вот тут появляются проблемы.
— Новые требования к кассовым чекам с 1 сентября 2025 года
Закон предусматривает для кассовых чеков множество реквизитов. Обязательные определяют налоговики, и с 1 сентября в их списке прибавится позиций. Кроме того, будут установлены специальные реквизиты для интернет-расчетов.
— ИП сменил фамилию: как внести изменения в ФНС. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как внести изменения в ФНС при смене фамилии ИП.
— Какие документы нужны для вычетов по НДС в 2025 году
При заявлении вычетов по НДС многие налогоплательщики сталкиваются с неправомерным запросом документов, которые никоим образом не подтверждают корректность расчета и своевременность уплаты налога. Разберем, какие документы вправе запрашивать ФНС, а какие — нет. И что говорят суды.
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Новости
1 ЦБ: Рост экономической активности стал более умеренным
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8 Новак поручил усилить ответственность за нелегальный майнинг
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10 Евросоюз согласовал новый пакет санкций против РФ
11 Путин поручил разработать налоговые льготы для станкостроения, автоматизации и робототехники
12 ИП может получить средний заработок за второй и за третий месяц после увольнения на общих основаниях
13 🚘 Для уплаты утильсбора на авто из ЕАЭС нужно подготовить документы и заполнить расчет
14 Экспортеры российского ПО получат господдержку
15 Топ-5 ошибок в декларациях по НДС у упрощенцев по данным ФНС
16 Для борьбы с инфляцией властям рекомендуют зафиксировать цены на важнейшие продукты
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18 💳 ККТ можно не применять при безналичных расчетах между ИП и компаниями, если нет непосредственного взаимодействия
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22 УФНС: получить сертификат КЭП можно через приложение «Моя подпись»
23 НК не определяет понятие туристского продукта в сфере внутреннего туризма
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25 💥 Попробуйте новый Клерк AI — наш ИИ-чат специально для бухгалтеров
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35 📃У заявлений для зачета и возврата налогов через ЕНС будут новые формы
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Мероприятия
Учет импортного товара: от документов, ФТС и 1С до отчетности
Дата проведения: 21 июля, понедельник
Мастер-класс. Заполнение 6-НДФЛ за 2 квартал
Дата проведения: 22 июля, вторник
Актуальные тенденции налоговых проверок и претензий
Дата проведения: 23 июля, среда
Мастер-класс. Заполняем декларацию по НДС за полугодие в 1С: Предприятие 8.3
Дата проведения: 23 июля, среда
Продажа товаров через интернет-магазин (E-commerce): от организации до учета
Дата проведения: 24 июля, четверг
Фундамент успешного внедрения «1С:ERP»:Как подготовиться к началу проекта
Дата проведения: 24 июля, четверг
Мастер класс. Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С: ЗУП
Дата проведения: 24 июля, четверг
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 14-1/В-831 от 04.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/63421 от 30.06.2025
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-3/6447@ от 08.07.2025
Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-7942 от 08.06.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/31638 от 20.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-14-15/31572 от 20.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/31568 от 20.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/31574 от 20.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/20544 от 18.03.2020
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