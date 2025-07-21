Утренний бухгалтер № 5927. Юрлица и ИП могут получить сертификат КЭП через мобильное приложение «Моя подпись»

УФНС: через мобильное приложение ФНС «Моя подпись» можно получить сертификат УКЭП и сохранить его на телефоне.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

Проект приказа: у заявлений для зачета и возврата налогов через ЕНС будут новые формы.

Минтруд: время сверхурочной работы нельзя зачесть в счет времени, когда работники отпрашивались по своим делам.

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Как подготовиться к внедрению 1С:ERP, чтобы избежать возможных финансовых потерь, узнаете здесь.

Сегодня — последний день, чтобы сдать отчетность и заплатить косвенные налоги за импорт.

Принят закон с новыми размерами госпошлины за регистрацию прав на недвижимость. Новые размеры госпошлины — в таблице.

Чтобы победить инфляцию, аналитики предлагают заморозить цены на значимые продукты сроком на три или четыре месяца.