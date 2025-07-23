Утренний бухгалтер № 5929. Если у компании или ИП есть налоговые долги – деньги из резерва на ЕНС тоже спишут

Бизнес может зарезервировать суммы для уплаты налогов. Но если будет отрицательное сальдо ЕНС, налоговая вернет деньги для уплаты задолженностей.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Минфин: из выходного пособия северных сотрудников не надо высчитывать НДФЛ с районного коэффициента.
С 1 сентября 2025 года автомобилистам повысят госпошлину за получение ПТС, СТС, госномеров и прочих разрешений.
Минфин: для НДФЛ-лимита с выходного пособия зарплату за 2 года надо разделить на 730 и умножить на 30,4.
25 июня 2025 года – последний день для отправки уведомления по ЕНП, деклараций и расчетов.
Как специалисту защититься от работодателя, узнаете из статьи.
Ливень может считаться уважительной причиной опоздания на работу, но нужны доказательства.
Госдума приняла закон о штрафах за рекламу VPN-сервисов и намеренный поиск заведомо противоправного контента.
Минфин: компания на УСН с доходом меньше 60 млн рублей освобождается и от нулевого НДС при экспорте.
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Разборы законов
— Как в 2025 году считать отпускные, если зарплаты в расчетном периоде нет: примеры
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Суды обычно благосклонны к обиженным работникам, которые этим пользуются, уклоняясь, в том числе,от получения трудовых книжек, а потом выставляют бывшим работодателям тысячные счета за лишение возможности трудиться. Рассказываем, когда это не сработает.
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Новости
1 🎒 С 1 августа 2025 начинает действовать ГОСТ на школьные рюкзаки
2 Россельхозбанк предупредил, что его карты Unionpay могут не работать в Европе
3 За лечение студента в академическом отпуске можно получить соцвычет по НДФЛ
4 ФНС: с 15 сентября 2025 года нужно применять единый электронный транспортный документ
5 У государства просят ввести компенсации за ремонт затопленных автомобилей
6 С 1 августа 2025 Соцфонд не будет принимать ЕФС-1 через систему ЭДО
7 С 28 июля 2025 года на Мосбирже будет больше иностранных ценных бумаг
8 Для поездок в Китай и Монголию водителям создадут «Синюю карту»
9 Повысить зарплату работнику можно в любой день
10 💰Эксперт объяснил, почему раздельный учет платежей убивает клиентский сервис и аналитику
11 Физлица могут не отчитываться о движении денег в иностранных банках при соблюдении двух условий
12 Госдума предлагает ввести разные ипотечные ставки для населенных пунктов
13 Сенатор хочет запретить рекламу ставок на спорт
14 С доходов постпредства иностранной организации в РФ удерживают налог на прибыль
15 Максимальные ставки в МФО снизят еще больше
16 Если есть налоговые долги – деньги из резерва на ЕНС тоже спишут
17 Регоператоров ТКО будут штрафовать до 250 тысяч за неправильную продажу вторсырья
18 🚗 «Автоваз» осенью 2025 может перейти на четырехдневную рабочую неделю
19 ФАС: нельзя повышать цены на воду и продовольствие в аэропорту
20 ⏳ До 25 июля 2025 нужно сдать отчетность и отправить ЕНП-уведомление по НДФЛ
21 Заполняйте декларацию по НДС за первое полугодие 2025 года вместе со специалистом!
22 📅 До 28 июля 2025 компании должны заплатить налоги
23 Для НДФЛ-лимита с выходного пособия зарплату за 2 года надо разделить на 730 и умножить на 30,4
24 Эксперт по 1С расскажет, как подготовиться к внедрению ERP-системы
25 Освобождение от НДС на УСН действует и для экспортных операций
26 Депутаты должны платить НДФЛ за бесплатный проезд в автобусах и трамваях
27 В СФР произошел сбой: бухгалтерам присылают уведомление об ошибке в коде ОКЗ
28 Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистской информации
29 С 1 сентября 2025 года для мигрантов вырастут госпошлины
30 IT-компании перечислили в бюджет 2,2 рубля за каждый рубль господдержки
31 Ливень может считаться уважительной причиной опоздания на работу
32 🚗 Госдума приняла закон: у владельцев автомобилей с 1 сентября 2025 года изменятся размеры госпошлин
33 При сокращении испытательного срока можно указать точную дату окончания
34 Из выходного пособия северных сотрудников не надо высчитывать НДФЛ с районного коэффициента
35 Депутаты приняли закон о маркетплейсах. Он заработает с 1 октября 2026 года
36 ❌ Штрафовать работника во время испытательного срока нельзя
37 С 1 октября 2025 года самозанятые и МСП смогут уходить на кредитные каникулы
38 ИП должен платить страховые взносы, если не получил от самозанятого чек
39 Импортозамещение усиливает нагрузку на ИТ-контуры бизнеса
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Дата проведения: 23 июля, среда
Мастер-класс. Заполняем декларацию по НДС за 2 квартал в 1С: Предприятие 8.3
Дата проведения: 23 июля, среда
Продажа товаров через интернет-магазин (E-commerce): от организации до учета
Дата проведения: 24 июля, четверг
Фундамент успешного внедрения «1С:ERP»:Как подготовиться к началу проекта
Дата проведения: 24 июля, четверг
Мастер класс. Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С: ЗУП
Дата проведения: 24 июля, четверг
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Резюме
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Документы
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-19252/2024 от 13.09.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес теряет миллионы на НДС: причины и меры предосторожности
Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № Ф01-6106/2024 от 04.02.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес теряет миллионы на НДС: причины и меры предосторожности
Арбитражный суд Тюменской области: Решение № А70-12918/2019 от 20.11.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес теряет миллионы на НДС: причины и меры предосторожности
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-4646/24 от 06.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес теряет миллионы на НДС: причины и меры предосторожности
Минфин РФ: Письмо № 03-15-07/62042 от 25.06.2025
Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-12649/2023 от 17.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Сотрудник украл базу клиентов: наказать нельзя уволить
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-16329/2020 от 20.10.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Сотрудник украл базу клиентов: наказать нельзя уволить
Правительство РФ: Постановление № 501 от 16.04.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Изменения в расчетах с персоналом-2025. Что нужно изменить в локальных нормативных актах
Правительство РФ: Постановление № 344 от 24.03.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Изменения в расчетах с персоналом-2025. Что нужно изменить в локальных нормативных актах
Правительство РФ: Постановление № 351 от 24.03.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Изменения в расчетах с персоналом-2025. Что нужно изменить в локальных нормативных актах
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
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