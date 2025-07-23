Утренний бухгалтер № 5929. Если у компании или ИП есть налоговые долги – деньги из резерва на ЕНС тоже спишут

Бизнес может зарезервировать суммы для уплаты налогов. Но если будет отрицательное сальдо ЕНС, налоговая вернет деньги для уплаты задолженностей.

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Минфин: из выходного пособия северных сотрудников не надо высчитывать НДФЛ с районного коэффициента.

С 1 сентября 2025 года автомобилистам повысят госпошлину за получение ПТС, СТС, госномеров и прочих разрешений.

Минфин: для НДФЛ-лимита с выходного пособия зарплату за 2 года надо разделить на 730 и умножить на 30,4.

25 июня 2025 года – последний день для отправки уведомления по ЕНП, деклараций и расчетов.

Как специалисту защититься от работодателя, узнаете из статьи.

Ливень может считаться уважительной причиной опоздания на работу, но нужны доказательства.

Госдума приняла закон о штрафах за рекламу VPN-сервисов и намеренный поиск заведомо противоправного контента.

Минфин: компания на УСН с доходом меньше 60 млн рублей освобождается и от нулевого НДС при экспорте.