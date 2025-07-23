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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5929. Если у компании или ИП есть налоговые долги – деньги из резерва на ЕНС тоже спишут

Налогоплательщик может зарезервировать суммы под уплату будущих налогов и взносов. Но это не имеет смысла, если есть налоговые задолженности.

Бизнес может зарезервировать суммы для уплаты налогов. Но если будет отрицательное сальдо ЕНС, налоговая вернет деньги для уплаты задолженностей.

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Утренний бухгалтер

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

Минфин: из выходного пособия северных сотрудников не надо высчитывать НДФЛ с районного коэффициента.

С 1 сентября 2025 года автомобилистам повысят госпошлину за получение ПТС, СТС, госномеров и прочих разрешений.

Минфин: для НДФЛ-лимита с выходного пособия зарплату за 2 года надо разделить на 730 и умножить на 30,4.

25 июня 2025 года – последний день для отправки уведомления по ЕНП, деклараций и расчетов.

Как специалисту защититься от работодателя, узнаете из статьи.

Ливень может считаться уважительной причиной опоздания на работу, но нужны доказательства.

Госдума приняла закон о штрафах за рекламу VPN-сервисов и намеренный поиск заведомо противоправного контента.

Минфин: компания на УСН с доходом меньше 60 млн рублей освобождается и от нулевого НДС при экспорте.

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1 🎒 С 1 августа 2025 начинает действовать ГОСТ на школьные рюкзаки

2 Россельхозбанк предупредил, что его карты Unionpay могут не работать в Европе

3 За лечение студента в академическом отпуске можно получить соцвычет по НДФЛ

4 ФНС: с 15 сентября 2025 года нужно применять единый электронный транспортный документ

5 У государства просят ввести компенсации за ремонт затопленных автомобилей

6 С 1 августа 2025 Соцфонд не будет принимать ЕФС-1 через систему ЭДО

7 С 28 июля 2025 года на Мосбирже будет больше иностранных ценных бумаг

8 Для поездок в Китай и Монголию водителям создадут «Синюю карту»

9 Повысить зарплату работнику можно в любой день

10 💰Эксперт объяснил, почему раздельный учет платежей убивает клиентский сервис и аналитику

11 Физлица могут не отчитываться о движении денег в иностранных банках при соблюдении двух условий

12 Госдума предлагает ввести разные ипотечные ставки для населенных пунктов

13 Сенатор хочет запретить рекламу ставок на спорт

14 С доходов постпредства иностранной организации в РФ удерживают налог на прибыль

15 Максимальные ставки в МФО снизят еще больше

16 Если есть налоговые долги – деньги из резерва на ЕНС тоже спишут

17 Регоператоров ТКО будут штрафовать до 250 тысяч за неправильную продажу вторсырья

18 🚗 «Автоваз» осенью 2025 может перейти на четырехдневную рабочую неделю

19 ФАС: нельзя повышать цены на воду и продовольствие в аэропорту

20 ⏳ До 25 июля 2025 нужно сдать отчетность и отправить ЕНП-уведомление по НДФЛ

21 Заполняйте декларацию по НДС за первое полугодие 2025 года вместе со специалистом!

22 📅 До 28 июля 2025 компании должны заплатить налоги

23 Для НДФЛ-лимита с выходного пособия зарплату за 2 года надо разделить на 730 и умножить на 30,4

24 Эксперт по 1С расскажет, как подготовиться к внедрению ERP-системы

25 Освобождение от НДС на УСН действует и для экспортных операций

26 Депутаты должны платить НДФЛ за бесплатный проезд в автобусах и трамваях

27 В СФР произошел сбой: бухгалтерам присылают уведомление об ошибке в коде ОКЗ

28 Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистской информации

29 С 1 сентября 2025 года для мигрантов вырастут госпошлины

30 IT-компании перечислили в бюджет 2,2 рубля за каждый рубль господдержки

31 Ливень может считаться уважительной причиной опоздания на работу

32 🚗 Госдума приняла закон: у владельцев автомобилей с 1 сентября 2025 года изменятся размеры госпошлин

33 При сокращении испытательного срока можно указать точную дату окончания

34 Из выходного пособия северных сотрудников не надо высчитывать НДФЛ с районного коэффициента

35 Депутаты приняли закон о маркетплейсах. Он заработает с 1 октября 2026 года

36 ❌ Штрафовать работника во время испытательного срока нельзя

37 С 1 октября 2025 года самозанятые и МСП смогут уходить на кредитные каникулы

38 ИП должен платить страховые взносы, если не получил от самозанятого чек

39 Импортозамещение усиливает нагрузку на ИТ-контуры бизнеса

40 Как меняется налоговая политика в отношении бизнеса

41 Банки отказываются одобрить ипотеку в 50% случаев

Мероприятия

Актуальные тенденции налоговых проверок и претензий

Дата проведения: 23 июля, среда

Мастер-класс. Заполняем декларацию по НДС за 2 квартал в 1С: Предприятие 8.3

Дата проведения: 23 июля, среда

Продажа товаров через интернет-магазин (E-commerce): от организации до учета

Дата проведения: 24 июля, четверг

Фундамент успешного внедрения «1С:ERP»:Как подготовиться к началу проекта

Дата проведения: 24 июля, четверг

Мастер класс. Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С: ЗУП

Дата проведения: 24 июля, четверг

Статьи

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Если вы купили абонемент в фитнес-центр – это предоплата услуг. Справку для получения социального налогового вычета на такие расходы сразу не дадут.

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Книга ИП

Отрицательное сальдо.

Фирма является резидентом Сколково имеет льготы по НДС.Производит продукцию в Китае по контрактному производству.При растаможке должны оплатить таможенный сбор и НДС.

Резюме

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Документы

Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-19252/2024 от 13.09.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес теряет миллионы на НДС: причины и меры предосторожности

Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № Ф01-6106/2024 от 04.02.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес теряет миллионы на НДС: причины и меры предосторожности

Арбитражный суд Тюменской области: Решение № А70-12918/2019 от 20.11.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес теряет миллионы на НДС: причины и меры предосторожности

Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-4646/24 от 06.11.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес теряет миллионы на НДС: причины и меры предосторожности

Минфин РФ: Письмо № 03-15-07/62042 от 25.06.2025

Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-12649/2023 от 17.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Сотрудник украл базу клиентов: наказать нельзя уволить

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-16329/2020 от 20.10.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Сотрудник украл базу клиентов: наказать нельзя уволить

Правительство РФ: Постановление № 501 от 16.04.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Изменения в расчетах с персоналом-2025. Что нужно изменить в локальных нормативных актах

Правительство РФ: Постановление № 344 от 24.03.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Изменения в расчетах с персоналом-2025. Что нужно изменить в локальных нормативных актах

Правительство РФ: Постановление № 351 от 24.03.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Изменения в расчетах с персоналом-2025. Что нужно изменить в локальных нормативных актах

РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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