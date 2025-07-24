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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5930. Собрания после рабочего дня – это оплачиваемая сверхурочная работа

Работодатель может проводить собрания в нерабочее время только с письменного согласия работника. А штрафовать за их непосещение – незаконно.

Роструд: посещение собраний за пределами рабочего времени – это привлечение к сверхурочной работе.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

В страховой стаж включат период ухода за всеми детьми.

В расчете по страховым взносам отражаются все выплаты в пользу работников, в том числе командировочные расходы.

Принят закон о запрете продажи электронных билетов без договора с перевозчиком.

Премирование работников: о новых правилах с 1 сентября 2025 года, узнаете из статьи.

Минфин: платит ли ИП налоги с подаренного имущества – зависит от того, кто подарил.

Новый закон: мигранты, которые приезжают работать из визовых стран по правительственным квотам, не будут сдавать экзамен по русскому языку.

Минфин: операции сервитута облагаются НДС. Но важно, кто предоставляет участок.

Совет от редакции: Разберитесь с особенностями учета в строительстве и тем, что нужно учесть в работе в строительной компании, на вебинаре 31 июля в 15:00 мск. Записаться.

🛡️ Как защитить себя от работодателя 

Законы регулируют действия работодателей и защищают интересы работников, но позволяет ли это прочно закрепить свое положение в компании? 

В статье обсудили небольшие хитрости, которые обезопасят вас от «произвола и самодурства» работодателя. 

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Разборы законов

Накопительная часть пенсии: кто может получить и в каком размере. Мини-курс

В мини-курсе разберем, кто может получить накопительную часть пенсии до достижения пенсионного возраста и как узнать ее размер.

Можно ли перенести полученный вычет по НДС на более поздний период

Общее правило таково: заявляйте НДС-вычеты в квартале, когда выполнили все условия для получения. Есть и другие ситуации, когда вычет можно заявить в иные периоды.

Как в 2025 году считать отпускные, если зарплаты в расчетном периоде нет: примеры

Если в расчетном периоде зарплаты нет, а раньше была, то он сдвигается назад.

Патент на розничную торговлю: кто может получить, как рассчитать его стоимость. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто имеет право торговать в розницу на патенте, как рассчитать стоимость патента и как его получить.

Патентная система налогообложения для ИП в 2025 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы

Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2025 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.

⚡Новый порядок расчета среднего заработка в профкурсе по зарплате

С 1 сентября 2025 г. будет действовать новый порядок определения среднего заработка для расчета отпускных, выходного пособия, изменится порядок оформления и оплаты командировок, порядок предоставления отгулов и расчетов премии.

Поэтому мы записали новые уроки и обновили курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате», чтобы вы успели разобраться в новых правилах до конца лета.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/63346 от 30.06.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33274 от 24.04.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33277 от 24.04.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/101911 от 26.12.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/33513 от 24.04.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/33395 от 24.04.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-01-10/33391 от 24.04.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33283 от 24.04.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33294 от 24.04.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-01-11/33552 от 24.04.2020

РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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