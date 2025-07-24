Утренний бухгалтер № 5930. Собрания после рабочего дня – это оплачиваемая сверхурочная работа

Роструд: посещение собраний за пределами рабочего времени – это привлечение к сверхурочной работе.

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В страховой стаж включат период ухода за всеми детьми.

В расчете по страховым взносам отражаются все выплаты в пользу работников, в том числе командировочные расходы.

Принят закон о запрете продажи электронных билетов без договора с перевозчиком.

Премирование работников: о новых правилах с 1 сентября 2025 года, узнаете из статьи.

Минфин: платит ли ИП налоги с подаренного имущества – зависит от того, кто подарил.

Новый закон: мигранты, которые приезжают работать из визовых стран по правительственным квотам, не будут сдавать экзамен по русскому языку.

Минфин: операции сервитута облагаются НДС. Но важно, кто предоставляет участок.