Утренний бухгалтер № 5930. Собрания после рабочего дня – это оплачиваемая сверхурочная работа

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В расчете по страховым взносам отражаются все выплаты в пользу работников, в том числе командировочные расходы.
Принят закон о запрете продажи электронных билетов без договора с перевозчиком.
Премирование работников: о новых правилах с 1 сентября 2025 года, узнаете из статьи.
Минфин: платит ли ИП налоги с подаренного имущества – зависит от того, кто подарил.
Новый закон: мигранты, которые приезжают работать из визовых стран по правительственным квотам, не будут сдавать экзамен по русскому языку.
Минфин: операции сервитута облагаются НДС. Но важно, кто предоставляет участок.
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🛡️ Как защитить себя от работодателя
Законы регулируют действия работодателей и защищают интересы работников, но позволяет ли это прочно закрепить свое положение в компании?
В статье обсудили небольшие хитрости, которые обезопасят вас от «произвола и самодурства» работодателя.
Разборы законов
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Общее правило таково: заявляйте НДС-вычеты в квартале, когда выполнили все условия для получения. Есть и другие ситуации, когда вычет можно заявить в иные периоды.
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Если в расчетном периоде зарплаты нет, а раньше была, то он сдвигается назад.
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Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2025 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.
⚡Новый порядок расчета среднего заработка в профкурсе по зарплате
С 1 сентября 2025 г. будет действовать новый порядок определения среднего заработка для расчета отпускных, выходного пособия, изменится порядок оформления и оплаты командировок, порядок предоставления отгулов и расчетов премии.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/63346 от 30.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33274 от 24.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33277 от 24.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/101911 от 26.12.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/33513 от 24.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/33395 от 24.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-01-10/33391 от 24.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33283 от 24.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33294 от 24.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-01-11/33552 от 24.04.2020
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