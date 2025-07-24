Как делегировать задачи, чтобы освободить время для стратегического планирования

Внутренние установки, мешающие делегированию

Начнем с внутренних установок — программ мышления, так сказать. Потому что именно они определяют наши действия. Если у вас часто мелькают мысли вроде «да они не справятся», «если хочешь сделать хорошо, сделай сам», «дольше объяснять, чем сделать самому» — вы попали в ловушку, созданную вашим же мозгом. Она могла появиться на основании какого-то негативного личного опыта или после советов кого-то из авторитетных людей (в том числе из литературы).

Тупик такого хода мыслей в том, что делегировать вы не готовы. Даже если поймете механизмы и алгоритмы — внутренний цензор будет отметать любые возможности передачи ваших дел кому бы то ни было. Внутри Вас стоит надежный страж. С ним надо научиться договариваться.

Например, попробовав делегировать сначала простые задачи. И, получив хороший результат, доказать себе, что это, в принципе, работает. Дальше — продолжайте, отдавая все более сложные дела. С помощью делегирования можно освободить от 15 до 30% времени на более важные стратегические дела.

Второе, с чем можно начать работать сразу — выписать все преимущества, которые лично вам даст делегирование. Это эффективно, потому что «своя рубаха ближе к телу». Разброс ответов может быть большой: от множества свободного времени до возможности гибкого графика для части сотрудников.

Для детальных и вдумчивых руководителей порекомендую посчитать количество перспективного свободного времени — чтобы понять, стоит ли игра свеч.

Однако, есть одна причина, которая потребует серьезной работы. Возможно даже, работы с коучем или консультантом. Я говорю про страх потерять авторитет, влияние. И тут руководителю необходимо поработать с самооценкой. Именно она является, чаще всего, ключом к «свободе». Только поняв и осознав, что делегирование — всего лишь инструмент, помощник — можно начать его системно применять в работе.

Как же понять, есть ли у вас страх потери чего-то важного, если вы начнете поручать свои дела сотрудникам? Достаточно просто — определите свой стиль управления. Насколько вы доверяете подчиненным? Насколько открыты для общения, обсуждения текущих трудностей? Насколько сотрудники делятся с вами своими сомнениями и проблемами? Есть ли в коллективе атмосфера помощи и поддержки?

Если на многие из этих вопросов ответы отрицательные — над доверием между вами и подчиненными желательно поработать. И, скорее всего, задачи от босса сотрудники будут принимать неохотно: при любой возможности могут отказываться, находя сотню причин для этого.

С людьми необходимо работать, общаться по-человечески, проявлять внимание. Тогда и уровень доверия будет расти.