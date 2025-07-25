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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5931. Налоговая с 1 января 2026 года будет давать оценку финансовой деятельности компаний

Третьи лица смогут запрашивать у ФНС оценку деятельности компаний и ИП.

23 июля 2025 года президент подписал закон, по которому у ФНС будут полномочия давать оценку финансово-хозяйственной деятельности компании.

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Утренний бухгалтер

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Документы

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Верховный Суд РФ: Определение № 309-ЭС25-921 от 13.03.2025

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Минфин РФ: Письмо № 03-06-07-03/61700 от 25.06.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/61146 от 24.06.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/61435 от 24.06.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/35782 от 10.04.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33668 от 04.04.2025

Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/26585 от 18.03.2025

Минфин РФ: Письмо № 02-12-12/133475 от 28.12.2024

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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