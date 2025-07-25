Утренний бухгалтер № 5931. Налоговая с 1 января 2026 года будет давать оценку финансовой деятельности компаний

23 июля 2025 года президент подписал закон, по которому у ФНС будут полномочия давать оценку финансово-хозяйственной деятельности компании.

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