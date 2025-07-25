Утренний бухгалтер № 5931. Налоговая с 1 января 2026 года будет давать оценку финансовой деятельности компаний

23 июля 2025 года президент подписал закон, по которому у ФНС будут полномочия давать оценку финансово-хозяйственной деятельности компании.
Утренний бухгалтер
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Роструд: работники не обязаны сообщать, что они устраиваются на работу по совместительству.
ФНС: если полномочия директора ООО продлили, – заявление о внесении изменений в регистрирующий орган подавать не нужно.
Как оперативно узнать стоимость актива, не прибегая к подготовке отчета об оценке, узнаете здесь.
18% бухгалтеров уже не помнят, когда были в отпуске. И столько же могут полностью отключиться от работы, не отвечая на запросы руководства или коллег. А вы?
Роструд: отпуск по беременности и родам – это право сотрудницы, а не обязанность.
Как вести учет в розничной торговле: инструкцию для бизнеса, найдете в статье.
Новый закон: гостиницы смогут применять нулевую ставку НДС до конца 2030 года.
Компенсация расходов на содержание имущества, сданного в аренду, не освобождается от налога на УСН.
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Разборы законов
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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда применяют административное приостановление деятельности, а в каких случаях применяют дисквалификацию, и на какой срок их могут установить.
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Сменился собственник, обнаружились убытки. Виноват директор? Не все так однозначно. Верховный суд не принял в расчет решения нижестоящих инстанций и наметил новый подход к доказыванию вины руководителей.
— Можно ли перенести полученный вычет по НДС на более поздний период
Общее правило таково: заявляйте НДС-вычеты в квартале, когда выполнили все условия для получения. Есть и другие ситуации, когда вычет можно заявить в иные периоды.
— Накопительная часть пенсии: кто может получить и в каком размере. Мини-курс
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Если в расчетном периоде зарплаты нет, а раньше была, то он сдвигается назад.
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Документы
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-6803/24 от 27.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Прием на работу граждан со статусом самозанятых: есть ли риски
Верховный Суд РФ: Определение № 309-ЭС25-921 от 13.03.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Прием на работу граждан со статусом самозанятых: есть ли риски
Первый апелляционный суд общей юрисдикции: Кассационное определение № 88а-4789/2025 от 05.02.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Прием на работу граждан со статусом самозанятых: есть ли риски
Минфин РФ: Письмо № 03-06-07-03/61700 от 25.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/61146 от 24.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/61435 от 24.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/35782 от 10.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33668 от 04.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/26585 от 18.03.2025
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