Минфин не станет снижать порог доходов для перехода УСН к НДС до 2028. 💥«Ночной бухгалтер» № 1980

Только для амбициозных бухгалтеров

Для тех, кто готов погрузится в изучение самого сложного налогового режима для продвижения в карьере и высокого заработка, мы создали курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

Вы узнаете, как составлять отчетность любой сложности, делать расчет зарплаты, страховых взносов и пособий, строить финмодели, работать с аналитикой и управленческим учетом.

Мы обновили программу и добавили новые уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 г.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт нового потока обучения уже 1 августа.

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