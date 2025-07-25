Минфин не станет снижать порог доходов для перехода УСН к НДС до 2028. 💥«Ночной бухгалтер» № 1980

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Сегодня в выпуске:
Ужесточать условия уплаты НДС н УСН не будут до 2028 года.
ЦБ понизил ключевую ставку до 18%.
Директора и ИП могут подписывать документы в приложении «Госключ».
Если бизнес перестал быть малым, но остался в реестре МСП, сохраняются льготы по взносам.
Пятничный «Клерк» — игры для бухгалтера.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Минфин не станет ужесточать условия уплаты НДС для бизнеса на УСН
Власти отказались от идеи уменьшить до 30 млн рублей доходы бизнеса на УСН для уплаты НДС. До 2028 года Минфин откажется пересматривать пороговое значение. Кроме того, правительство в прошлом году обещало не вносить системных налоговых изменений как минимум три года — напомнил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Сейчас НДС платят около 4% компаний на УСН, это те, кто в 2024 году заработал больше 60 млн рублей.
Только для амбициозных бухгалтеров
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Старт нового потока обучения уже 1 августа.
ЦБ понизил ключевую ставку до 18% годовых
Ставка уменьшилась сразу на 2% — с 20% до 18% годовых.
На предыдущем заседании 6 июня 2025 года Центробанк также понизил ключевую ставку с 21% до 20%.
Следить за изменениями ключевой ставки удобно с помощью специального инструмента от «Клерка».
В приложении «Госключ» можно подписать документы руководителям и ИП, а также сотрудники по МЧД
Отправить документы на подпись в приложение «Госключ» можно, например, через Госуслуги. На Госуслугах есть сервис, в котором директор или ИП может отправить документы на подпись себе или своему контрагенту.
Подписать документы в мобильном приложении могут не только лично руководители и ИП, но и другие сотрудники с использованием машиночитаемой доверенности (МЧД).
В «Госключе» можно оформить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Для этого в приложении нужно создать заявку, а затем подтвердить личность в удостоверяющем центре.
При смене статуса бизнеса с малого на средний право на льготу по страховым взносам не теряется
Если компания, числящаяся в реестре МСП перешла из малого бизнеса в средний, то она не теряет право на льготу о страховым взносам, но необходимо соответствовать и другим условиям для ее получения.
Например, если компания на ОСНО, работающая в сфере обрабатывающего производства, переходит из категории малого бизнеса в средний, то у нее остается право на применение единого пониженного тарифа страховых взносов 7,6% предусмотренного п. 13.2 ст. 427 НК, указали налоговики в чате ФНС.
Пятничный «Клерк» — игры для бухгалтера
На этой неделе бухгалтеры получили сразу три новые игры.
Как обычно в пятницу вышел выпуск мозгонапрягателя — вам предстоит кинуть кубик (мысленно) и вычислить. какая грань окажется наверху в конце его пути.
Еще мы запустили Виселицу — вам нужно угадать слово из темы бухгалтерии, игру пока тетируем— пробуйте, пишите комментарии.
Еще одна игра — Бухспринт 30 — за 30 секунд нужно угадать как можно больше счетов бухучета.
Главред рекомендует
Мем дня
Ваша игралась в Виселицу, делая вид, что работает редакция
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