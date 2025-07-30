Утренний бухгалтер № 5934. Банки начали блокировать деньги на счетах физических лиц

Клиенты банков стали жаловаться на то, что их лишают доступа к деньгам.

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В Трудовой кодекс хотят добавить положение о выплатах при увольнении безналичным способом.

Обсуждают бухгалтеры: с 1 сентября 2025 согласие на обработку персданных нельзя добавить внизу договора мелким шрифтом.

С 1 августа 2025 россияне смогут отказаться от массовых рассылок, а с 1 сентября — от обзвонов.

Как бухгалтеру проверить свой уровень компетенций и заявить о себе на всю страну, узнаете здесь.

Как учитываются декретные при назначении единого пособия, разъяснил Минтруд на примере.

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Роструд: работника нельзя временно перевести в организацию за пределами РФ.