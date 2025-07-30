Утренний бухгалтер № 5934. Банки начали блокировать деньги на счетах физических лиц

Клиенты банков стали жаловаться на то, что их лишают доступа к деньгам.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
В Трудовой кодекс хотят добавить положение о выплатах при увольнении безналичным способом.
Обсуждают бухгалтеры: с 1 сентября 2025 согласие на обработку персданных нельзя добавить внизу договора мелким шрифтом.
С 1 августа 2025 россияне смогут отказаться от массовых рассылок, а с 1 сентября — от обзвонов.
Как бухгалтеру проверить свой уровень компетенций и заявить о себе на всю страну, узнаете здесь.
Как учитываются декретные при назначении единого пособия, разъяснил Минтруд на примере.
Минфин: землю под домом можно продать без НДФЛ через 3 года, если этот дом – единственное жилье.
Расходы на корпоративы: как отразить в учете в 2025 году, узнаете из статьи.
Роструд: работника нельзя временно перевести в организацию за пределами РФ.
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Разборы законов
— Как в 2025 году считать отпускные, если было повышение зарплаты: примеры
В разных ситуациях индексацию зарплаты при расчете отпускных учитывают по-разному.
— Длящиеся услуги: как признавать в расходах и можно ли заявлять вычет НДС. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда можно принять расходы по длящимся услугам и как в этом случае заявить вычет по НДС.
— Работник не вернул подотчет: когда надо начислить НДФЛ и взносы
Вы выдали деньги под отчет с определенными целями (хозяйственные нужды, представительские расходы и т.п.), а работники их не вернули. Что делать?
— Как продлить квалифицированную электронную подпись. Мини-курс
Чтобы каждый раз не выпускать новую КЭП, ее нужно вовремя продлевать. В мини-курсе расскажем, как это сделать.
— Патентная система налогообложения для ИП в 2025 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы
Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2025 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.
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Резюме
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 914 от 31.08.2015
Минфин РФ: Приказ № 210н от 10.12.2021
Президент РФ: Распоряжение № 380-рп от 05.11.2019
Министр обороны РФ: Приказ № 845 от 15.12.2023
Росстат: Приказ № 338 от 31.07.2024
ФАС РФ: Приказ № 766/24 от 24.10.2024
Росстат: Приказ № 686 от 26.12.2024
Росавиация: Приказ № от 16.06.2025
Центральный банк РФ: Указание № 7075-У от 16.06.2025
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