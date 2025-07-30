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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5934. Банки начали блокировать деньги на счетах физических лиц

Чтобы защитить клиентов от мошенников или пресечь отмывание денег, банки блокируют счета клиентов. Однако заморозить счет могут из-за обычного перевода друзьям.

Клиенты банков стали жаловаться на то, что их лишают доступа к деньгам.

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Утренний бухгалтер

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

В Трудовой кодекс хотят добавить положение о выплатах при увольнении безналичным способом.

Обсуждают бухгалтеры: с 1 сентября 2025 согласие на обработку персданных нельзя добавить внизу договора мелким шрифтом.

С 1 августа 2025 россияне смогут отказаться от массовых рассылок, а с 1 сентября — от обзвонов.

Как бухгалтеру проверить свой уровень компетенций и заявить о себе на всю страну, узнаете здесь.

Как учитываются декретные при назначении единого пособия, разъяснил Минтруд на примере.

Минфин: землю под домом можно продать без НДФЛ через 3 года, если этот дом – единственное жилье.

Расходы на корпоративы: как отразить в учете в 2025 году, узнаете из статьи.

Роструд: работника нельзя временно перевести в организацию за пределами РФ.

Совет от редакции: Разберитесь с особенностями учета в строительстве и тем, что нужно учесть в работе в строительной компании, на вебинаре 31 июля в 15:00 мск. Записаться.

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Разборы законов

Как в 2025 году считать отпускные, если было повышение зарплаты: примеры

В разных ситуациях индексацию зарплаты при расчете отпускных учитывают по-разному.

Длящиеся услуги: как признавать в расходах и можно ли заявлять вычет НДС. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда можно принять расходы по длящимся услугам и как в этом случае заявить вычет по НДС.

Работник не вернул подотчет: когда надо начислить НДФЛ и взносы

Вы выдали деньги под отчет с определенными целями (хозяйственные нужды, представительские расходы и т.п.), а работники их не вернули. Что делать?

Как продлить квалифицированную электронную подпись. Мини-курс

Чтобы каждый раз не выпускать новую КЭП, ее нужно вовремя продлевать. В мини-курсе расскажем, как это сделать.

Патентная система налогообложения для ИП в 2025 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы

Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2025 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.

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РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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