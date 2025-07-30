Цифровой рубль: стоит ли бояться изменений с октября? 🤷‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1983

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На канале Клерк.Премиум сегодня удобный календарь бухгалтера на август — подпишись и сохрани в избранное 😉. На канале также эксклюзивы, лайфхаки, общение с экспертами.
Сегодня в выпуске:
Цифровой рубль — начинаем привыкать.
Как общаться в рабочем чате?
Сдать отчетность в Росстат можно еще в течение двух дней.
Агентам нужно указывать в чеках дополнительные реквизиты.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Пособия в цифре с 1 октября
Президент подписал закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ 23 июля. Согласно закону с 1 октября текущего года начнется поэтапное внедрение цифрового рубля. Этап первый — с 1 октября 2025 года до 1 января 2026 года начнут выплачивать некоторые социальные пособия в циыровых рублях. Список таких пособий должны определить до августа.
Обещают, что для обычных получателей ничего особенно не изменится, в банковском приложении появится цифровой счет, куда и будут поступать выплаты. При этом остается право выбора формы получения пособия — наличными. на карту и цифровыми рублями.
Кстати, мы как раз рассказывали о том, что предлагают доступ к банковским приложениям сделать бесплатным, точнее оператор должен давать доступ к ним даже если у человека закончились деньги на счету и гигабайты интернета.
Больше о цифровом рубле:
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Рабочая переписка: какой стиль использовать и что могут счесть хамством
Бухгалтеры обсуждают. как вести переписку в рабочем чате, чтобы не оскорбить чьи-то чувства и профессиональную гордость. Что могут счесть грубостью и стоит ли писать «спасибо» и «пожалуйста» или это не обязательно?
Обсуждение идет в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера». Мнения разделились. Одни считают, что излишние реверансы на работе не нужны, а другие, что нужно придерживаться этикета и быть максимально вежливыми. А вы как считаете? Поделитесь мнением в обсуждении.
Росстат продлил прием отчетов до 31 июля 2025 года
ИП и организации могут сдать отчеты в Росстат до 31 июля, если испытывали технические проблемы с этим ранее. Штрафовать за опоздание не будут.
Росстат обновлял инфраструктуру и программное обеспечение, которое отвечало за прием отчетов, поэтому работа ресурсов была ограничена с 15 по 24 июля.
👉Думаешь бухгалтерия — это скучно?
А вот и нет! Только настоящий экстремал готов к работе сразу с массой новой информации и документов, к постоянным изменениям, и к тому, что бухгалтерия — это не про «нажимать кнопочки» и «перебирать бумажки».
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Старт потока 1 августа.
В чеках агентов должны быть дополнительные реквизиты
Агенты (субагенты, комиссионеры) при реализации товаров, работ, услуг других компаний и ИП должны указывать в чеке дополнительные обязательные реквизиты:
«данные поставщика» (тег 1224);
«ИНН поставщика» (тег 1226).
Это позволит правильно отнести выручку на поставщика, а не на агента.
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