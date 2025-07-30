Цифровой рубль: стоит ли бояться изменений с октября? 🤷‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1983

Пособия в цифре с 1 октября

Президент подписал закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ 23 июля. Согласно закону с 1 октября текущего года начнется поэтапное внедрение цифрового рубля. Этап первый — с 1 октября 2025 года до 1 января 2026 года начнут выплачивать некоторые социальные пособия в циыровых рублях. Список таких пособий должны определить до августа.

Обещают, что для обычных получателей ничего особенно не изменится, в банковском приложении появится цифровой счет, куда и будут поступать выплаты. При этом остается право выбора формы получения пособия — наличными. на карту и цифровыми рублями.

Кстати, мы как раз рассказывали о том, что предлагают доступ к банковским приложениям сделать бесплатным, точнее оператор должен давать доступ к ним даже если у человека закончились деньги на счету и гигабайты интернета.

Больше о цифровом рубле: