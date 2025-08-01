ИП платил весь 2024 год налог по патентам, а в 2025 оказалось, что он с них слетел или Почему нужно следить за своим бизнесом. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1985

ИП стоит следить не только за самим бизнесом, но и за бухгалтерией

В нашем телеграм-канале бухгалтер рассказала, что ИП, с которым она работает, получил из налоговой требование пересчитать налоги за 2024 год. Ведь он превысил лимит доходов и с 1 апреля 2024 года не мог применять ПСН. Патенты в прошлом году получали на каждый квартал (вопрос, почему у ФНС не возникло сомнений в их выдаче еще тогда).

Бухгалтер в то время не работала, не знает, какие ошибки мог допустить ее предшественник, и пытается разобраться, как спасти ситуацию. А в это время ИП подумывает не сдавать уточненку по УСН и потянуть время.

В комментариях подтвердили опасения бухгалтера — такие игры с ФНС не пройдут. Правда перед подаче уточненки, стоит все же убедится что лимит и правда был нарушен именно тогда. Потом сдать корректировку и доплатить налог по УСН.

Нельзя сказать, что ситуация типичная, но все же ИП часто слепо доверяют бухгалтеру, а тот может их подвести. За такими ключевыми показателями как лимиты доходов или работников, неплохо бы следить самостоятельно, параллельно с бухгалтером.