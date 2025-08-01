ИП платил весь 2024 год налог по патентам, а в 2025 оказалось, что он с них слетел или Почему нужно следить за своим бизнесом. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1985

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На канале Клерк.Премиум сегодня расписание вебинаров для бухгалтера в августе и дайджест изменений — подпишись и сохрани в избранное 😉. На канале также эксклюзивы, лайфхаки, общение с экспертами.
Сегодня в выпуске:
Почему бросать все дела на бухгалтера — плохая затея.
Маркетплейсы не смогут больше ставить скидки без согласия продавцов.
Вырастут госпошлины: закон подписан.
МСП может закрыться в упрощенном порядке: проверьте только, что соответствуете критериям.
Сколько придется принимать правила распределения прямых расходов?
Главред рекомендует + пятничный «Клерк».
Мем дня
ИП стоит следить не только за самим бизнесом, но и за бухгалтерией
В нашем телеграм-канале бухгалтер рассказала, что ИП, с которым она работает, получил из налоговой требование пересчитать налоги за 2024 год. Ведь он превысил лимит доходов и с 1 апреля 2024 года не мог применять ПСН. Патенты в прошлом году получали на каждый квартал (вопрос, почему у ФНС не возникло сомнений в их выдаче еще тогда).
Бухгалтер в то время не работала, не знает, какие ошибки мог допустить ее предшественник, и пытается разобраться, как спасти ситуацию. А в это время ИП подумывает не сдавать уточненку по УСН и потянуть время.
В комментариях подтвердили опасения бухгалтера — такие игры с ФНС не пройдут. Правда перед подаче уточненки, стоит все же убедится что лимит и правда был нарушен именно тогда. Потом сдать корректировку и доплатить налог по УСН.
Нельзя сказать, что ситуация типичная, но все же ИП часто слепо доверяют бухгалтеру, а тот может их подвести. За такими ключевыми показателями как лимиты доходов или работников, неплохо бы следить самостоятельно, параллельно с бухгалтером.
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Маркетплейсам запретили ставить скидки без согласования с продавцом
В личных кабинетах селлеров появится кнопка, которая позволит отказаться от участия в скидках, распродажах и акциях. Без согласия продавца заставить его участвовать в распродаже нельзя.
Предупредить продавца о готовящихся скидках нужно не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты снижения цены. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.
По этому же закону от 31.07.2025 № 289-ФЗ посреднические цифровые платформы, которые принимают платежи за товары, работы и услуги, а также маркетплейсы будут вносить в отдельный реестр.
С 1 сентября 2025 года изменятся размеры госпошлин
Мы уже писали о том, что закон проходит чтения и вот его приняли. Повышение пошлин отразится на автовладельцах, а также на мигрантах.
Собрали информацию о новых размерах пошлин в удобную таблицу.
МСП можно ликвидировать гораздо быстрее
Есть семь условий, при которых субъект малого или среднего предпринимательства может прекратить деятельность в упрощенном порядке. Нужно:
числиться в реестре МСП;
не являться плательщиком НДС;
не иметь долгов перед кредиторами;
не иметь в ЕГРЮЛ нет отметки о недостоверности сведений;
оплатить все долги по налогам;
не иметь в собственности имущества — недвижимости, земли, транспорта;
не находиться в процессе обычной ликвидации, реорганизации или исключения из ЕГРЮЛ по решению налоговой.
Если вы критериям соответствуете, то подаете в налоговую форму Р19001. Пока компания не ликвидирована. она сдает отчетность и платит налоги!
Определить порядок распределения прямых расходов можно самостоятельно. Но применять его придется не менее двух налоговых периодов
Минфин пояснил в письме от 15.05.2025 № 03-03-06/1/47650, что прямые расходы относят к расходам текущего отчетного периода по мере реализации продукции, (работ и услуг), в стоимости которых они учтены. Налогоплательщик сам решает, в каком порядке распределять прямые расходы на незавершенное производство и на готовую продукцию.
При этом утвержденный порядок распределения следует применять в течение не менее 2 налоговых периодов.
Главред рекомендует + пятничный «Клерк»
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за июль 2025 года
«Клерк» создает мобильное приложение для производственного календаря — нужно ваше мнение
Пятничный напрягатель призывает нас включить логику и посчитать, какое число скрыто за вопросительным знаком на картинке.
Мем дня
Ваша куда делись два месяца лета?! редакция
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