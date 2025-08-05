Утренний бухгалтер № 5938. Общепит обязан выдавать чек до расчета с клиентом

Региональное разъяснение ФНС: с 1 марта кафе и рестораны должны распечатывать и выдавать чеки до расчета с клиентом.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
ФНС: налог на прибыль по обособленным подразделениям нужно уплачивать через головную компанию.
Предпринимателям приграничных регионов РФ Кабмин выделил более 650 млн рублей.
Налоговики в 2025 году будут проверять небольшие компании по льготам и сотрудничеству с самозанятыми.
Эксклюзив от эксперта для «Клерка» — Почему программист 1С — лучший выбор IT-профессии в 2025 году
Минтруд: вариант использования маткапитала можно поменять.
Проект Приказа Минтруда: мигрантов без знания языка не будут трудоустраивать в сферу услуг.
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Оператором ПДн считается любая организация, которая работает с личной информацией сотрудников, клиентов, пациентов, учащихся и других внешних субъектов. Роском Онлайн подаст заявление на регистрацию за 1 день.
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— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за июль 2025 года
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Перевозчикам и не только: что изменилось в грузоперевозках в 2025 году: новые штрафы. А также новые правила маркировки и перевозки алкоголя с 1 сентября.
Новости
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8 Если превысили лимит по УСН, работать на патенте тоже нельзя
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12 Минэкономразвития хочет до 1 сентября 2026 года продлить упрощенный порядок сертификации импорта
13 Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами и где миллионеров нет вообще
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15 Центробанк снял ограничения на покупку валюты для иностранных инвесторов
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19 Вариант использования маткапитала можно поменять
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22 Минтруд опубликовал список профессий, куда не будут брать иностранцев, не говорящих по-русски
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Дата проведения: 5 августа, вторник
HR Тренды 2025 года, или что происходит? и как с этим работать?
Дата проведения: 7 августа, четверг
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
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Документы
Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № Ф01-5318/2022 от 19.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Необоснованная налоговая выгода в торговле: претензии инспекторов и победные аргументы для бизнеса
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-10646/2023 от 19.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Необоснованная налоговая выгода в торговле: претензии инспекторов и победные аргументы для бизнеса
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-5326/2024 от 10.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Необоснованная налоговая выгода в торговле: претензии инспекторов и победные аргументы для бизнеса
Московский городской суд: Определение № 4г/6-9944/14 от 16.09.2014
Верховный Суд Республики Саха (Якутия): Апелляционное определение № 33-4401/2017 от 15.11.2017
Второй арбитражный апелляционный суд: Постановление № 02АП-8541/2024 от 11.04.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Необоснованная налоговая выгода в торговле: претензии инспекторов и победные аргументы для бизнеса
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-13416/2022 от 06.09.2022
Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-3993/2023 от 26.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Необоснованная налоговая выгода в торговле: претензии инспекторов и победные аргументы для бизнеса
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-759/2020 от 19.03.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Необоснованная налоговая выгода в торговле: претензии инспекторов и победные аргументы для бизнеса
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 11АП-9698/2023 от 06.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Необоснованная налоговая выгода в торговле: претензии инспекторов и победные аргументы для бизнеса
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