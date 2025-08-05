Утренний бухгалтер № 5938. Общепит обязан выдавать чек до расчета с клиентом

Региональное разъяснение ФНС: с 1 марта кафе и рестораны должны распечатывать и выдавать чеки до расчета с клиентом.

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ФНС: налог на прибыль по обособленным подразделениям нужно уплачивать через головную компанию.

Предпринимателям приграничных регионов РФ Кабмин выделил более 650 млн рублей.

Налоговики в 2025 году будут проверять небольшие компании по льготам и сотрудничеству с самозанятыми.

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Минтруд: вариант использования маткапитала можно поменять.

Проект Приказа Минтруда: мигрантов без знания языка не будут трудоустраивать в сферу услуг.