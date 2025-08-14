Постановка на учет в военкомат физического лица по доверенности: можно или нет

Сотруднику вручили направление на постановку на учет в военкомат, может ли за него пойти другой человек?

Если речь идет о получении военного билета, то его нельзя получить по доверенности. Нужно прийти лично.

Законодательством РФ предусмотрена постановка граждан на воинский учет посредством внесения соответствующих сведений в Реестр воинского учета (п. 1.2 ст. 8, п. 6 ст. 8.2, п. 3 ст. 9 закона № 53-ФЗ; п. 16 (1) Положения № 719, подп. «а» п. 5, подп. «а» п. 15 Положения, утв. постановлением Правительства от 19.04.2024 № 506).

При этом возможна постановка гражданина на воинский учет без его личной явки на основании сведений, содержащихся в соответствующих государственных информационных системах и ресурсах, а также сведений, представленных военными комиссариатами и полученных ими на основании запросов без проведения медицинского освидетельствования и медицинского обследования, а также профессионального психологического отбора, которые проводятся при последующей явке гражданина.

Гражданам, поставленным на воинский учет без личной явки, при необходимости могут направляться в установленном порядке повестки (например, для проведения медицинского освидетельствования или получения документов воинского учета).

Повестки направляются гражданам в письменной форме. Также предусмотрено дублирование повестки в электронной форме.

В течение всего календарного года первоначальной постановке на учет, в том числе путем включения соответствующих сведений в реестр воинского учета, подлежат те, кто был обязан явиться в указанные сроки, но не сделал этого, а также:

женщины после получения военно-учетной специальности;

лица, которые приобрели гражданство РФ;

отбывшие наказание в виде лишения свободы.

Вышеуказанным лицам нужно явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учет в течение двух недель или подать заявление через Единый портал госуслуг или при наличии технической возможности региональный портал госуслуг в недельный срок со дня наступления соответствующего события (п. 1 ст. 4, п. 1 ст. 10 закона № 53-ФЗ).

Также граждане обязаны в двухнедельный срок явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учет (при отсутствии уведомления от военного комиссариата об изменении сведений в автоматизированном режиме) либо в установленном порядке направить заявление (сообщение) через портал госуслуг в следующих случаях (п. 1 ст. 10, п. 3 ст. 50 закона № 53-ФЗ; подп. «в», «г» п. 50 Положения № 719):

а) при исключении из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы, за исключением установленных случаев, например кроме случаев увольнения в отставку;

б) при переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией;

в) при возвращении в РФ после выезда за границу на срок более шести месяцев, так как перед выездом следовало сняться с воинского учета.

