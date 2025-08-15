Как бизнесу не попасть в цифровое рабство 

«Зависимость от разработчиков» — миф или реальность

На рынке пока мало зрелых и по-настоящему гибких SaaS-решений для ИИ-автоматизации. Большинство проектов — это кастомные разработки (созданы с нуля, под конкретный бизнес, с учетом его целей, особенностей и перспектив развития). А любая доработка, изменение логики или добавление новой функции в эксклюзивную модель требует непосредственного участия разработчиков — так бизнес попадает в зависимость от их профессионализма, скорости и лояльности.

На практике самый страшный вариант «рабства» выглядит следующим образом: ваша команда маркетинга придумала новую механику для ИИ-помощника, а разработчик заявляет: «Работа займет три месяца и будет стоить … (как чугунный мост)». Или еще хуже — ключевой специалист увольняется, и никто в компании не может разобраться в его коде. Процессы встают, развитие останавливается. Вы теряете не просто время и деньги, а контроль над собственным продуктом.

Многие предприятия, освоившие ИИ-решения, сталкиваются с частичной потерей контроля над ключевыми бизнес-процессами. Значит ли это, что компании, где уровень внедрения ИИ очень высок, рискуют утратить самостоятельность? И да, и нет.

Во-первых, нужно понимать, что «ИИ-решение» — это слишком общее понятие, и многое напрямую зависит от его архитектуры. Во-вторых, утрата самостоятельности — не побочный эффект ИИ, а результат кривого проектирования, непродуманной стратегии и плохо отлаженного механизма контроля.

То есть если мы трансформируем «внедрение ИИ» во «внедрение CRM» или любой другой сложной системы, суть не изменится. Безобразно реализованный проект — это всегда катастрофа и неизменно плохие результаты.